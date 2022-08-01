Как заменить небо на фото на телефоне Xiaomi. Результат лучше, чем в фотошопе

Погода – изменчивая штука, а пасмурное небо способно испортить любую фотографию, в каком бы красивом месте она ни была сделана. Однако, если вы являетесь владельцем смартфона Xiaomi, вам доступна хитрость, которая помогает исправить любой невзрачный снимок. Причем не важно, насколько крутой камерой или мощным процессором оснащен девайс. Сделать красивое небо на фотографии можно в один клик, используя лишь функциональность оболочки MIUI.

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Замена неба на фото

Замена неба на фото – стандартная уловка, к помощи которой прибегают фотографы, чтобы исправить пейзаж и сделать фотографию более выразительной. Но раньше замена неба была неудобной. В частности, пользователям профессионального редактора Adobe Photoshop приходилось накладывать один снимок на другой через выделение маски слоя, на что могло уйти до получаса. Плюс ко всему такая хитрость требовала поиска фото с красивым небом и наличия специального ПО.

Все изменилось летом 2019 года, когда на своей странице в Weibo генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал результаты замены неба на новых смартфонах серии Mi CC9 (Mi A3). Функция использует искусственный интеллект, который ранее был обучен на сериях разных снимков. Он отделяет исходную структуру и меняет ее на новую в зависимости от погодных условий на фото.

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Чтобы сделать красивое небо, пользователю не нужно иметь смартфон с флагманским железом. Об этом свидетельствует добавление функции в Mi CC9, работающий на довольно слабом по нынешним меркам процессоре Qualcomm Snapdragon 710. Нужно лишь подождать 2-3 секунды, после чего пейзаж меняется до неузнаваемости.

Не удивительно, что на эту фишку обратили внимание сторонние разработчики, впоследствии добавившие замену неба в свои фоторедакторы. Однако владельцы устройств Xiaomi продолжают оставаться в приоритете, так как для них функция доступна по умолчанию и не требует установки дополнительного софта.

Как сделать красивое небо

Программисты Xiaomi интегрировали опцию в свою оболочку MIUI, а точнее – в приложение «Галерея», которое используется для просмотра фото и видео. А сама операция по замене неба выполняется по следующей инструкции:

Откройте фотографию через стандартное приложение «Галерея».

Нажмите кнопку редактора и перейдите в раздел «AI».

Откройте вкладку «Небо».

Выберите один из предложенных вариантов.

Нажмите галочку для применения нового неба, после чего сохраните получившийся снимок.

Пользователям доступно около 50 шаблонов, условно разделенных на четыре категории: «Солнце», «Вечер», «Ночь», «Динамические». Первые три соответствуют определенному времени суток. Для каждого эффекта можно настроить выразительность, используя специальный ползунок.

Отдельного упоминания заслуживают динамические эффекты, так как они превращают обычный снимок в живое фото. Так, если вы выберите шаблон «Дождь», то редактор не только заменит текстуру, но и добавит анимированные капли, а также музыкальное сопровождение. Подобные шаблоны по большей части представляют собой баловство, но нельзя отрицать, что некоторые эффекты действительно помогают сделать красивое небо, которое кардинально меняет динамический диапазон и общее настроение снимка.

Если же вы не хотите тратить время на поиск подходящего эффекта, то можете воспользоваться вариантом с пометкой «AI». По умолчанию искусственный интеллект выбирает оптимальный эффект, отталкиваясь от сцены. Но пользователь может немного поэкспериментировать, если нажмет кнопку «Далее». Тогда ИИ переключится на другой шаблон, дав вам возможность выбора. Наконец, важно отметить, что искусственный интеллект далеко не всегда корректно определяет небо на фотографии. В таком случае осуществить замену не получится.

Замена неба Xiaomi

Поскольку функция дебютировала в 2019 году, сегодня она доступна на большинстве смартфонов компании, выпущенных после отчетного периода, включая следующие модели:

Redmi 9;

Redmi Note 10 Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 12;

POCO X3 Pro;

POCO F3.

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Основным условием является работа на базе MIUI 11 или более актуальной прошивки, а также обновление приложения «Галерея» до последней версии. Каталог шаблонов для замены неба регулярно пополняется, так что не забывайте своевременно устанавливать апдейты, чтобы оценить функциональность встроенного фоторедактора. В то же время нужно помнить, что Xiaomi любит разграничивать недорогие и флагманские модели, зачастую игнорируя даже незамысловатые функции в бюджетных смартфонах. Поэтому, если вы не нашли вкладку «Небо» в галерее своего устройство, для изменения пейзажа придется обращаться к помощи сторонних средств.

Приложения для замены неба

Сегодня сделать красивое небо можно не только на флагманах Xiaomi, но и на бюджетных устройствах других марок. Для этого понадобится установить на смартфон один из следующих фоторедакторов:

Лучше всего с задачей по изменению неба справляется приложение Lightleap, доступное для скачивания через Google Play. Программа обладает набором из нескольких десятков фильтров и позволяет исправить снимок по тому же принципу, что и встроенный редактор Xiaomi.