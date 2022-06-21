На Android вышел Telegram Premium. Что он даёт и как подписаться со скидкой

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Иван Кузнецов 0

Вскоре после выхода обновления Telegram с платной подпиской для iOS оно стало доступно и пользователям Android. Его уже можно скачать как из Google Play, так и напрямую с сайта самого проекта, через который распространяется версия без ограничений на доступ к пиратскому контенту. Какую версию лучше скачивать, мы разберём чуть ниже, потому что этот аспект заслуживает отдельного внимания и имеет более серьёзное значение, чем может показаться на первый взгляд. Ведь — спойлер — с одной из них можно немного сэкономить.

Telegram Premium

На Android Телеграм Премиум стоит 309 или 299 рублей в зависимости от способа подписки

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Ключевое изменение последнего обновления Telegram — это, конечно, подписка Телеграм Премиум. Она доступна в составе основного приложения и позволяет за отдельную плату получить привилегии, которых нет у обычных пользователей. Ценность этих привилегий, само собой, вызывает вопросы. Но обо всём по порядку.

Как подписаться на Telegram Premium

Подписаться на Телеграм Премиум можно только с мобильных устройств и только после установки актуальной версии приложения:

В версии для Google Play стоимость подписки на 10 рублей выше

  • Откройте раздел «Настройки» и перейдите во вкладку Telegram Premium;
  • В открывшемся окне нажмите на кнопку подписки и подтвердите действие.

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Стоимость подписки Telegram Premium, если оформлять её через приложение, загруженное из Google Play, по умолчанию составляет 309 рублей. Однако провести платёж за абонемент, если вы пользуетесь российскими аккаунтом и банковской картой, не получится, но можно подписаться через официального бота Телеграм Премиум.

Ещё вчера подписка Телеграм Премиум стоила 449 рублей на iOS при оплате напрямую и 379 рублей при оплате через бота. Но уже сегодня Павел Дуров изменил своё решение, снизив цену до 299 рублей и пообещав всем, кто уже подписался по полной цене, скидку на следующий месяц.

Premium Bot Telegram — как подписаться

Вот как это сделать:

  • Перейдите по этой ссылке и добавьте себе премиум-бота;
  • Перейдите в чат с ботом и нажмите Start для активации;

А через бот можно получить скидку

  • Нажмите «Заплатить 299,00 RUB» для оформления подписки;
  • Примите соглашение, введите данные карты и проведите платёж.

На десктопах премиум-бот не работает в принципе

В принципе, ничего сложного. Однако заморачиваться с ботом не придётся, если установить Телеграм с официального сайта мессенджера. Мало того, что это версия, где не блокируют каналы с пиратским контентом, так ещё и действуют льготные условия оформления платной подписки. Через неё можно подписаться на Telegram Premium за те же 299 рублей, что и через бота, не платя комиссию.

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А вот через десктопную версию приложения подписаться не получиться. Даже если вы добавите себе бота, при попытке оформить абонемент, Телеграм выдаст ошибку: Payment Unsupported. Видимо, по какой-то причине разработчики ещё не добавили в Telegram Desktop функцию проведения платежей за подписку. Странно только, что стикеры и другие премиум-привилегии на десктопе тоже не работают.

Что даёт Telegram Premium

Привилегии, которые даёт Telegram Premium, не стоят того, чтобы за него платить

Впрочем, особой ценности они всё равно не представляют. Вы сами это поймёте, когда узнаете, что даёт Telegram Premium:

  • Возможность отправлять файлы весом до 4 ГБ против 2 ГБ на бесплатном тарифе;
  • Увеличенная скорость загрузки медиафайлов;
  • Возможность оформить подписку на 1000 тг-каналов вместо 500 в бесплатной версии;
  • Возможность создать 20 папок с чатами и 10 закреплённых чатов;
  • Набор эксклюзивных стикеров с анимацией во весь экран;
  • Транскрипция голосовых сообщений в текст;
  • Более 10 новых реакций на сообщения;
  • Возможность назначить папку с чатами, которая будет всегда открываться по умолчанию;
  • Возможность поставить видеоаватар для своего профиля;
  • Значок премиального подписчика в виде звёздочки рядом с фотографией профиля;
  • Эксклюзивные иконки приложения рабочего стола, которые можно менять по своему усмотрению;
  • Отключение рекламы во всех телеграм-каналах.

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Как видите, ничего ценного в этих привилегиях нет. Даже отключение рекламы в Телеграме, вокруг которой, очевидно, строилась подписка, — явно недостаточно полезная возможность. В конце концов, объявления, которые время от времени появляются в каналах, достаточно ненавязчивы. Так что платить 300 рублей в месяц только ради того, чтобы не видеть их, — это, пожалуй, перебор.

Что касается других привилегий, то их практическая полезность оказалась даже ещё ниже. Файлы весом 4 ГБ абсолютное большинство пользователей в ТГ и так не загружает, а увеличенная скорость загрузки, как сообщают те, кто уже подписался на Премиум, совершенно не ощущается. Некоторые даже пытались замерить её, но получали плюс-минус схожие результаты с бесплатным тарифом.

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