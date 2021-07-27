Дикие аксессуары с Алиэкспресс для Android и не только

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Иван Герасимов 0

Зачастую на AliExpress натыкаешься на такое, что глаза на лоб лезут. С одной стороны, это очень странные вещи и аксессуары, с другой — иногда могут пригодиться в повседневной жизни или отлично подойдут для домашнего использования. Новая подборка для тех, кто хочет найти неожиданный аксессуар для себя или своего смартфона. Согласен, некоторые выглядят странно, но присмотритесь получше — возможно, они пригодятся вам для смартфона или для дома! В подборке есть не только чехлы и аксессуары для смартфона, но и крутые нестандартные вещи для дома.

Подборка самых необычных товаров с AliExpress

Светодиодный ночник в виде кота

Прекрасный ночник для тех, кому не нужен яркий свет — ночники в виде котяток есть разных цветов и с разными мордашками. Отличный вариант для подарка, если не знаете что выбрать. Почитайте отзывы — покупатели остались довольны тем, как товар выглядит на самом деле, а еще положительно отзываются о продавце, который надежно упаковывает посылку.

Такой ночник не напугает, если включить посреди ночи

Цена: 760 рублей

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USB-кабель в виде собаки

Необычный вариант для тех, у кого из системного блока торчит огромное количество разных проводов, или для тех, кто их постоянно теряет. Такой кабель с собачкой не занимает много места, соответственно, не будет перегораживать остальные USB-порты. Подойдет для тех, у кого устройства, работающие с MicroUSB.

Нет ничего дружелюбнее, чем псы, которые хотят подзарядить ваш смартфон

Цена: 200 рублей

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Чехол в виде сковородки

Только не оставляйте его на кухне — перепутать смартфон в таком чехле очень просто! На тыльной стороне установлен сам корпус, а сковорода — отличный декоративный элемент. Кстати, у продавца в наличии такие же чехлы в виде кухонных топориков для рубки мяса. Стоит ли на это тратить деньги? Наверное, стоит. Классный неожиданный подарок для скучных занудных друзей! Срочно проходите по ссылке и проверяйте, сколько стоит эта штуковина! В наличии есть для разных устройств на Android и на iPhone.

К сожалению, на такой сковороде завтрак не сготовишь

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Bluetooth наушники Железный человек

Классные TWS-наушники для поклонников киновселенной Marvel! У них неплохой аккумулятор и кейс с небольшим LED-дисплеем, который отображает заряд. Если думаете, что они плохо сидят в ушах и выпадают — почитайте отзывы. Покупатели также хвалят хороший звук и качественный материал самих наушников. Кстати, в них можно регулировать громкость — вот уж точно, почему их стоит выбрать вместо Airpods.

Наушники стилизованы под героев Marvel

Цена: 1700 рублей

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Bluetooth-колонка в виде черепа

Выглядит колонка достаточно агрессивно и подойдет абсолютно любому вне зависимости от музыкальных предпочтений — у нее неплохое звучание и мощный встроенный аккумулятор на 18000 мА*ч. В комплекте есть микрофон для внезапного приступа караоке и пульт для управления. Встроенная подсветка поможет сделать ваш вечер максимально насыщенным! Еще больше новостей про портативные аудиоустройства ищите в нашем Яндекс.Дзен!

Срочно кликайте и узнавайте, сколько придется заплатить за такую вещь!

Жутковато, но очень мощно и универсально

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Bluetooth-колонка в виде старого радиоприемника

Оригинальное и компактное решение для тех, кто до сих пор не смирился с тем, что радио потихоньку уходит в прошлое. Колонка компактная — ее всегда можно взять с собой, чтобы послушать любимые треки. Подключить смартфон к ней можно по AUX или через Bluetooth, а заряда аккумулятора хватит на 3 часа прослушивания. Выбрать можно из нескольких цветов. Берем?

Большой плюс этой колонки — ее компактность

Цена: 980 рублей

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Кожаный чехол для Earbuds

Чехол для наушников — словосочетание, которое до сих пор вызывает некоторый шок у людей. К сожалению, зарядный кейс EarBuds быстро царапается и такой чехол — странное, но надежное решение. Почему кожаный? Во-первых, выглядит стильно. Комплектный карабин позволяет прикрепить аксессуар туда, где удобнее всего. Кстати, продавец может нанести гравировку с именем на чехол — отличный вариант для подарка, согласитесь?

Выглядит диковато, но практично

Цена: 780 рублей

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Водонепроницаемый чехол для спорта

Иногда отправляешься на пробежку и не знаешь, куда положить смартфон? Ну не в руках же держать, правильно? Такой чехол — отличное решение проблемы. Смартфон всегда на руке и в безопасности, места в чехле достаточно, чтобы поместить туда еще, например, кардхолдер. Сверху есть отверстие для протягивания проводных наушников. А не заняться ли спортом?

Смартфон в таком кейсе — единственный удобный вариант для занятия спортом

Цена: 320 рублей

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Попсокет Batman

Попсокеты активно входят в нашу жизнь — это очень удобно, телефон в безопасности. Да и потерять его сложнее. Наш выбор пал на попсокет для поклонников Batman. Даже если вы не любитель этого киногероя, то все равно присмотритесь — эмблема действительно классно выглядит. В отзывах покупатели хвалят качество и приятный материал, который не натирает кожу на пальце. Подойдет для любых смартфонов!

В отзывах очень хвалят практичность этого попсокета

Цена: 73 рубля

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Необычный держатель смартфона для велосипеда

Держателей для смартфона очень много и выбрать сложно — такой вариант отлично подходит для начинающих велосипедистов, которые не представляют своей жизни без смартфона и карт навигации. Он отлично подойдет, если вы катаетесь по городу или по парку, но с катанием по горной местности могут возникнуть проблемы — выглядит он достаточно хлипко и смартфон может вылететь. Понравилось? Тогда проходите по ссылке внизу!

Интересно проверить надежность этого держателя для катания по горам

Цена: 99 рублей

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Держатель для планшета

Бывает так, что перед сном сначала хочется посмотреть любимый сериал. Но держать смартфон, а, тем более, планшет — не очень удобно. Такой держатель не будет вас напрягать — крепится на спинку кровати или полку над вами. Загибать можно как душе угодно. Не забудьте выбрать длину держателя, чтобы пользоваться было удобнее!

Идеальное решение для тех, кто случайно роняет свой гаджет на лицо

Цена: 1000 рублей

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Чехол в виде тапочка

Вряд ли этот чехол можно назвать практичным, зато в нем смартфон всегда в безопасности. Да, иногда нужно чем-то жертвовать — например, удобством и компактностью. Кроме шуток, отличный неожиданный подарок для второй половинки. Подойдет для iPhone и некоторых смартфонов на Android. Узнайте, сколько стоит, пройдя по ссылке!

Какова вероятность того, чтобы случайно не надеть этот тапочек?

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Чехол для Xiaomi в виде панды

Я заказал такой чехол для своей девушки — вряд ли она будет носить его постоянно, но пару раз точно использует. Выглядит необычно и интересно, стоит адекватных денег. В конце концов, даже если панда оторвется, то можно будет просто надевать чехол. В наличии есть аксессуары для разных устройств Redmi.

Теперь будете внимательнее относиться к гаджетам, чтобы не навредить панде

Цена: 253 рубля

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Bluetooth-клавиатура для смартфона

Клавиатура для тех, кто не любит планшеты, но и не особо жалует ноутбуки — достаточно подключить к смартфону и начать работать или играть. Главный плюс — она очень компактная. Не раз наши читатели в нашем Telegram-чате говорили об удобстве внешних клавиатур. При необходимости ее можно сложить и убрать в карман куртки. Очень радует встроенный аккумулятор 140 мА*ч, которого хватит надолго даже при постоянном коннекте по Bluetooth. Отлично подходит для всех устройств.

Неплохое решение для тех, кому внезапно понадобился ноутбук

Цена: 2650 рублей

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