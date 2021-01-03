Я пользовался умным светильником Xiaomi 2 года, и мне есть что сказать

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Иван Кузнецов 0

Два года назад я купил свою собственную квартиру. Несмотря на довольно ощутимый долг по ипотеке, который оставалось выплатить даже при 50-процентном взносе, я всё равно был рад. Ведь теперь, думал я, я смогу сделать всё так, как захочу. Не то чтобы раньше я был особенно скован какими-то рамками, но, согласитесь, что делать что-то для себя и у себя куда приятнее, чем даже в родительском жилье или тем более в съёмном. Но если в выборе обоев и ламината определённости долгое время не было, то по освещению уже всё было решено. Так у меня появились умные светильники Xiaomi Yeelight Jiaoyue 480, которыми я пользуюсь с большим удовольствием.

Умный светильник

У Xiaomi лучшие умные светильники по соотношению цена-качество

Xiaomi Yeelight Jiaoyue 480 – это круглый потолочный светильник, где 480 – это диаметр в миллиметрах. На тот момент, в ассортименте Xiaomi было не так много размерных вариантов: 450, 480, 520 и 650. Но 450-й диаметр я отбросил сразу, потому что он показался мне каким-то маленьким, 520-й был выполнен совместно с Philips, которая влепила посередине «мёртвую» зову со своим логотипом, а 650-й казался слишком большим.

Какой светильник Xiaomi выбрать

Yeelight Ceiling Lamp

Yeelight 480 поставляются в комплекте с беспроводным пультом управления

То ли дело 480-й диаметр. Несмотря на звёздчатый рисунок, который, как оказалось впоследствии, совершенно не напрягает, это был оптимальный вариант. Не в последнюю очередь из-за цены, которая на тот момент составляла около 5000 рублей с учётом доставки. Его-то я и приобрёл в двух экземплярах – по одному в каждую комнату. Сейчас, конечно, за такие деньги светильник не найти. В лучшем случае, на что можно рассчитывать, — это 6000-6500 рублей, что, я считаю, тоже вполне неплохая цена.

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Если вы сравните цены на похожие решения с аналогичным дизайном и осветительной способностью (Yeelight 480, по информации производителя, может использоваться в помещениях с площадью до 20 кв.м.), то увидите, что в целом решение Xiaomi выбивается из них не очень сильно, особенно, если взять светильники с функцией регулировки яркости и изменения цветовой температуры. В Леруа Мерлен такого рода осветительные приборы стоят в районе 4-8 тысяч рублей в зависимости от производителя.

Как закрепить Yeelight Jiaoyue 480

Первое, что понравилось, — это крепление. Большинство современных решений предполагают примерно одинаковую методику крепления: снимаем плафон и сквозь отверстия в алюминиевой чаше, на которое размещаются светодиоды, присобачиваем его к потолку саморезами, а затем ставим плафон на место.

Крепление Yeelight

Это супер-удобное крепление, к которому подходят все светильники Yeelight. Ну, почти все

В случае с Yeelight этот момент проработали более грамотно. Производитель разработал быстросъёмное крепление, которое прикручивается к потолку отдельно, а потом сам светильник вставляется в него на защёлках. Такое крепление – универсальное и подходит для всех остальных светильников серии.

Какой выключатель нужен для Yeelight 480

Выключатели Yeelight

Это недорогие полу-умные выключатели Xiaomi

Светильники серии Yeelight можно использовать с самыми обычными выключателями, для них это совершенно неважно. Правда, есть один неприятный момент: когда вы выключаете свет обычным выключателем, он обесточивает светильник. Соответственно, включить его с пульта, смартфона или голосом, обратившись к Google Ассистенту или Алисе, не получится.

Почему Yeelight не включается голосом

Но в обратную сторону всё работает: если вы выключите светильник не выключателем, а «умными» средствами, то включить его обратно можно будет с их помощью без какого-либо труда. Особенно круто, что Yeelight поддерживает Алиса, понимающая русский язык – благодаря ей даже ребёнок сможет управляться с освещением дома. Забегая вперёд, скажу, что недавно я обнаружил в продаже ультра-дешёвые умные выключатели Yeelight, интеллект которых ограничивается на том, что они просто не обесточивают светильники. Обязательно возьму такие в новую квартиру.

На сколько квадратных метров подойдёт Yeelight Jiaoyue 480

Умная лампа

Скорее всего, проблема неосвещённых углов характерна для всех умных ламп Xiaomi

У меня нет особых претензий к тому, как светильники работают с обычными выключателями – в конце концов, сам виноват, что не учёл этот момент. Да и, нужно сказать, что лично мне удобнее всего управляться с освещением при помощи комплектного пульта. То есть со смартфона я с ними не управляюсь. Дело в том, что цветовую температуру я почти не меняю, да и яркость обычно не убавляю. Единственное, чем я пользуюсь, — это режим ночника. Он убавляет яркость до минимума и реально пригождается, когда перед сном хочется позалипать в ютубчик, но не хочется делать это в темноте. А моей дочери, когда она привыкала спать в своей комнате одна, ночник служил чем-то вроде антистресс-средства, чтобы не находиться одной без света.

А вот к чему есть небольшие претензии, так это к освещению углов. В комнате 19 кв.м. яркости Yeelight 480 явно не хватает, чтобы осветить углы. Думаю, что проблему решили бы точечные светильники, которые у Xiaomi тоже есть, но так как у нас обычные крашенные потолки, то и встраивать их, естественно, было некуда. Из этого я делаю вывод, что на 20 кв.м. всё-таки 480-го диаметра будет недостаточно. Однако в комнате 14 кв.м. всё освещается более чем отлично. Поэтому рекомендую либо не брать такой светильник в большие комнаты, либо брать, но дополнительно добирать к нему ещё и точечники.

Какие есть потолочные светильники Yeelight

Yeelight Halo

Yeelight Halo считается самым мощным светильником Xiaomi в круглом форм-факторе

За то время, что я пользуюсь Yeelight 480, у Xiaomi появилось ещё очень много потолочных светильников. Например, 650-го диаметра в продаже больше не осталось. Его место занял светильник под названием Yeelight Halo с 450-м диаметром. Это не то же самое что Yeelight Jiaoyue 450. Новая модель имеет более высокую мощность и яркость, поэтому, по заявлению производителя, её можно использовать на площадях до 25 кв.м., а также поддерживает HomeKit.

Несмотря на все преимущества, Yeelight Halo стоит около 8 тысяч рублей против примерно 10 тысяч, которые Xiaomi просила за Yeelight Jiaoyue 650. Это связано с тем, что из комплекта убрали пульт управления Yeelight, который отдельно стоит около 600 рублей, и отказались от универсального крепления, заменив его на примитивное вкручивание на саморезы через чашу со светодиодами. Но, возможно, кому-то и зайдет. Я же для новой квартиры снова куплю Yeelight 480 и дополню их вот такими «точками».

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