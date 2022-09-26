5 приложений, позволяющих изменить шторку уведомлений на Android

Каждый владелец смартфона ежедневно открывает шторку уведомлений, чтобы проверить оповещения, а также настроить работу тех или иных функций (Bluetooth, Wi-Fi и так далее). В течение нескольких лет эксплуатации устройства внешний вид элемента интерфейса может сильно наскучить. Чтобы освежить внешний вид оболочки своего смартфона, рекомендуется изменить шторку уведомлений. Для этого всего лишь нужно установить понравившееся приложение и выдать ему все запрашиваемые разрешения.

Power Shade — шторка уведомлений Андроид

Скачать Power Shade

Производители смартфонов накатывают на чистый Андроид собственную оболочку, которая меняет внешний вид многих элементов меню, включая шторку уведомлений. В частности, разработчики программного обеспечения нередко меняют стандартную шторку на новый центр управления.

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Если вы считаете себя ценителем классики, то установите Power Shade. Это приложение заменит центр управления Xiaomi или любого другого смартфона на более привычную шторку уведомлений Андроид. В настройках программы вы сможете гибко настраивать внешний вид данного элемента дизайна, меняя разметку, цвета и список отображаемых данных.

Отрадно, что приложение Power Shade переведено на русский язык. Но нельзя обойти и пару недостатков программы. Во-первых, в меню то и дело встречаются англоязычные слова. Во-вторых, для доступа к дополнительным функциям нужно оформить платную подписку, но и без них вы вернете классическую шторку без лишних настроек.

Bottom Quick Settings — новая шторка уведомлений

Скачать Bottom Quick Settings

Следующее приложение тоже предназначено для тех, кто пытается разобраться, как убрать шторку уведомлений своей оболочки. Как и предыдущая программа, Bottom Quick Settings наследует классический дизайн Андроид, но с целой россыпью дополнительных настроек. К примеру, вы можете изменить расположение шторки. То есть она будет вызываться не только сверху, но и снизу.

Чтобы изменить шторку уведомлений, необходимо просто запустить Bottom Quick Settings и выдать программе все запрашиваемые разрешения. Далее при желании вы можете настроить ее внешний вид, выбрав понравившийся стиль значков или тему оформления. Правда, по аналогии с Power Shade многие функции эта программа предлагает на платной основе. Бесплатно доступно всего лишь 2 темы оформления шторки. Остальные открываются только после оформления премиум-доступа.

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Mi Control Center — шторка уведомлений Xiaomi

Скачать Mi Control Center

Если две предыдущие программы были направлены на ценителей классики, то Mi Control Center — приложение для владельцев смартфонов, которые хотят сделать шторку уведомлений MIUI. Из потенциальной аудитории можно сразу исключить обладателей устройств Xiaomi, так как именно с них (точнее — MIUI 12) списывался дизайн Mi Control Center. Но, если вы пользуетесь телефоном Samsung или HONOR, то эта программа поможет вам убедиться, насколько удобным является центр управления на MIUI.

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Стоит учесть, что Mi Control Center — любительская разработка, созданная по образу и подобию шторки MIUI, но не копирующая ее целиком. Если вы являетесь владельцем Xiaomi, то можете заметить, что у нее есть небольшие проблемы с отображением некоторых элементов интерфейса. Название «блютуз» написано с маленькой буквы, а вместо «Wi-Fi» отображается русскоязычное «Вай-фай», хотя в настоящей MIUI 12 оба названия приведены на английском языке.

Назвать эти недостатки критическими нельзя. Тем более, что вы можете настроить разметку по своему усмотрению, обратившись к переведенному на русский язык интерфейсу программы Mi Control Center. В конце концов допускается изменение центра управления на классическую шторку.

Vivo Style Control Center — шторка уведомлений vivo

Скачать Vivo Style Control Center

А эту шторку уведомлений как раз стоит попробовать тем, у кого на руках смартфон Xiaomi. Она выполнена в стиле устройств vivo и тоже представляет собой центр управления. Разработчиком приложения является Jalan, создавший около десятка самых разных вариантов оформления. Но именно этот отличается своим минимализмом и приятным плиточным дизайном.

К сожалению, приложение, как и сама шторка, не переведено на русский язык. Но это не должно помешать вам настроить центр управления, исходя из собственных вкусовых предпочтений. Также внутри программы вы найдете несколько разделов меню. В одном из них, например, есть подборка тем в стиле устройств самых разных производителей на тот случай, если вы решите изменить не только шторку уведомлений, но и другие элементы интерфейса.

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iOS Style Control Center — центр управления iOS

Скачать iOS Style Control Center

Пожалуй, каждый владелец Андроид-смартфона, который ни разу не пользовался техникой Apple, хотел бы почувствовать себя в шкуре хозяина нового iPhone. С этой целью все тот же разработчик Jalan создал шторку уведомлений Айфона, практически полностью копирующую дизайн iOS 15.

Внутри вас ждут те же настройки, что и в приложении Vivo Style Control Center. Меню выглядит аналогичным образом, а помимо сторонней темы вы сможете установить на телефон новый экран блокировки. Словом, внутри собраны, возможно, все средства кастомизации, доступные на Android. Единственный минус — отсутствие перевода на русский язык.