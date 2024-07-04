Игры на Андроид для большой компании друзей вместо настолок

Во время любой вечеринки рано или поздно наступает момент, когда присутствующим нечего сказать. О погоде все сказано, сплетни обмусолены, и что же делать? Пожалуй, лучший способ прервать неловкую паузу — веселые игры для компании. Это могут быть настолки, но зачем они нужны, когда у каждого человека есть смартфон? Именно на него можно скачать игру для компании на Андроид.

Игра мафия на Андроид

Мафия — популярная игра для большой компании, по сюжету которой участники становятся жителям города, страдающего от преступности. Каждый игрок получает роль (мирный, мафиози, шериф и так далее), после чего начинается экшен. Ночью мафия расправляется с мирными жителями, а днем общественность старается ответить на вопрос: «а кто это сделал»?

Скачать Мафию на Андроид

Мафия на Андроид — своего рода помощник по игре. Приложение позволяет распределить роли. Причем для этого каждому участнику достаточно отсканировать QR-код со смартфона ведущего. Ну а если никто из присутствующих не знаком с легендарной настолкой, в приложении можно найти правила игры в мафию.

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Бесплатная игра Правда или действие

Следом идет невероятно популярная игра для компании взрослых. Именно взрослых, потому что здесь мы имеем дело не с вымышленными персонажами, а с реальными действиями. Правила таковы: игроку задается каверзный вопрос, и он должен либо ответить, либо выполнить наказание.

Скачать игру Правда или действие

Правда или действие для телефона в таком случае полностью покрывает всю организацию. Тут и распределение ходов, и вопросы с заданиями. Единственный минус заключается в том, что бесплатно доступны игровые уровни «Fun» и «Soft» с довольно безобидным содержанием, а для экшена повеселее придется разобраться, как оплатить покупку в Google Play из России.

Как оплатить игру или приложение из Google Play в России

Я никогда не — игра для Андроид

Я никогда не — тоже игра для веселой компании взрослых, напоминающая по наполнению Правду или действие. Вот только правила здесь иные. Каждый игрок получает карточку с содержанием вроде «Я никогда не пользовался iPhone», и, если он действительно не пользовался айфоном, то участник должен незамедлительно выпить, если нет — выполнить наказание.

Скачать игру Я никогда не…

Как и предыдущая игра, Я никогда не на телефоне тоже берет на себя все организаторские обязательства. Здесь также доступно несколько уровней каверзности, причем за доступ к дополнительным не нужно платить. В этом заключается очевидный плюс столь полюбившейся миллионам людей игры для компании на Андроид.

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Приложение АПОЖ по мотивам игры Пушного

Если вы смотрели телевидение 00-х в сознательном возрасте, то, возможно, помните передачу «Хорошие шутки» с конкурсом АПОЖ, чье авторство принадлежит Александру Пушному. Суть следующая: один участник напевает отрывок из песни, после чего происходит бэкмаскинг (аудио проигрывается задом наперед), а второй игрок пытается перепеть ее и отгадать на обратном бэкмаскинге.

Скачать АПОЖ на телефон

Приложение АПОЖ позволяет и записать песню, и развернуть ее задом наперед совершенно бесплатно. Более того, игра даже дает участникам все необходимые указания. Так что смело качайте и веселитесь с друзьями.

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Игра Крокодил для телефона

Завершает список игр для компании друзей Крокодил, в рамках которого участники делятся на две команды. Представители каждой из них пытаются отгадать слово, показанное своим игроком исключительно жестами и мимикой.

Скачать игру Крокодил для телефона

Игра Крокодил на Андроид немного отличается от стандартного варианта. Во-первых, она сама придумывает задания. Во-вторых, предлагает на выбор 3 случайных слова разной сложности. Чем сложнее слово участники одной команды загадают, тем больше баллов получат их соперники, если смогут его отгадать.