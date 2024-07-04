Игры на Андроид для большой компании друзей вместо настолок

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Герман Вологжанин

Во время любой вечеринки рано или поздно наступает момент, когда присутствующим нечего сказать. О погоде все сказано, сплетни обмусолены, и что же делать? Пожалуй, лучший способ прервать неловкую паузу — веселые игры для компании. Это могут быть настолки, но зачем они нужны, когда у каждого человека есть смартфон? Именно на него можно скачать игру для компании на Андроид.

Игры на Андроид для большой компании друзей вместо настолок. Устраиваем веселье при помощи смартфона. Фото.

Устраиваем веселье при помощи смартфона

Игра мафия на Андроид

Мафияпопулярная игра для большой компании, по сюжету которой участники становятся жителям города, страдающего от преступности. Каждый игрок получает роль (мирный, мафиози, шериф и так далее), после чего начинается экшен. Ночью мафия расправляется с мирными жителями, а днем общественность старается ответить на вопрос: «а кто это сделал»?

Игра мафия на Андроид. Полные правила есть внутри приложения. Фото.

Полные правила есть внутри приложения

Скачать Мафию на Андроид

Мафия на Андроид — своего рода помощник по игре. Приложение позволяет распределить роли. Причем для этого каждому участнику достаточно отсканировать QR-код со смартфона ведущего. Ну а если никто из присутствующих не знаком с легендарной настолкой, в приложении можно найти правила игры в мафию.

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Бесплатная игра Правда или действие

Следом идет невероятно популярная игра для компании взрослых. Именно взрослых, потому что здесь мы имеем дело не с вымышленными персонажами, а с реальными действиями. Правила таковы: игроку задается каверзный вопрос, и он должен либо ответить, либо выполнить наказание.

Бесплатная игра Правда или действие. Игра для взрослых, которая разогреет вечеринку. Фото.

Игра для взрослых, которая разогреет вечеринку

Скачать игру Правда или действие

Правда или действие для телефона в таком случае полностью покрывает всю организацию. Тут и распределение ходов, и вопросы с заданиями. Единственный минус заключается в том, что бесплатно доступны игровые уровни «Fun» и «Soft» с довольно безобидным содержанием, а для экшена повеселее придется разобраться, как оплатить покупку в Google Play из России.

Как оплатить игру или приложение из Google Play в России

Я никогда не — игра для Андроид

Я никогда не — тоже игра для веселой компании взрослых, напоминающая по наполнению Правду или действие. Вот только правила здесь иные. Каждый игрок получает карточку с содержанием вроде «Я никогда не пользовался iPhone», и, если он действительно не пользовался айфоном, то участник должен незамедлительно выпить, если нет — выполнить наказание.

Я никогда не — игра для Андроид. Эта игра сделает горячей не только обстановку. Фото.

Эта игра сделает горячей не только обстановку

Скачать игру Я никогда не…

Как и предыдущая игра, Я никогда не на телефоне тоже берет на себя все организаторские обязательства. Здесь также доступно несколько уровней каверзности, причем за доступ к дополнительным не нужно платить. В этом заключается очевидный плюс столь полюбившейся миллионам людей игры для компании на Андроид.

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Приложение АПОЖ по мотивам игры Пушного

Если вы смотрели телевидение 00-х в сознательном возрасте, то, возможно, помните передачу «Хорошие шутки» с конкурсом АПОЖ, чье авторство принадлежит Александру Пушному. Суть следующая: один участник напевает отрывок из песни, после чего происходит бэкмаскинг (аудио проигрывается задом наперед), а второй игрок пытается перепеть ее и отгадать на обратном бэкмаскинге.

Приложение АПОЖ по мотивам игры Пушного. Технологичная и невероятно смешная игра. Фото.

Технологичная и невероятно смешная игра

Скачать АПОЖ на телефон

Приложение АПОЖ позволяет и записать песню, и развернуть ее задом наперед совершенно бесплатно. Более того, игра даже дает участникам все необходимые указания. Так что смело качайте и веселитесь с друзьями.

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Игра Крокодил для телефона

Завершает список игр для компании друзей Крокодил, в рамках которого участники делятся на две команды. Представители каждой из них пытаются отгадать слово, показанное своим игроком исключительно жестами и мимикой.

Игра Крокодил для телефона. Бессмертная классика, знакомая с детства. Фото.

Бессмертная классика, знакомая с детства

Скачать игру Крокодил для телефона

Игра Крокодил на Андроид немного отличается от стандартного варианта. Во-первых, она сама придумывает задания. Во-вторых, предлагает на выбор 3 случайных слова разной сложности. Чем сложнее слово участники одной команды загадают, тем больше баллов получат их соперники, если смогут его отгадать.

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