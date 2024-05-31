15 красивых летних обоев для твоего смартфона

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Кирилл Пироженко

С наступлением лета хочется не только переодеться в шорты, футболку и шлепанцы и оказаться на пляже на берегу теплого моря, но и изменить заставку на смартфоне, чтобы она задавала соответствующее настроение. После того как устройства стали безрамочными и избавились от кнопки под экраном, делать это стало одно удовольствие. Если найти хорошую заставку для телефона на Андроиде, то она действительно может настроить вас на приближающийся отпуск и немного зарядить силами. Специально для вас сделали классную подборку из 15 летних обоев. Качайте на свой аппарат и устанавливайте их на заставку хоть все разом.

15 красивых летних обоев для твоего смартфона. Яркие летние обои точно поднимут настроение после долгой зимы и холодной весны. Фото.

Яркие летние обои точно поднимут настроение после долгой зимы и холодной весны

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Обои на смартфон горы

Многие говорят, что лучше гор могут быть только горы, и не согласиться с этим высказыванием, если хоть раз видел их вживую, очень сложно. Именно поэтому начать подборку мы решили с красивых летних горных пейзажей. Голубое небо, немного облаков и, естественно, сами горы:

Обои на смартфон горы. Многие в отпуске едут в горы, так почему бы не поставить их на заставку смартфона? Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru. Фото.

Многие в отпуске едут в горы, так почему бы не поставить их на заставку смартфона? Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru

Горы в ярких цветах

Горы в спокойных цветах

Наслаждаться этим видом можно бесконечно. Обе картинки получились классными, но в то же время они друг от друга отличаются. На одном изображении цвета немного поярче, и если вы хотите, чтобы на экране вашего смартфона была установлена сочная картинка, то выбирайте именно ее. Выглядит классно, настроение задает, что еще надо для счастья?

Обои с пляжем на рабочий стол

Естественно, когда мы говорим про летние обои для Android, то нельзя обойти стороной море и пляж. Здесь нам удалось найти действительно большое количество интересных изображений. Просто оцените три вот эти заставки для экрана блокировки и рабочего стола:

Обои с пляжем на рабочий стол. Небо, море, пляж — что еще надо для хорошего отдыха? Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru. Фото.

Небо, море, пляж — что еще надо для хорошего отдыха? Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru

Пальмы вдалеке

Хижина на острове

Остров и море

Здесь и море, и красивый пляж, и яркое голубое небо. В общем, всё как и надо, если вы хотите максимально приблизить отпуск. Сразу же захотелось куда-нибудь поехать и полежать на пляже, и немного погреться на солнышке, а не вот это вот всё. Но больше всего мне понравились вот эти изображения берега:

Обои с пляжем на рабочий стол. Берег на закате особенно красив. Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru. Фото.

Берег на закате особенно красив. Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru

Песчаный пляж

Берег на закате

На одном из них просто море и песок, что сразу настраивает на отпуск, а на втором — шикарный закат и каменистый берег. Именно последнее изображение сразу навеяло воспоминания о теплых летних вечерах и приятном шуме воды. Иногда даже не подозреваешь, что обычная картинка, которую вы ставите на рабочий стол смартфона, так может зарядить силами или наполнить хорошим настроением. Обязательно попробуйте.

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Летние обои на телефон

Я всегда был фанатом различной съемки с дронов. В умелых руках и видео, и фотографии получаются просто шикарными, и их хочется поставить на заставку смартфона сразу все разом. Именно поэтому мне удалось найти для вас три классных картинки, сделанных с высоты:

Летние обои на телефон. Фото, сделанные с высоты, особенно выигрышно смотрятся на Android. Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru. Фото.

Фото, сделанные с высоты, особенно выигрышно смотрятся на Android. Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru

Пляж и пальмы

Пляж, пальмы и море

Море и песок

На всех трех вы найдете пляж и море, а две из них будут дополнены еще и зеленью пальм. Такие заставки на экране смартфона смотрятся просто шикарно. Они как будто делят дисплей смартфона пополам. Если еще заморочиться с размещением иконок приложений и выстроить их по цвету, то выглядеть будет максимально топово.

Красивые обои с природой

Раз мы говорим про лето, то нельзя обойтись и без обычных природных пейзажей. Благо, что выбор здесь просто огромный, и вы ограничены лишь вашей фантазией. Мне понравились вот такие изображения:

Красивые обои с природой. Яркие летние цвета на экране смартфона точно добавят хорошего настроения. Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru. Фото.

Яркие летние цвета на экране смартфона точно добавят хорошего настроения. Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru

Поле

Рассвет в горах

Водопад

Водопад и горы на рассвете смотрятся просто шикарно. Особый антураж там создает туман, который стелется по земле. Хочется сразу взять удочку и пойти в полной тишине посидеть немного порыбачить и побыть наедине со своими мыслями. Ну а зеленое поле с ярким голубым небом просто настраивают на хорошую и теплую погоду. Естественно, летом не может обойтись без цветов. Не силен в названиях, но уж очень хорошо на OLED-экране любого смартфона смотрятся вот эти обои:

Красивые обои с природой. Обои с ананасом и цветами отлично дополнят ваш смартфон. Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru. Фото.

Обои с ананасом и цветами отлично дополнят ваш смартфон. Изображение: ibb.co, wallpaperscraft.ru, akspic.ru

Ананас

Цветы

Правда, ананас с цветами ничего общего не имеет, но просто посмотрите, какое яркое и сочное изображение получилось. Летом именно такие заставки и должны стоять на экране любого смартфона.

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