Дикие аксессуары с Алиэкспресс для Android и не только

Зачастую на AliExpress натыкаешься на такое, что глаза на лоб лезут. С одной стороны, это очень странные вещи и аксессуары, с другой — иногда могут пригодиться в повседневной жизни или отлично подойдут для домашнего использования. Новая подборка для тех, кто хочет найти неожиданный аксессуар для себя или своего смартфона. Согласен, некоторые выглядят странно, но присмотритесь получше — возможно, они пригодятся вам для смартфона или для дома! В подборке есть не только чехлы и аксессуары для смартфона, но и крутые нестандартные вещи для дома.

Светодиодный ночник в виде кота

Прекрасный ночник для тех, кому не нужен яркий свет — ночники в виде котяток есть разных цветов и с разными мордашками. Отличный вариант для подарка, если не знаете что выбрать. Почитайте отзывы — покупатели остались довольны тем, как товар выглядит на самом деле, а еще положительно отзываются о продавце, который надежно упаковывает посылку.

Цена: 760 рублей

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USB-кабель в виде собаки

Необычный вариант для тех, у кого из системного блока торчит огромное количество разных проводов, или для тех, кто их постоянно теряет. Такой кабель с собачкой не занимает много места, соответственно, не будет перегораживать остальные USB-порты. Подойдет для тех, у кого устройства, работающие с MicroUSB.

Цена: 200 рублей

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Чехол в виде сковородки

Только не оставляйте его на кухне — перепутать смартфон в таком чехле очень просто! На тыльной стороне установлен сам корпус, а сковорода — отличный декоративный элемент. Кстати, у продавца в наличии такие же чехлы в виде кухонных топориков для рубки мяса. Стоит ли на это тратить деньги? Наверное, стоит. Классный неожиданный подарок для скучных занудных друзей! Срочно проходите по ссылке и проверяйте, сколько стоит эта штуковина! В наличии есть для разных устройств на Android и на iPhone.

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Bluetooth наушники Железный человек

Классные TWS-наушники для поклонников киновселенной Marvel! У них неплохой аккумулятор и кейс с небольшим LED-дисплеем, который отображает заряд. Если думаете, что они плохо сидят в ушах и выпадают — почитайте отзывы. Покупатели также хвалят хороший звук и качественный материал самих наушников. Кстати, в них можно регулировать громкость — вот уж точно, почему их стоит выбрать вместо Airpods.

Цена: 1700 рублей

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Bluetooth-колонка в виде черепа

Выглядит колонка достаточно агрессивно и подойдет абсолютно любому вне зависимости от музыкальных предпочтений — у нее неплохое звучание и мощный встроенный аккумулятор на 18000 мА*ч. В комплекте есть микрофон для внезапного приступа караоке и пульт для управления. Встроенная подсветка поможет сделать ваш вечер максимально насыщенным! Еще больше новостей про портативные аудиоустройства ищите в нашем Яндекс.Дзен!

Срочно кликайте и узнавайте, сколько придется заплатить за такую вещь!

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Bluetooth-колонка в виде старого радиоприемника

Оригинальное и компактное решение для тех, кто до сих пор не смирился с тем, что радио потихоньку уходит в прошлое. Колонка компактная — ее всегда можно взять с собой, чтобы послушать любимые треки. Подключить смартфон к ней можно по AUX или через Bluetooth, а заряда аккумулятора хватит на 3 часа прослушивания. Выбрать можно из нескольких цветов. Берем?

Цена: 980 рублей

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Кожаный чехол для Earbuds

Чехол для наушников — словосочетание, которое до сих пор вызывает некоторый шок у людей. К сожалению, зарядный кейс EarBuds быстро царапается и такой чехол — странное, но надежное решение. Почему кожаный? Во-первых, выглядит стильно. Комплектный карабин позволяет прикрепить аксессуар туда, где удобнее всего. Кстати, продавец может нанести гравировку с именем на чехол — отличный вариант для подарка, согласитесь?

Цена: 780 рублей

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Водонепроницаемый чехол для спорта

Иногда отправляешься на пробежку и не знаешь, куда положить смартфон? Ну не в руках же держать, правильно? Такой чехол — отличное решение проблемы. Смартфон всегда на руке и в безопасности, места в чехле достаточно, чтобы поместить туда еще, например, кардхолдер. Сверху есть отверстие для протягивания проводных наушников. А не заняться ли спортом?

Цена: 320 рублей

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Попсокет Batman

Попсокеты активно входят в нашу жизнь — это очень удобно, телефон в безопасности. Да и потерять его сложнее. Наш выбор пал на попсокет для поклонников Batman. Даже если вы не любитель этого киногероя, то все равно присмотритесь — эмблема действительно классно выглядит. В отзывах покупатели хвалят качество и приятный материал, который не натирает кожу на пальце. Подойдет для любых смартфонов!

Цена: 73 рубля

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Необычный держатель смартфона для велосипеда

Держателей для смартфона очень много и выбрать сложно — такой вариант отлично подходит для начинающих велосипедистов, которые не представляют своей жизни без смартфона и карт навигации. Он отлично подойдет, если вы катаетесь по городу или по парку, но с катанием по горной местности могут возникнуть проблемы — выглядит он достаточно хлипко и смартфон может вылететь. Понравилось? Тогда проходите по ссылке внизу!

Цена: 99 рублей

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Держатель для планшета

Бывает так, что перед сном сначала хочется посмотреть любимый сериал. Но держать смартфон, а, тем более, планшет — не очень удобно. Такой держатель не будет вас напрягать — крепится на спинку кровати или полку над вами. Загибать можно как душе угодно. Не забудьте выбрать длину держателя, чтобы пользоваться было удобнее!

Цена: 1000 рублей

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Чехол в виде тапочка

Вряд ли этот чехол можно назвать практичным, зато в нем смартфон всегда в безопасности. Да, иногда нужно чем-то жертвовать — например, удобством и компактностью. Кроме шуток, отличный неожиданный подарок для второй половинки. Подойдет для iPhone и некоторых смартфонов на Android. Узнайте, сколько стоит, пройдя по ссылке!

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Чехол для Xiaomi в виде панды

Я заказал такой чехол для своей девушки — вряд ли она будет носить его постоянно, но пару раз точно использует. Выглядит необычно и интересно, стоит адекватных денег. В конце концов, даже если панда оторвется, то можно будет просто надевать чехол. В наличии есть аксессуары для разных устройств Redmi.

Цена: 253 рубля

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Bluetooth-клавиатура для смартфона

Клавиатура для тех, кто не любит планшеты, но и не особо жалует ноутбуки — достаточно подключить к смартфону и начать работать или играть. Главный плюс — она очень компактная. Не раз наши читатели в нашем Telegram-чате говорили об удобстве внешних клавиатур. При необходимости ее можно сложить и убрать в карман куртки. Очень радует встроенный аккумулятор 140 мА*ч, которого хватит надолго даже при постоянном коннекте по Bluetooth. Отлично подходит для всех устройств.

Цена: 2650 рублей

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