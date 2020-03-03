Я никогда не мог понять, зачем нужен Telegram X. Нет, я, конечно, знал, что под iOS он был написан на языке программирования Swift, а под Android его собрали на основе библиотеки TDLib. В Telegram уверяли, что эта версия работает быстрее оригинальной, несмотря на идентичный набор функций. Поэтому для меня долгое время оставалось загадкой, зачем разработчики поддерживают старую версию мессенджера, если она хуже новой? Видимо, со временем они начали что-то подозревать и переименовали Telegram X просто в Telegram, а исходную версию просто удалили из App Store. Странно, что этого не произошло с Telegram X из Google Play, которая не только по-прежнему доступна для загрузки, но и продолжает обновляться.

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Несмотря на то что Telegram X изначально создавалась как улучшенная версия обычного Telegram, на Android, кажется, происходит всё с точностью до наоборот. Во всяком случае, те функции, которые появились в Telegram X с выходом последнего обновления, уже давно доступны в классической версии мессенджера.

Как запланировать сообщение в Telegram

Главное нововведение Telegram X – это, конечно, возможность отправки отложенных сообщений. Напишите текст послания адресату, а затем нажмите на кнопку отправки и удерживайте её до появления контекстного меню. Затем выберите «Отправить позже», назначьте дату и время (либо выберите отправку при появлении адресата онлайн) и подтвердите отправку. Когда сообщение будет отправлено, вы тоже получите уведомление, а список всех запланированных посланий можно посмотреть, нажав на кнопку календаря в строке ввода, рядом с кнопками прикрепления вложения и записи голоса.

Как отправить сообщение без звука в Telegram

Ещё одна функция, которая уже давно присутствует в классической версии Telegram, но появилась в Telegram X только сейчас, — это возможность отправки беззвучных сообщений. Для этого напишите сообщение в строке ввода и так же, как при отправке отложенных посланий, зажмите кнопку отправки, после чего выберите «Отправить без звука». Адресат получит сообщение незамедлительно, а рядом с посланием на его смартфоне будет значок перечёркнутого колокольчика. При этом отключить уведомление таким образом нельзя.

Как поставить напоминание в Telegram

За годы своего развития Telegram уже перестал быть просто инструментом общения, получив массу совершенно нетипичных для мессенджера функций. Очевидно, поэтому разработчики Telegram X добавили ему поддержку напоминаний. Чтобы установить их, откройте чат «Избранное», напишите туда текст, а затем зажмите и удерживайте клавишу отправки, пока не появится кнопка «Задать напоминание». После этого выберите дату и время, в которые Telegram X отправит вам оповещение и напомнит о том, о чём вы его попросили. Это правда удобная штука, но и она уже давно есть в классической версии Telegram.

Как изменить шрифт в Telegram

Многие пользователи любят менять шрифты в WhatsApp и активно пользуются такой возможностью, выделяя в своих сообщениях главное. Особенно удобна эта функция в группах и каналах, когда необходимо акцентировать внимание читателей на чём-то конкретном. Теперь аналогичная возможность есть и в Telegram X. Разработчики не стали изобретать велосипед и воспользовались методом выделения из WhatsApp. Подробная инструкция по изменению шрифтов находится по этой ссылке.

Скрытые функции Telegram

Анимированные стикеры;

Предупреждение об общем количестве и типах вложений при удалении чата или кэша;

Расширенные возможности для владельцев каналов;

Выделение номеров банковских карт и превращение телефонных номеров в кликабельные ссылки.

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Скачать Telegram X

Есть ли какой-то смысл пользоваться Telegram X? На мой взгляд, нет. Мало того, что классическая версия на Android работает предельно быстро, так ещё и все актуальные функции получает на полгода раньше. Поэтому, если вы по какой-то причине до сих пор сидите на Telegram X, удаляйте его со своего смартфона и переходите на обычный Telegram. Тем более, с его помощью значительно удобнее взаимодействовать с нашим чатом. Ну, по крайней мере, мне так кажется.