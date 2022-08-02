Смартфоны с самой быстрой зарядкой 2022 года. Собрали самый топ

Практически все современные смартфоны поддерживают быструю зарядку. Однако ее скорость, которая зависит от емкости аккумулятора и мощности адаптера питания, может сильно отличаться. Если для одного производителя хорошим показателем считается 60 минут, то другой не готов мириться даже с 20-ю минутами. Мы отобрали 5 смартфонов 2022 года, демонстрирующих невероятную скорость зарядки в промежутке 5-100%.

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realme GT Neo 3

Открывает пятерку смартфон компании realme, которая уже неоднократно била рекорды скорости зарядки. realme GT Neo 3 относится к сегменту устройств среднего класса и поставляется в двух конфигурациях: 80W и 150W. Они отличаются не только мощностью адаптера питания, но и емкостью аккумулятора. В первом случае она составляет 5000 мАч, а во втором – 4500 мАч. При использовании продвинутой версии мы получаем следующие показатели:

аккумулятор – 4500 мАч;

блок питания – 150 Вт;

время зарядки – 16:58 минут.

Цена: 35 000 рублей

Купить realme GT Neo 3

Кроме быстрого восстановления энергии realme GT Neo 3 может похвастать шустрым процессором Dimensity 8100, AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и 50-мегапиксельной камерой Sony IMX766 с поддержкой оптической стабилизации. Если вы планируете активно пользоваться смартфоном, то более целесообразной выглядит покупка версии 80W, но в таком случае на полное восстановление энергии уйдет 33 минуты.

nubia Red Magic 7S Pro

Как правило, производителям приходится идти на компромиссы, выбирая между размером батареи и мощностью адаптера питания. Но смартфон Red Magic 7S Pro является исключением из правил, поскольку предлагает оптимальное сочетание автономности и скорости зарядки:

аккумулятор – 5000 мАч;

блок питания – 135 Вт;

время зарядки – 15:28 минут.

Цена: 54 500 рублей

Купить Red Magic 7s Pro

Модель относится к сегменту игровых смартфонов, поэтому будьте готовы к тому, что Snapdragon 8+ Gen 1 быстро разрядит батарейку при активной эксплуатации устройства. Также обратите внимание, что nubia Red Magic 7S Pro поставляется с адаптером на 65 Вт, и не забудьте о крутой начинке игрофона, предлагающей 64-мегапиксельную камеру и 120-герцовый AMOLED-экран с тачкрином на 960 Гц.

Black Shark 5

Бронзовый призер рейтинга заряжается очень быстро без каких-либо оговорок. Black Shark 5 поставляется в единственной модификации, чей комплект может порадовать наличием 120-ваттного адаптера, позволяющим рассчитывать на следующие результаты:

аккумулятор – 4650 мАч;

блок питания – 120 Вт;

время зарядки – 14:53 минут.

Цена: 33 000 рублей

Купить Black Shark 5

Black Shark 5 – еще один девайс, который справедливо можно отнести к категории игровых устройств. Смартфон получил в свое распоряжение магнитные триггеры, экран с частотой обновления 144 Гц и неплохую камеру на 64 мегапикселя, способную выдавать четкие снимки вне зависимости от условий освещения. А работает все это великолепие на мощном и стабильном процессоре Snapdragon 870. Пускай он уступает более современным решениям от Qualcomm, но зато его работа меньше сказывается на автономности устройства и помогает производителю сохранить демократичную цену.

iQOO 9 Pro

iQOO раз за разом бьет рекорды скорости зарядки, демонстрируя недосягаемые для конкурентов результаты. Однако iQOO 9 Pro удалось добраться только до второй строчки рейтинга со следующими показателями:

аккумулятор – 4700 мАч;

блок питания – 120 Вт;

время зарядки – 14:51 минут.

Цена: 44 500 рублей

Купить iQOO 9 Pro

Как и Black Shark 5, смартфон iQOO изначально поставляется со 120-ваттным адаптером, так что вам не придется докупать более мощный блок питания. И хотя эта модель не относится к классу игровых устройств, она может предложить один из самых производительных чипсетов на рынке – Snapdragon 8 Gen 1. Его возможностей достаточно для гейминга на максималках и обработки изображения на экране с разрешением WQHD+, а 50-мегапиксельная камера Samsung GN5 с широкоугольным сенсором Samsung S5KJN1 на 50 Мп предоставляет любителям мобильной фотографии большие возможности.

iQOO 10 Pro

С большим отрывом в рейтинге лидирует новинка iQOO 10 Pro. Появившись летом 2022 года, она поставила двойной рекорд. Смартфон одновременно предлагает и самую мощную, и самую быструю зарядку. Поэтому конкуренты все еще далеки от результатов «десятки»:

аккумулятор – 4700 мАч;

блок питания – 200 Вт;

время зарядки – 9:48 минут.

Цена: 58 500 рублей

Купить iQOO 10 Pro

200-ваттный адаптер с лихвой компенсирует скромную емкость батареи, позволяя зарядить смартфон менее чем за 10 минут. Но скорость зарядки – это далеко не единственная фишка, которой может порадовать iQOO 10 Pro. Вы наверняка оцените сверхчеткий AMOLED-экран с разрешением WQHD+, 50-мегапиксельные сенсоры как для основного, так и для широкоугольного объектива, а еще вас определенно впечатлит работа оптической стабилизации «Gimbal» на основной камере. Она обеспечивает съемку плавных видеороликов в любом разрешении вплоть до 8K и без EIS, которая обрезает изображение по краям.

Какой смартфон с быстрой зарядкой купить

Все модели, представленные в рейтинге, объединяет высокая скорость зарядки, но каждое устройство по-своему уникально, а потому имеет свою целевую аудиторию. Так, если вы ищите сбалансированный и сравнительно недорогой смартфон, то лучшим вариантом будет realme GT Neo 3. Он одновременно предлагает и мощный процессор, и хорошую камеру с оптической стабилизацией.

Любитель игровых устройств может взять Black Shark 5 или nubia Red Magic 7S Pro. Это похожие модели, заточенные под гейминг. nubia базируется на более производительном, но менее стабильном чипсете, который сбрасывает мощность после 15-минутной игровой сессии. Так что Black Shark выглядит предпочтительнее, пускай и имеет аккумулятор не на 5000 мАч.

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Если вы хотите получить устройство, объединяющее в себе высокую скорость зарядки, производительный процессор и отличное качество мобильной фотографии, то выбирать придется между iQOO 9 Pro и iQOO 10 Pro. Обе модели относятся к флагманскому сегменту, но из-за разницы поколений «десятка» демонстрирует более высокую скорость зарядки за счет адаптера питания на 200 Вт.