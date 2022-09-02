ТОП-10 функций Яндекс Карт, о которых вам еще не рассказывали

Сейчас сложно представить человека, который бы не пользовался картами на смартфоне. Эх, и как раньше люди ориентировались без них в мегаполисах? Помимо привычных функций вроде построения маршрута или навигации в ручном режиме подобные приложения дают массу других возможностей, причем многие из них настолько неочевидные, что заставляют лишний раз улыбнуться. Именно такие функции я попытался найти в Яндекс Картах, и у меня получилось. Думаю, многими из них вы будете пользоваться на постоянной основе или как минимум просто удивитесь их наличию.

Куда можно сходить

Пожалуй, этой функцией сегодня никого не удивишь, но Яндекс Карты выгодно отличаются от других подобных приложений наличием подборок интересных мест, помогающих найти повод для прогулки. Чтобы ознакомиться с ними, нужно нажать кнопку «Поиск», расположенную в левом нижнем углу, и свайпнуть вверх.

Кроме того, вверху есть классическая поисковая строка, если вы хотите найти место стандартным способом. Сюда можно, например, написать «туалеты», и вы быстро найдете место, где можно справить нужду.

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Поиск по эмодзи

Кстати, об интересных местах. В Яндекс Картах также реализована функция поиска по эмодзи. Честно говоря, не знаю, может ли такая опция считаться по-настоящему полезной, но факт ее наличия как минимум веселит. Особенно, если вставляешь в поисковую строку кучку сами знаете чего, а приложение выдает отель в Южной Корее. Отсылка к Samsung, не иначе.

Офлайн-карты Яндекс

Несмотря на то, что в Google Play есть масса приложений, которые позиционируют себя исключительно как офлайн-карты, подобная функция есть и в программе от Яндекса. Я был удивлен, что о ней многие не знают, а потому специально устанавливают, например, 2GIS для поиска мест и маршрутов в офлайн-режиме. Если вы хотите пользоваться картами Яндекса без интернета, нажмите кнопку с тремя полосками и перейдите в раздел «Загрузка карт».

Как изменить масштаб карты

Теперь к менее привычным функциям. Интересно, как вы пользуетесь картами зимой? Конечно, можно на время снять перчатки и быстро отморозить руки, но в Яндексе реализован более рациональный вариант — изменение масштаба кнопками регулировки громкости. Для его активации нужно посетить настройки приложения и в разделе «Карты» передвинуть соответствующий ползунок.

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Бесплатный Wi-Fi

Насчет полезности этой функции вы точно не будете спорить. Да, в Яндекс Картах действительно указываются точки бесплатного Wi-Fi. Чтобы их найти, нужно воспользоваться поисковой строкой, введя запрос «Wi-Fi хот-спот». Далее на карте появятся все точки общественного интернета, а при желании вы сможете узнать их график работы (обычно 24 часа в сутки).

Просмотр улиц в картах

Этой функции уже много лет, но вы наверняка не знаете, как ее прокачали за последние годы. Если перед тем, как посетить какое-то место вы хотите получить о нем полное представление, то к вашим услугам «Панорамы». Они активируются через вкладку «Слои», после чего остается нажать на любую улицу, выделенную фиолетовым цветом. На экране появится ее панорама, а вы сможете выбрать год, когда велась съемка. Уже сейчас можно проследить, как менялись города за 10-12 лет.

Где находится вход

Еще одна важная опция для тех, кто ищет конкретный адрес. Вы можете нажать на здание, чтобы посмотреть, где находится вход. Очень полезная функция для городов с плотной застройкой. А еще в поиске входа помогает каталог организаций, благодаря которому сразу становится ясно, куда вы попадете, если откроете дверь.

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Когда отключат воду

В дополнение к предыдущей фишке отмечу тот факт, что после нажатия на здание отображаются не только его входы, но и справочная информация. Если сделать свайп вверх, к примеру, можно узнать, когда в доме отключат горячую воду на время технических работ. Я нашел эту функцию только для Москвы и Санкт-Петербурга, где Яндексу предоставляют информацию городские порталы. В описании зданий других городов-миллионников сведений об отключении воды я пока не заметил.

Где едет автобус

Еще приложение Яндекс бывает очень полезным, если вы передвигаетесь общественным транспортом. На карту нанесены остановки автобусов и трамваев, нажав на логотип которых можно увидеть не только список маршрутов, но и ожидаемое время прибытия. Как и в случае с такси, следить за перемещением автобуса, трамвая или троллейбуса можно по карте.

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Где парковка

Если же вы передвигаетесь на личном транспорте, то полезной окажется функция, позволяющая узнать, где парковка. Она работает в качестве дополнительного слоя карт. После его активации вы увидите участки улиц трех цветов: красный, синий, зеленый. Первый тип означает, что в этом месте нельзя парковаться, второй говорит о наличии платной парковки, ну а, заметив зеленую линию, спешите радоваться — здесь оставить машину можно бесплатно и без риска получить штраф.