Какие наушники с шумоподавлением купить? Нашли 5 моделей до 4000 рублей

Активное шумоподавление – одна из главных функций беспроводных наушников, позволяющих сделать выбор в пользу той или иной модели. Технология ANC отсекает посторонние звуки, а также дает возможность использовать режим прозрачности. До недавнего времени подобными фишками обладали только премиальные Bluetooth-гарнитуры. Но сейчас можно купить наушники с шумоподавлением до 4000 рублей, что точно не ударит по вашему кошельку.
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Обзор наушников Ugreen HiTune X6
Гарнитура известного производителя аксессуаров для смартфонов поступила в продажу в конце 2021 года и с тех пор обрела большую популярность за счет своего дизайна. Наушники Ugreen HiTune X6 поставляются в черной коробке из плотного картона и обладают уникальным дизайном, который выделяет аксессуар на фоне конкурентов. Но еще интереснее смотрятся характеристики блютуз-гарнитуры, особенно с учетом цены:
- шумоподавление – -35 дБ;
- кодеки – AAC, SBC;
- версия Bluetooth – 5.1;
- влагозащита – IPX5;
- время работы – 6/26 часов.
Цена: 3100 рублей.
Кроме функции шумоподавления начального уровня Ugreen HiTune X6 предлагают низкую задержку во время игр. Как заявляет производитель, она составляет всего 50 мс, благодаря чему каждый выстрел в шутере сразу отзывается в ваших ушах. Однако качество звучания уступает другим представителям рейтинга из-за отсутствия поддержки продвинутых кодеков и персонализированной настройки.
Беспроводные наушники 1MORE PistonBuds Pro
Наушники с активным шумоподавлением от компании 1MORE были выпущены в самом начале 2022 года. Их владельцев порадовал матовый кейс и эргономика самой гарнитуры, которая уверенно сидит в ушах и даже не собирается выпадать. Характеристики оказались под стать бренду и цене:
- шумоподавление – -38 дБ;
- кодеки – AAC, SBC;
- версия Bluetooth – 5.2;
- влагозащита – IPX5;
- время работы – 7,5/30 часов.
Цена: 3700 рублей.
В отличие от Ugreen HiTune X6, беспроводные наушники 1MORE PistonBuds Pro оснащены более современным Bluetooth-модулем и пробивным шумодавом, который наглухо подавляет любые внешние звуки громкостью до 38 дБ. Гарнитура выдерживает более 7 часов работы с выключенным ANC. И, хотя 1MORE не заявляет поддержки aptX, над звучанием наушников хорошо потрудился 4-кратный обладатель премии Грэмми Лука Биньярди, составивший 12 уникальных пресетов эквалайзера.
Стоит ли покупать наушники realme Buds Air 3
Желающим получить максимум за свои деньги рекомендуется обратить внимание на realme Buds Air 3 – новые блютуз-наушники, которые отлично дополняют смартфон realme GT Neo 3 за счет внешнего сходства одной из расцветок. Внутри гарнитуры прячется пускай не флагманская, но очень интересная начинка:
- шумоподавление – -42 дБ;
- кодеки – AAC, SBC;
- версия Bluetooth – 5.2;
- влагозащита – IPX5;
- время работы – 7/30 часов.
Цена: 3100 рублей.
Понять, что эта модель не относится к сегменту флагманов, можно только по отсутствию кодека aptX, а вот шумоподавление 42 дБ – результат, достойный и более высокой цены. Высокое качество звука в realme Buds Air 3 по большей части обусловлено персонализированной настройкой эквалайзера, автоматически определяющего ваши предпочтения.
Отзывы о OPPO ENCO Free 2
Если вы изучите мнение людей о самых разных наушниках, то наверняка встретите восторженные отзывы о беспроводной гарнитуре OPPO ENCO Free 2. Пользователям нравится внешний вид гаджета, удобное управление и флагманские характеристики:
- шумоподавление – -42 дБ;
- кодеки – AAC, SBC;
- версия Bluetooth – 5.2;
- влагозащита – IP54;
- время работы – 6,5/30 часов.
Цена: 3900 рублей.
На удивление, кодек AAC в наушниках OPPO ENCO Free 2 отрабатывает заметно лучше, чем на других моделях при подключении к смартфону Андроид. Добавим сюда настройку звука датчан из DYNAUDIO, и о aptX можно забыть, наслаждаясь музыкой без маркетинговых уловок.
Redmi Buds 4 Pro – краткий обзор
Безоговорочным лидером рейтинга наушников с шумоподавлением являются наушники Redmi Buds 4 Pro, представленные летом 2022 года. Они предлагает не только мощнейший шумодав и актуальные интерфейсы связи, но и удивительную для беспроводной модели автономность:
- шумоподавление – -43 дБ;
- кодеки – AAC, SBC;
- версия Bluetooth – 5.3;
- влагозащита – IP54;
- время работы – 9/36 часов.
Цена: 4200 рублей.
Внешне Redmi Buds 4 Pro напоминают другие наушники китайской компании Xiaomi Buds 3T Pro, которые стоят в два раза больше. При лобовом сравнении становится ясно, что шумодав лучше обрабатывает у младшей модели, а вот звук за счет кодека LHDC все-таки более выразительный на гарнитуре Xiaomi. Впрочем, хотеть от Redmi Buds 4 Pro за 4000 рублей чего-то большего было бы слишком наивно.
Какие наушники с шумоподавлением лучше
Отвечая для себя на вопрос, какие наушники лучше, вы должны сопоставить три критерия: стоимость, характеристики и отзывы. Так, в поиске максимально недорогой гарнитуры стоит присмотреться к realme Buds Air 3. Они одновременно и стильные, и автономные.
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Если вам не нравятся похожие на AirPods наушники, то выбирайте Ugreen HiTune X6 или 1MORE PistonBuds Pro. Но учтите, что с точки зрения звука они уступают другим представителям рейтинга. Приз зрительских симпатий определенно остается за OPPO ENCO Free 2, но по времени работы их превосходят беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro, которые выдают невероятные 9 часов работы без кейса.