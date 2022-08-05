Какие наушники с шумоподавлением купить? Нашли 5 моделей до 4000 рублей

Активное шумоподавление – одна из главных функций беспроводных наушников, позволяющих сделать выбор в пользу той или иной модели. Технология ANC отсекает посторонние звуки, а также дает возможность использовать режим прозрачности. До недавнего времени подобными фишками обладали только премиальные Bluetooth-гарнитуры. Но сейчас можно купить наушники с шумоподавлением до 4000 рублей, что точно не ударит по вашему кошельку.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ ТЫ НАЙДЁШЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ КЛАССНЫХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Обзор наушников Ugreen HiTune X6

Гарнитура известного производителя аксессуаров для смартфонов поступила в продажу в конце 2021 года и с тех пор обрела большую популярность за счет своего дизайна. Наушники Ugreen HiTune X6 поставляются в черной коробке из плотного картона и обладают уникальным дизайном, который выделяет аксессуар на фоне конкурентов. Но еще интереснее смотрятся характеристики блютуз-гарнитуры, особенно с учетом цены:

шумоподавление – -35 дБ;

кодеки – AAC, SBC;

версия Bluetooth – 5.1;

влагозащита – IPX5;

время работы – 6/26 часов.

Цена: 3100 рублей.

Купить Ugreen HiTune X6

Кроме функции шумоподавления начального уровня Ugreen HiTune X6 предлагают низкую задержку во время игр. Как заявляет производитель, она составляет всего 50 мс, благодаря чему каждый выстрел в шутере сразу отзывается в ваших ушах. Однако качество звучания уступает другим представителям рейтинга из-за отсутствия поддержки продвинутых кодеков и персонализированной настройки.

Беспроводные наушники 1MORE PistonBuds Pro

Наушники с активным шумоподавлением от компании 1MORE были выпущены в самом начале 2022 года. Их владельцев порадовал матовый кейс и эргономика самой гарнитуры, которая уверенно сидит в ушах и даже не собирается выпадать. Характеристики оказались под стать бренду и цене:

шумоподавление – -38 дБ;

кодеки – AAC, SBC;

версия Bluetooth – 5.2;

влагозащита – IPX5;

время работы – 7,5/30 часов.

Цена: 3700 рублей.

Купить 1MORE PistonBuds Pro

В отличие от Ugreen HiTune X6, беспроводные наушники 1MORE PistonBuds Pro оснащены более современным Bluetooth-модулем и пробивным шумодавом, который наглухо подавляет любые внешние звуки громкостью до 38 дБ. Гарнитура выдерживает более 7 часов работы с выключенным ANC. И, хотя 1MORE не заявляет поддержки aptX, над звучанием наушников хорошо потрудился 4-кратный обладатель премии Грэмми Лука Биньярди, составивший 12 уникальных пресетов эквалайзера.

Стоит ли покупать наушники realme Buds Air 3

Желающим получить максимум за свои деньги рекомендуется обратить внимание на realme Buds Air 3 – новые блютуз-наушники, которые отлично дополняют смартфон realme GT Neo 3 за счет внешнего сходства одной из расцветок. Внутри гарнитуры прячется пускай не флагманская, но очень интересная начинка:

шумоподавление – -42 дБ;

кодеки – AAC, SBC;

версия Bluetooth – 5.2;

влагозащита – IPX5;

время работы – 7/30 часов.

Цена: 3100 рублей.

Купить realme Buds Air 3

Понять, что эта модель не относится к сегменту флагманов, можно только по отсутствию кодека aptX, а вот шумоподавление 42 дБ – результат, достойный и более высокой цены. Высокое качество звука в realme Buds Air 3 по большей части обусловлено персонализированной настройкой эквалайзера, автоматически определяющего ваши предпочтения.

Отзывы о OPPO ENCO Free 2

Если вы изучите мнение людей о самых разных наушниках, то наверняка встретите восторженные отзывы о беспроводной гарнитуре OPPO ENCO Free 2. Пользователям нравится внешний вид гаджета, удобное управление и флагманские характеристики:

шумоподавление – -42 дБ;

кодеки – AAC, SBC;

версия Bluetooth – 5.2;

влагозащита – IP54;

время работы – 6,5/30 часов.

Цена: 3900 рублей.

Купить OPPO ENCO Free 2

На удивление, кодек AAC в наушниках OPPO ENCO Free 2 отрабатывает заметно лучше, чем на других моделях при подключении к смартфону Андроид. Добавим сюда настройку звука датчан из DYNAUDIO, и о aptX можно забыть, наслаждаясь музыкой без маркетинговых уловок.

Redmi Buds 4 Pro – краткий обзор

Безоговорочным лидером рейтинга наушников с шумоподавлением являются наушники Redmi Buds 4 Pro, представленные летом 2022 года. Они предлагает не только мощнейший шумодав и актуальные интерфейсы связи, но и удивительную для беспроводной модели автономность:

шумоподавление – -43 дБ;

кодеки – AAC, SBC;

версия Bluetooth – 5.3;

влагозащита – IP54;

время работы – 9/36 часов.

Цена: 4200 рублей.

Купить Redmi Buds 4 Pro

Внешне Redmi Buds 4 Pro напоминают другие наушники китайской компании Xiaomi Buds 3T Pro, которые стоят в два раза больше. При лобовом сравнении становится ясно, что шумодав лучше обрабатывает у младшей модели, а вот звук за счет кодека LHDC все-таки более выразительный на гарнитуре Xiaomi. Впрочем, хотеть от Redmi Buds 4 Pro за 4000 рублей чего-то большего было бы слишком наивно.

Какие наушники с шумоподавлением лучше

Отвечая для себя на вопрос, какие наушники лучше, вы должны сопоставить три критерия: стоимость, характеристики и отзывы. Так, в поиске максимально недорогой гарнитуры стоит присмотреться к realme Buds Air 3. Они одновременно и стильные, и автономные.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ НА САЙТЕ

Если вам не нравятся похожие на AirPods наушники, то выбирайте Ugreen HiTune X6 или 1MORE PistonBuds Pro. Но учтите, что с точки зрения звука они уступают другим представителям рейтинга. Приз зрительских симпатий определенно остается за OPPO ENCO Free 2, но по времени работы их превосходят беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro, которые выдают невероятные 9 часов работы без кейса.