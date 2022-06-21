На Android вышел Telegram Premium. Что он даёт и как подписаться со скидкой

Вскоре после выхода обновления Telegram с платной подпиской для iOS оно стало доступно и пользователям Android. Его уже можно скачать как из Google Play, так и напрямую с сайта самого проекта, через который распространяется версия без ограничений на доступ к пиратскому контенту. Какую версию лучше скачивать, мы разберём чуть ниже, потому что этот аспект заслуживает отдельного внимания и имеет более серьёзное значение, чем может показаться на первый взгляд. Ведь — спойлер — с одной из них можно немного сэкономить.

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Ключевое изменение последнего обновления Telegram — это, конечно, подписка Телеграм Премиум. Она доступна в составе основного приложения и позволяет за отдельную плату получить привилегии, которых нет у обычных пользователей. Ценность этих привилегий, само собой, вызывает вопросы. Но обо всём по порядку.

Как подписаться на Telegram Premium

Подписаться на Телеграм Премиум можно только с мобильных устройств и только после установки актуальной версии приложения:

Скачайте обновление Telegram с сайта мессенджера или из Google Play;

Установите новую версию себе на смартфон и запустите приложение;

Откройте раздел «Настройки» и перейдите во вкладку Telegram Premium;

В открывшемся окне нажмите на кнопку подписки и подтвердите действие.

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Стоимость подписки Telegram Premium, если оформлять её через приложение, загруженное из Google Play, по умолчанию составляет 309 рублей. Однако провести платёж за абонемент, если вы пользуетесь российскими аккаунтом и банковской картой, не получится, но можно подписаться через официального бота Телеграм Премиум.

Ещё вчера подписка Телеграм Премиум стоила 449 рублей на iOS при оплате напрямую и 379 рублей при оплате через бота. Но уже сегодня Павел Дуров изменил своё решение, снизив цену до 299 рублей и пообещав всем, кто уже подписался по полной цене, скидку на следующий месяц.

Premium Bot Telegram — как подписаться

Вот как это сделать:

Перейдите по этой ссылке и добавьте себе премиум-бота;

Перейдите в чат с ботом и нажмите Start для активации;

Нажмите «Заплатить 299,00 RUB» для оформления подписки;

Примите соглашение, введите данные карты и проведите платёж.

В принципе, ничего сложного. Однако заморачиваться с ботом не придётся, если установить Телеграм с официального сайта мессенджера. Мало того, что это версия, где не блокируют каналы с пиратским контентом, так ещё и действуют льготные условия оформления платной подписки. Через неё можно подписаться на Telegram Premium за те же 299 рублей, что и через бота, не платя комиссию.

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А вот через десктопную версию приложения подписаться не получиться. Даже если вы добавите себе бота, при попытке оформить абонемент, Телеграм выдаст ошибку: Payment Unsupported. Видимо, по какой-то причине разработчики ещё не добавили в Telegram Desktop функцию проведения платежей за подписку. Странно только, что стикеры и другие премиум-привилегии на десктопе тоже не работают.

Что даёт Telegram Premium

Впрочем, особой ценности они всё равно не представляют. Вы сами это поймёте, когда узнаете, что даёт Telegram Premium:

Возможность отправлять файлы весом до 4 ГБ против 2 ГБ на бесплатном тарифе;

Увеличенная скорость загрузки медиафайлов;

Возможность оформить подписку на 1000 тг-каналов вместо 500 в бесплатной версии;

Возможность создать 20 папок с чатами и 10 закреплённых чатов;

Набор эксклюзивных стикеров с анимацией во весь экран;

Транскрипция голосовых сообщений в текст;

Более 10 новых реакций на сообщения;

Возможность назначить папку с чатами, которая будет всегда открываться по умолчанию;

Возможность поставить видеоаватар для своего профиля;

Значок премиального подписчика в виде звёздочки рядом с фотографией профиля;

Эксклюзивные иконки приложения рабочего стола, которые можно менять по своему усмотрению;

Отключение рекламы во всех телеграм-каналах.

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Как видите, ничего ценного в этих привилегиях нет. Даже отключение рекламы в Телеграме, вокруг которой, очевидно, строилась подписка, — явно недостаточно полезная возможность. В конце концов, объявления, которые время от времени появляются в каналах, достаточно ненавязчивы. Так что платить 300 рублей в месяц только ради того, чтобы не видеть их, — это, пожалуй, перебор.

Что касается других привилегий, то их практическая полезность оказалась даже ещё ниже. Файлы весом 4 ГБ абсолютное большинство пользователей в ТГ и так не загружает, а увеличенная скорость загрузки, как сообщают те, кто уже подписался на Премиум, совершенно не ощущается. Некоторые даже пытались замерить её, но получали плюс-минус схожие результаты с бесплатным тарифом.