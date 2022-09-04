Где едет автобус. Лучшие приложения для отслеживания транспорта и покупки билетов

Не у каждого человека есть личный транспорт, да и не всегда передвижение на собственном автомобиле выглядит рациональным решением. Особенно, если вы планируете междугороднюю поездку или, например, боитесь застрять в пробке по пути на работу. В подобной ситуации на помощь придет приложение для отслеживания автобусов и покупки билетов. Сегодня разберемся, чем эти утилиты отличаются между собой, и какую программу скачать на Android.

Яндекс Карты — где сейчас едет автобус

Если вы перемещаетесь по городу общественным транспортом, то лучшим приложением для вас станут Яндекс Карты. Программа помогает узнать не только расписание автобусов на сегодня, но и позволяет понять, где едет автобус онлайн. Для этого достаточно тапнуть на значок остановки, ознакомиться со списком маршрутов и интервалами движения.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

При желании можно добавить дополнительный слой. Тогда прямо на карте вы будете видеть передвижение всех городских автобусов. Причем эта опция также поможет определить, где едет трамвай или троллейбус. Словом, очень удобное и просто незаменимое приложение для города.

Скачать Яндекс Карты

2ГИС — посмотреть, где автобус

Как и Яндекс Карты, картографическое приложение 2GIS тоже показывает, где остановка автобуса и позволяет ознакомиться с интервалами движения всех видов городского транспорта, включая трамваи и троллейбусы. Однако на данный момент в 2ГИС плохо реализована функция просмотра, где едет автобус. Пока она доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных городах-миллионниках, не говоря уже о менее крупных населенных пунктах, приходится довольствоваться расписанием общественного транспорта и визуализацией маршрута.

Скачать 2ГИС

Google Карты — приложение для отслеживания автобусов

По понятным причинам самым популярным приложением карт на Android является Google Maps. За последние годы программа обросла новыми функциями, и теперь она помогает узнать, где автобус. Причем такая возможность есть не только у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо прочего она реализована и в других городах-миллионниках. Однако жителям малых городов все равно лучше обратиться к помощи Яндекс Карт.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Также стоит отметить, что в Google Картах информация о перемещении автобуса обновляется не ежесекундно, а примерно раз в 30 секунд. То есть общественный транспорт как бы движется рывками. Конечно, это не помешает вам прикинуть, через сколько приедет трамвай или автобус, но информация будет чуть менее точной. Плюс ко всему не всем нравится оформление Google Maps, где среди названий компаний, расположенных в здании, бывает очень сложно найти остановку.

Скачать Google Карты

Московский транспорт — где едет автобус

Если вы живете в Москве или часто бываете в столице, то для вас одним из лучших приложений, позволяющих узнать движение автобусов онлайн, станет Московский транспорт. Как и Яндекс Карты, эта программа показывает не только расположение остановок, примерные интервалы движения и маршрут, но и текущую геолокацию автобуса.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

То же самое касается и других видов транспорта. Более того, в приложении вы сможете узнать, где находится самокат, а еще увидите его оставшийся заряд. Конечно, у столь функциональной программы есть и недостатки. Самый заметный заключается в том, что ПО актуально только для Москвы. А еще немного страдает оптимизация, да и огромное количество объектов транспортной инфраструктуры говорит о перегруженности приложения.

Скачать Московский транспорт

BUSFOR — купить билет на автобус

Если вас интересуют междугородние поездки, то стоит обратить внимание на приложение BUSFOR. Оно предназначено для поиска и покупки билетов на автобус, и сегодня им пользуется более миллиона человек. Программа имеет удобный интерфейс, показывает количество свободных мест и устраняет необходимость печати билета. Впрочем, недостатков у BUSFOR тоже предостаточно.

При первом запуске вы можете заметить, что BUSFOR постепенно сливается с BlaBlaCar (изначально — сервисом поиска попутчиков). То есть в скором времени приложение потеряет свою актуальность. Второй момент заключается в наценке. Наконец, внутри представлена лишь малая часть междугородних автобусных маршрутов, поэтому кассу автостанции BUSFOR не заменит вам в любом случае.

Скачать BUSFOR

НА АВТОБУС — расписание автобусов и купить билет

Куда больше междугородних маршрутов в приложении НА АВТОБУС, где вы сможете посмотреть расписание и купить билеты даже в маленьком городе, не говоря уже о миллионниках и столицах. Цены здесь отображаются с учетом небольшого сервисного сбора. Однако это стандартная практика для подобного рода программ.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

При покупке билета на автобус нужно заполнить анкету с указанием паспортных данных. Приложение запомнит сведения, и в следующий раз тратить на это время не придется. Но учтите, что НА АВТОБУС — далеко не самая оптимизированная программа. В моем случае за 10 минут использования она успела вывести на экран сообщение «Извините, что-то пошло не так» уже два раза. Поэтому старайтесь брать билеты заранее, чтобы не столкнуться с проблемой в самый неподходящий момент.

Скачать НА АВТОБУС

Tutu — билеты на автобус и расписание

Оптимальным приложением для тех, кто хочет купить билет на автобус, выглядит Tutu. Во-первых, оно хорошо оптимизировано. Во-вторых, в нем представлено подавляющее большинство перевозчиков на всех направлениях. Разумеется, здесь тоже нашлось место комиссии. Однако удобство использования полностью нивелирует этот недостаток.

Скачать Tutu