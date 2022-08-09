5 лучших программ для записи голоса на Андроид

Последнее время технологии дошли до того, что не обязательно, сидя на лекции, быстро набирать ее на клавиатуре, чтобы ничего не забыть. Достаточно запустить запись голоса и в дальнейшем преобразовать полученный файл в текст. Это касается не только учебы, но и обычных разговоров или выступлений, которые вам хочется сохранить в памяти. Согласитесь, ведь значительно удобнее внимательно слушать то, что говорит ваш собеседник, а потом в спокойной обстановке проанализировать сказанное.

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С учетом того, что современные смартфоны оснащены отличными микрофонами, это идеальный инструмент для записи. Достаточно только использовать соответствующую программу и все. Подобрали для вас пять лучших приложений для записи голоса на Андроид смартфонах.

Диктофон на Андроид

На каждом современном Андроид смартфоне есть стандартное приложение для записи голоса. Для тех пользователей, кто не претендует на какие-то дополнительные функции или крутое качество звука и хочет просто банально записать речь собеседника, преподавателя или еще кого-то, может спокойно воспользоваться любым стоковым диктофоном. На смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi оно так и называется — «Диктофон».

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У программы максимально простой и понятный интерфейс. Посередине — кнопка «Запись». Справа, в зависимости от состояния диктофона, либо переход ко всем ранее завершенным записям, либо кнопка «Стоп». Слева — кнопка, позволяющая делать отметки на записи. Эта возможность будет актуальна тем, что хочет иметь возможность знать, когда сменился говорящий или началась новая тема.

Голосовое сообщение в Телеграм

Когда мне было необходимо записать чью то речь, то я использовал для этого приложение Телеграм. Да, привычный всем мессенджер очень неплохо справляется с этой ролью. Достаточно открыть чат «Избранное» и записать для самого себя голосовое сообщение. Мало того, что оно сразу станет доступно на всех устройствах, где установлено соответствующее приложение, так еще и существует возможность без лишних проблем преобразовать голос в текст.

Необходимо подписаться на специального бота и просто переслать ему запись. В течение короткого времени он обработает ее и пришлет вам сообщение с расшифровкой. Достаточно удобно, особенно если запись относительно небольшая. Не придется тратить время на ее прослушку. Можно сразу вдумчиво поработать с текстом. Если вы по каким-то причинам до сих пор не загрузили на свое устройство этот мессенджер, то самое время это сделать. Я думаю, что вы найдете ему применение не только для обмена сообщениями и записи голосовых заметок, но и как неплохой альтернативе новостным сайтам и социальным сетям.

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Расшифровка аудиозаписей

Одним из самых мощных инструментов для работы с голосовыми записями является приложение Otter. Оно совмещает в себе как обычный диктофон с возможностью преобразовать звук в текст, так и может работать с записанными в других программах аудио или видео для тех же целей. К сожалению, большинство реально полезных функций заблокированы подпиской, но 10 часов бесплатной расшифровки голосовых записей в месяц и сохранение их в TXT формате вы получите.

Если вы каким-то образом сможете оформить подписку, то вы получите до 100 часов и возможность сохранить текст не только в TXT, но и PDF, DOCX и SRT форматах. Отдельно следует отметить возможность автоматической расшифровки фото и видео из Dropbox без необходимости отдельного вмешательства пользователей. Но все это входит только в подписку.

Скачать Otter

Скачать диктофон на Андроид

Следующее приложение в сегодняшней подборке — это «Простой диктофон». Как можно понять из названия, это действительно просто диктофон, но с парой неплохих функций, которые придутся ко двору любому пользователю. Программа оснащена тремя предустановками микрофона для улучшения качества записи. Вы можете выбрать:

Речевые заметки.

Встречи и лекции.

Музыка и необработанный звук.

Каждую из этих предустановок необходимо активировать в соответствующих условиях, и качество записи станет лучше. Отдельно можно настроить и качество звука. От этого будет зависеть размер файла. Если на вашем смартфоне мало свободной памяти, то подобная возможность будет для вас актуальна.

Скачать Простой диктофон

Бесплатный диктофон для Андроид

Приложение Voice Recorder попало в этот список не за счет какой-то сногсшибательной функциональности, а в основном из-за внешнего вида. Один только его запуск вызывает неподдельный восторг. Программа стилизована под кассетный диктофон с вставленной и готовой к записи кассетой. А кнопки выглядят как их физические аналоги.

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В настройках есть даже возможность выбора различных скинов, что позволит кастомизировать программу под ваши предпочтения. Свои функции по записи приложение выполняет идеально. В общем, для тех, кому важна не только функциональность, но и внешний вид используемого софта, это идеальный вариант.

Скачать Voice Recorder