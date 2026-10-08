Geely Monjaro — один из самых популярных кроссоверов в России за последние годы. Его покупали за большой салон, полный привод и три экрана в торпедо. Теперь в Geely признались, что Monjaro больше не везут в Россию, а вместе с ним ушли ещё две модели. Но покупателей без машины не оставили: у тех же дилеров теперь стоит другой автомобиль, и по ряду пунктов она обходит оригинал. Рассказываю, что произошло с Monjaro и почему его замена может оказаться даже лучше — особенно для тех, кто ездит с Android-смартфоном.

Что случилось с Geely Monjaro

Об остановке поставок рассказал заместитель генерального директора российского представительства Geely Алексей Марков в интервью Drom. Дословно:

Импорт Monjaro, Atlas и Preface уже прекращён. У нас уже нет возможности заказать эти машины в Китае.

То есть уходят сразу три модели: кроссоверы Monjaro и Atlas и седан Preface. Машины, которые уже стоят на складах, дилеры смогут продать, но новых поставок по официальным каналам больше не будет.

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Из России Geely при этом не уходит. В продаже остаются Cityray, Coolray, Okavango и гибрид EX5, а в 2027 году компания обещает привезти новые модели — как гибридные, так и бензиновые. Владельцам Monjaro тоже не стоит паниковать: в одном из дилерских центров ещё летом пообещали, что запчастей к ушедшим моделям хватит ещё лет на десять.

Почему этот кроссовер так любили в России

Monjaro появился у нас в 2023 году и быстро стал флагманом марки. За это время в России продали больше 100 тысяч таких кроссоверов.

В сентябре 2025 года он вошёл в тройку самых продаваемых кроссоверов страны. Для модели, которая стоит больше 4 миллионов рублей, это очень серьёзный результат.

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Секрет простой: за цену от 4,6 млн рублей покупатель получал большой полноприводный автомобиль с 238-сильным мотором, 8-ступенчатым автоматом и салоном, который выглядит дороже своих денег. Отдельный козырь — три экрана по 12,3 дюйма: приборная панель, мультимедиа и дисплей для пассажира.

Слабое место для владельцев Android

Вот только с этими экранами у российского Monjaro всегда были проблемы. С самого начала продаж в версии для нашего рынка не было ни Android Auto, ни Apple CarPlay. Вместо них Geely поставила систему дублирования экрана CarbitLink, которая в тесте Mobile-review работала «мягко говоря, не очень».

В конце 2025 года Monjaro обновили, и мультимедиа наконец научилась подключать смартфон без провода. Но только смартфоны на iOS — про Android в описании обновления не сказано ни слова. Получается, что владелец iPhone выводит навигатор на экран машины по воздуху, а владелец Android в лучшем случае довольствуется зеркалированием экрана.

Обиднее всего, что Geely умеет делать иначе. Monjaro, который продаётся в Казахстане, получил систему Flyme Auto с беспроводными Android Auto и CarPlay. Российским покупателям этого так и не дали.

Чем полноценный Android Auto лучше простого зеркалирования экрана, мы рассказывали в инструкции о том, как подключить Android Auto в машине. Если коротко: это не копия экрана телефона, а отдельный интерфейс с крупными кнопками, навигацией, музыкой и голосовыми командами.

Куда на самом деле делся Monjaro

Monjaro не исчезает с российских дорог — он меняет имя. В 2026 году в Нижнем Новгороде под маркой Volga («Волга») началась сборка по полному циклу трёх моделей Geely: Monjaro превратился в Volga K50, Atlas — в Volga K40, а Preface — в Volga C50. Это ровно те три модели, которые Geely перестала ввозить.

В Geely связь между этими событиями отрицают. По словам Алексея Маркова, «Geely и Volga друг от друга независимы — у каждого свои цели, свой бизнес». Но для покупателя картина простая: «Волгу» продают те же дилеры, которые продавали Geely. Так что человеку, который придёт в салон за Monjaro, почти наверняка предложат K50.

Volga K50 — тот же большой кроссовер с 2-литровым турбомотором на 238 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. При этом на старте продаж он стоил от 4 199 000 рублей, то есть дешевле Monjaro, который начинался от 4 599 990 рублей. Разница — около 400 тысяч рублей за ту же технику.

Что Volga K50 умеет со смартфоном

Самое интересное для нас — мультимедиа. Три экрана по 12,3 дюйма у Volga K50 остались, но набор функций для смартфона другой. Вот что указано в официальных комплектациях:

беспроводной адаптер для Android Auto и Apple CarPlay — во всех комплектациях;

функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее;

беспроводная зарядка для смартфона;

голосовое управление.

Именно поддержку Android Auto и CarPlay главный редактор «За рулём» Максим Кадаков назвал первым отличием K50 от Monjaro. Для владельца Android-смартфона это главный аргумент: в российском Monjaro такого не было за всё время продаж.

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Есть нюанс: Android Auto здесь работает не встроенный, а через отдельный адаптер, который идёт в комплекте. Из-за этого подключение смартфона уже называют неожиданно сложным. Но это всё равно полноценный Android Auto с навигацией, музыкой и сообщениями, а не просто копия экрана телефона. Если адаптер будет капризничать, проверьте настройки смартфона, которые мешают беспроводному Android Auto.

Оснащение и награда новой «Волги»

Уже в базовой комплектации «Комфорт» у Volga K50 есть то, за что в других кроссоверах просят доплату. Вот что входит в неё по данным официального сайта:

подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя;

трёхзонный климат-контроль;

камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль;

панорамная крыша с люком и контурная подсветка салона;

19-дюймовые колёса и светодиодная оптика.

Комплектаций у K50 три — «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив», тогда как у Monjaro их две. А ещё новинка успела получить профессиональное признание: K50 победила в категории «Полноразмерные кроссоверы» премии «Внедорожник года 2026» по оценке экспертного жюри. Эту премию журнал «Клуб 4х4» вручает с 2005 года.

Так ли «Волга» круче оригинала

По главным для нас пунктам — да. За то же оснащение Volga K50 дешевле, чем Monjaro, а сейчас на официальном сайте она стоит от 3 999 000 рублей. Правда, цена 3 999 000 рублей актуальна с учётом трейд-ина и скидкой дистрибьютора, так что реальную сумму стоит уточнять у дилера. Главное же — K50 из коробки работает с Android Auto, а у российского Monjaro беспроводное подключение получили только владельцы iPhone.

Но честно скажу и о минусах. В двух младших комплектациях K50 сиденья отделаны экокожей, а не алькантарой, адаптивной подвески в базовой версии нет, а Android Auto работает через адаптер, а не встроен в систему. Если вы присматриваетесь к Monjaro, у вас два пути:

успеть купить Monjaro из остатков у дилеров — возможно, со скидкой, но без Android Auto;

взять Volga K50 — дешевле по прайсу, с богатой базой и адаптером для Android Auto в комплекте.

В любом случае мой совет — берите на тест-драйв свой смартфон и проверяйте подключение прямо в салоне. Три красивых экрана ничего не стоят, если навигатор с телефона на них так и не появится. А вы бы что выбрали: Monjaro или «Волгу»? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.