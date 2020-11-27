5 неприятных ситуаций, которых можно избежать с помощью VPN

VPN, виртуальные частные сети, давно используются для обеспечения конфиденциальности в интернете. Но что это такое? Принцип работы у таких сервисов один: служба VPN создает цифровой туннель, через который осуществляется ваше соединение с интернетом, не позволяя посторонним увидеть ваши данные и отследить ваши действия. Для этого VPN маскирует ваш IP-адрес, обычно с добавлением шифрования и других функций безопасности. Если вы не сильно озабочены слежкой в Сети, у вас может возникнуть вопрос: а зачем использовать VPN? Вы не поверите, но преимущества использования VPN выходят далеко за рамки простой защиты конфиденциальности. Существуют десятки ситуаций, в которых вы можете захотеть использовать VPN.

Взлом интернет-соединения

Специально обученным пользователям довольно легко получить доступ к вашему соединению. Это не так просто сделать, если вы находитесь в частной сети, например, дома или в офисе, но гораздо легче, если вы работаете с общедоступным подключением, например, в аэропорту и ​​интернет-кафе. Самая большая проблема с общедоступной безопасностью Wi-Fi заключается в том, что соединения не зашифрованы и часто даже не требуют пароля. И хакерам довольно легко подключиться к любому устройству в такой сети.

Чтобы избежать этого, рассмотрите возможность использования VPN. Виртуальная частная сеть не только направит ваше соединение через частную сеть, но также зашифрует ваши данные и скроет ваш компьютер или мобильный телефон от других пользователей сети.

Отслеживание местонахождения компьютера

Каждый раз, когда вы посещаете веб-сайт, ведется журнал вашего посещения. Затем веб-мастер может использовать Google Analytics и другие инструменты, чтобы проследить цифровой след, который вы оставляете, и узнать, где вы находитесь, как часто заходите на этот сайт и так далее. Если вы не хотите, чтобы о вашем посещении кто-то знал, вы можете использовать VPN. Веб-сайт по-прежнему будет регистрировать ваше посещение, но вы будете зарегистрированы как случайный пользователь с IP-адресом, отличным от вашего собственного.

Кибератаки

Одной из самых распространенных атак хакеров является «атака посредника» или MITM. Злоумышленник подключается к каналу связи между приложением и пользователем. Хакер может притвориться «другой стороной» или подслушивать разговор без разрешения. Пользователь может и не подозревать о том, что происходит что-то непредвиденное, поскольку «атака посредника» выглядит как обычный обмен информацией.

Хотя VPN может предложить некоторое укрытие от такого рода уловок с помощью шифрования, часто случается, что VPN отправляет трафик через разделенный зашифрованный туннель в целях экономии, и пользователь защищен не полностью. Однако крупные VPN-сервисы вроде Surfshark позволяют избежать этой проблемы, защищая соединение со всех сторон, шифруя веб-трафик и одновременно защищая доступ к сети.

Просмотр любого контента в Сети

VPN позволяет также избежать ситуаций, когда вы решите зайти в музыкальный сервис или на видеохостинг, чтобы послушать музыку или посмотреть видео, но наткнетесь на геоблокировку. За счет большого количества серверов вы можете быть хоть в США, хоть в Австралии или Канаде — и все это в один клик.

Высокие цены на интернет-услуги

Давно известно, что некоторые магазины и сервисы устанавливают разные цены в зависимости от местонахождения пользователя. VPN шифрует вашу геолокацию, поэтому если вы, например, бронируете отель в США, есть смысл подключиться к серверу в любом из американских городов.

Как еще защитить себя в Сети?

VPN обеспечивает надежный уровень защиты. Можете ли вы еще больше повысить свою безопасность? Да. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом.

Следите за обновлениями программного обеспечения: разработчики обычно пытаются исправить любые проблемы с безопасностью, если они есть. Вот почему вам следует регулярно проверять, есть ли обновления для вашего программного обеспечения (включая операционную систему устройства). Включите брандмауэр: брандмауэры не могут остановить каждого хакера, но они значительно усложняют их работу. Используйте антивирусное программное обеспечение: хакеры могут внедрять вредоносные программы. С антивирусом вы сможете их обнаружить вовремя. Защитите свой роутер: измените пароль маршрутизатора и постоянно обновляйте прошивку. Будьте осторожны с общедоступным Wi-Fi: при использовании общедоступного Wi-Fi не заходите в конфиденциальные сервисы, например, онлайн-банки — хакеры могут попытаться украсть ваши данные.

Ну и, конечно, используйте надежный VPN для максимальной безопасности. Сервис Surfshark не только шифрует интернет-соединение и геолокацию, но и также блокирует рекламу в интернете. Сейчас у разработчиков как раз проходит акция — можете попробовать VPN бесплатно, и если понравится, оформить подписку и получить еще 3 месяца VPN в подарок. Кстати, подписка кроссплатформенная, так что вы сможете пользоваться этим VPN на компьютере или другом устройстве, в том числе PlayStation.

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