Старые смартфоны на Android, которые круче новинок 2022 года

Дефицит микрочипов и экономический кризис сильно повлияли на рынок смартфонов. Многие устройства 2022 года в техническом отношении не лучше, а то и хуже прошлогодних моделей. В этом можно убедиться, просто взглянув на характеристики двух гаджетов или ознакомившись с отзывами покупателей. Если вы сейчас выбираете новый смартфон, рекомендуем обратить внимание на старичков, которые до сих пор могут дать жару дерзким новичкам. И у нас для вас 4 таких примера от разных производителей.

Сравнение POCO X3 Pro и POCO X4 Pro

С точки зрения производительности POCO X3 Pro до сих пор остается вне конкуренции. Этот смартфон 2021 года своим появлением взбудоражил рынок, предложив беспрецедентные характеристики для среднебюджетной модели. Разработчики оснастили устройство чипсетом Snapdragon 860, который по уровню мощности соответствует флагманским решениям и набирает под 600 тысяч баллов в AnTuTu.

При разработке наследника POCO решил кардинально пересмотреть его позиционирование. Чипсет был заменен на более слабый Snapdragon 695, хуже обрабатывающий графику, а общая скорость работы стала на 40% ниже, если верить тесту AnTuTu. Поэтому даже сейчас, когда в продажу поступил POCO X4 Pro, смартфон прошлого года выглядит более привлекательным вариантом для покупки за счет:

мощного процессора (Snapdragon 860 vs Snapdragon 695);

быстрого накопителя (UFS 3.1 vs UFS 2.2);

поддержки записи видео 4K;

лучшей фронтальной камеры (20МП vs 16МП).

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ НА САЙТЕ

В то же время POCO X3 Pro дешевле своего наследника. Если за новинку производитель просит 23 тысяч рублей, то прошлогодняя модель стоит не дороже 21 тысяч рублей. Так что выбор в пользу старичка – оптимальное решение.

Купить Poco X3 Pro

realme 8 Pro или realme 9 Pro: какой смартфон лучше

В прошлом году компания realme стала первооткрывателем среди производителей смартфонов, предлагающих камеру с разрешением 108 МП в среднебюджетном сегменте. Сенсор Samsung S5KHM2 зарекомендовал себя с положительной стороны. А устройство помимо прочего оснастили неплохим даже по нынешним меркам чипсетом Snapdragon 720G, сочным AMOLED-экраном, емким аккумулятором на 4500 мАч и мощной зарядкой на 50 Вт, которая восстанавливает энергию всего за 39 минут.

Наследник realme 9 Pro должен был продолжить традиции прошлогодней модели, однако производитель решил сэкономить на дисплее, процессоре, камере и скорости зарядки. Поэтому realme 8 Pro до сих пор остается вне конкуренции по следующим причинам:

выше разрешение камеры (108 МП vs 64 МП);

умеет записывать видео в 4К;

обладает более качественным экраном;

быстрее заряжается (39 минут vs 75 минут).

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТИКУ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Как это обычно бывает, даунгрейд характеристик не стал поводом для производителя снизить цену. Поэтому сейчас лучше купить realme 8 Pro, остатки которого продолжают продаваться за 25 тысяч рублей.

Купить realme 8 Pro

Стоит ли покупать Redmi Note 10 Pro

Несмотря на то, что realme 8 Pro стал первым среднебюджетным смартфоном со 108-мегапиксельной камерой, быстрее на рынке появился все-таки Redmi Note 10 Pro. Прошлогодний смартфон Xiaomi оснащен дисплей со 120-герцовой матрицей AMOLED, достойным процессором Snapdragon 732G и большой батарейкой на 5020 мАч в комбинации со стереофоническими динамиками.

В 2022 году его наследник Redmi Note 11 Pro совершенно не впечатлил ни поклонников бренда, ни экспертов. Девайс сохранил базовый набор характеристик, но одновременно с этим лишился макро-объектива с двукратным зумом, а также получил в свое распоряжение морально устаревший чипсет Helio G96, который и работает медленнее, и на качестве фото сказывается негативно. Так что даже сейчас у вас есть несколько причин выбрать именно Note 10 Pro:

более быстрый процессор (Snapdragon 732G vs Helio G96);

лучше макро-объектив камеры (5МП vs 2МП);

есть возможность записи видео в 4K;

лучше автономность в тесте GSMArena (118 часов vs 100 часов).

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Для продвижения новинки было решено немного ускорить зарядку и кардинально переработать дизайн, но это слабый повод отказаться от покупки Redmi Note 10 Pro за 15 тысяч рублей, в то время как наследник стоит на 3-4 тысячи больше.

Купить Redmi Note 10 Pro

Samsung Galaxy A22 – смартфон с оптической стабилизацией

Вне конкуренции продолжают оставаться не только китайские смартфоны 2021 года, но и устройства корейской компании Samsung. Так, Galaxy A22 обладает отличными характеристиками для своей цены. Модель получила AMOLED-экран, набор из четырех камер с главным сенсором на 48МП с оптической стабилизацией и внушительный аккумулятор на 5000 мАч.

Новый Galaxy A23 было решено перевести на энергоэффективный чипсет Snapdragon 680, но автономность из-за этого не улучшилась. Виной тому TFT-экран, который является менее качественным и потребляет больше энергии. Также новинка по непонятным причинам получила упрощенные ширик и фронталку, из-за у вас есть 4 повода сделать выбор в пользу Samsung Galaxy A22:

лучше экран (AMOLED vs TFT);

выше разрешение широкоугольного сенсора (8МП vs 5МП);

качественнее фронтальная камера (13МП vs 8МП);

лучше автономность (130 часов vs 121 час).

Цена – еще одна причина купить Galaxy A22, даже если в продаже есть новая модель. Прошлогодний смартфон стоит 17 500 рублей, что на 2 тысячи дешевле наследника, что не оставляет шансов Galaxy A23 в этом сравнении.

Купить Galaxy A22