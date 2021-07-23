Почему выпадают наушники, и можно ли что-то с этим сделать

Есть большая вероятность, что если вы купите смартфон в 2020 или 2021 году, то у вас есть TWS-наушники. AirPods от Apple оказались настолько успешными, что Sony, Samsung и даже аудиофильские компании почувствовали давление. В итоге все они начали делать свои наушники, которым провод нужен только для того, чтобы заряжаться (и то не всегда). Преимущества перехода на полностью беспроводное соединение очевидны: компактный размер, меньше путаницы и многие другие. Тем не менее, почти у всех наушников такого типа есть один серьезный недостаток, с которым надо как-то бороться. Эти наушники постоянно выпадают из ушей даже тех, кому они подходят. Надо ли рассказывать, насколько легко их потерять? Лучше обсудим, почему так происходит и можно ли как-то противостоять этому.

Недостатки TWS-наушников

AirPods иллюстрируют проблему лучше, чем многие другие, что несколько иронично, учитывая их популярность. Базовая модель имеет универсальную форму, но иногда складывается ощущение, что она все равно подходит не всем. Но даже те, кому они подходят, все равно жалуются на их выпадание при резких движениях. Это делает их плохим вариантом для занятий спортом.

Лучше всего я прочувствовал, что наушники надо как-то "привязывать" к ушам, когда шел в новых наушниках за 20 000 рублей белого цвета и один из них упал в снег. К счастью, я его нашел, но было неприятно.

Однако аналогичные проблемы существуют и с большинством других наушников, будь они такими же дешевыми, как Soundcore Liberty Air 2, или такими же дорогими, как Sony WF-1000XM4. Многие компании приняли мудрое решение сделать TWS-наушники внутриканальными (с резиновыми насадками), а заодно класть в комплект насадки нескольких размеров. Тем не менее, в некоторых случаях они все еще недостаточно хороши, особенно для людей, которые не могут позволить просто так менять наушники за 10000-20000 рублей.

Как сделать так, чтобы наушники не выпадали

Единственный верный способ удержать что-либо на месте — это использовать специальный фиксатор. То же относится и к наушникам. Вот только этот способ убивает всю идею удобства данного типа наушников. Тем не менее, модели, вроде Beats Powerbeats, позволяют не переживать, что вы потеряете наушники. Для защиты от этого у них есть специальный заушный крючок.

Есть еще один способ защиты — распорка с внутренней стороны ушной раковины. Примером могут служить Jaybird Vista 2 и спортивные наушники Bose. На практике такая штука действительно работает, но не спасает, когда вы занимаетесь чем-то действительно экстремальным. Зато ее можно купить в качестве отдельного аксессуара на AliExpress. Вот один из примеров.

Так же есть вариант замены амбушюры (мягкой насадки). Например, можно выбрать пенный вариант, который сидит плотнее, такую елочку или просто более плотные резиновые. Они не только обеспечат более уверенную посадку, но и повысят уровень защиты от внешнего шума.

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Недавно такие компании, как Apple, Amazon и Sony экспериментировали с системами подгонки наушников под ухо, но особых результатов это не дало и от такой схемы отказались.

Как выглядят современные наушники

В итоге, основной упор делается именно на наушники с крючком или внутренней распоркой. Только они могут обеспечить нормальную посадку в ухе без риска потери. Именно поэтому в таком формате выпускаются наушники, которые позиционируются, как спортивные.

Пусть они и кажутся более крупными, но при этом сидят намного надежнее. А если учесть, что фитнес-стиль снова постепенно возвращается в моду, такие наушники могут стать популярными и в обычной жизни. Поэтому в целом их можно выбирать и пользоваться ими. Хотя лично я отказался от чего-то подобного, так как мне просто неудобно, когда в наушниках есть дополнительные элементы.

Возвращаясь к AirPods, Huawei FreeBuds, Galaxy Buds и другим популярным наушникам, сразу понимаешь, что производители позиционируют их, как решение для обычного использования, а все разговоры о том, что они удобны при занятиях спортом, немного преувеличены.

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Есть и еще одна причина, по которой производители могли отказаться от дополнительного крепления в ухе. Каждый элемент корпуса требует места в зарядном кейсе. А значит, и сами кейсы должны становиться больше, а их внутреннее пространство придется полностью перекраивать. Вот и получается, что производители просто идут по пути наименьшего сопротивления, показывая, какие у них компактные и удобные (не для всех) наушники.

Скорее всего, не сможете вы пользоваться наушниками с крючками и распорками, если вы носите очки. Такие наушники не совместимы ни с обычными, ни с солнцезащитными очками. Да и чистить их сложно, а значит, это минус с точки зрения гигиены.

Что надо сделать с наушниками, чтобы они стали удобными

Получается, несмотря на то, что компании уже научились делать TWS-наушники с нормальными характеристиками, они все равно не могут сделать их до конца удобными, и надо пройти еще долгий путь, чтобы они стали по-настоящему универсальными.

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Хорошо, что сейчас у нас уже есть выбор разных типов (выбор, который надо сделать), но если вас что-то не устраивает из того, что вы купили, просто попробуйте купить для них что-то вроде этого, этого, этого, этого или этого.