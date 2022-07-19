Как закрыть приложениям доступ к Гугл Диску и зачем это нужно

При использовании операционной системы Android многие устанавливают программы от Google. В частности, для облачного хранилища выбирают именно Google Drive. К сожалению, за последние несколько месяцев приобрести место там стало не так-то просто. Очень большое количество пользователей оказалось на бесплатных тарифах. В рамках бесплатного тарифа Гугл предоставляет 15 Гб памяти под все нужды. То есть и Gmail, и Диск будут расходовать пространство из этого лимита.

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Но помимо этого, многие приложения сохраняют свои файлы или делают резервные копии именно на Гугл Диск. В такой ситуации можно очень быстро остаться без свободного пространства. Давайте разберемся, как отозвать у приложений разрешение на использование Google Drive и зачем это нужно сделать, кроме сохранения места.

Доступ к Гугл Диску

Как уже упоминалось выше, многим приложениям изначально настроены на работу с облаком именно от Google. Мало кто предполагал, что когда-нибудь могут возникнуть проблемы с продлением платного объема в этом сервисе. Например, WhatsApp хранит в Гугл Диске свои резервные копии. Если в вашем Ватсапе очень большое количество различных чатов и мультимедиа, то сами понимаете, с какой скоростью будет исчезать место. При этом, мало кто готов отказаться от резервного копирования именно WhatsApp в Гугл Диск. Но есть приложения, например, какие-нибудь игрушки, которые отъедают пространство и не хранят при этом ничего действительно важного.

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Самое обидное, что если вы решите перейти с Android на iPhone, то копия вашего Ватсапа вам не пригодится, и место в Google Drive будет потрачено просто зря. Расход места — это, безусловно, важная причина для отзыва разрешения. Но существует еще и вопрос безопасности. Конечно, маловероятно, что приложения из Google Play могут использовать данные с вашего Диска в противоправных целях, но полностью исключать этот момент нельзя. Ведь модерация программ в магазинах что Apple, что Google никогда не была идеальной.

Именно для того, чтобы исключить утечку важных данных с Google Drive, необходимо обязательно периодически просматривать приложения, которым вы предоставили разрешение на доступ к нему. Возможно, что после установки в череде запросов вы просто не заметили, как программа запросила такое разрешение и, не заметив, его предоставили. При этом оно ей даже не требуется для нормального функционирования. Некоторые разработчики закладывают в свои приложения полный спектр разрешений просто для того, чтобы было. Вот для таких случаев и требуется регулярно просматривать данные в облаке.

Как освободить Гугл Диск

Положительным моментом здесь является то, что при отзыве доступа у какой-либо программы будут удалены и все данные, которые она хранит. Знаю как минимум один такой случай, когда мой товарищ не мог понять, что отъедает место в облаке. При этом удаление файлов к желаемому результату не приводили. И только поковырявшись в разрешениях, получилось найти большое количество различных игр и приложений, которые создавали свои резервные копии в его Гугл Диск. После отзыва разрешений получилось потерянное ранее место очистить и вернуть в использование.

Проверить разрешения приложениям на доступ к Google Диску очень просто. Для этого необходимо:

С помощью браузера перейдите на сайт Google Drive.

В правом верхнем углу экрана нажмите на шестеренку.

В выпавшем списке нажмите нажмите на «Настройки».

Слева в списке выберите раздел «Управление приложениями».

В открывшемся окне вы можете увидеть полный список программ, которые имеют доступ к Гугл Диску и хранят на нем свои данные. Но мало определить, кто хранит, надо еще и отозвать ненужное. Чтобы отозвать разрешение, потребуется:

Откройте список приложений, имеющих доступ к Google Drive.

Напротив программы, у которой вы хотите отозвать разрешение на доступ, нажмите кнопку «Действия».

В появившемся окне нажмите «Отключить от Диска».

После этого все данные конкретного приложения будут полностью удалены из Диска, и оно больше не сможет иметь туда доступ без повторного разрешения. Проделав все эти действия на своем смартфоне, меня ввела в небольшой ступор длина пути, чтобы все это посмотреть. Проведя десять лет на iOS и iPadOS, я привык контролировать приложения, имеющие данные к iCloud, из настроек своего смартфона. Без лишних телодвижений и переходов на какие-то сайты. Все делалось из приложений, а отключение происходило обычным передергиванием тумблера. То есть все предельно интуитивно и понятно.

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Перерыв на своем Xiaomi Mi 10T Pro я подобных настроек внутри смартфона не нашел. Только веб-версия Гугл Драйв смогла мне помочь в моих поисках. В свете этого очень хотелось бы, чтобы в Google подумали о пользователях и предоставили более простой способ управления разрешениями на доступ к Google Диску. Потому что каждый раз проделывать путь через сайт — не самое интересное занятие.