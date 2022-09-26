Как обновить приложение на Андроиде. Собрали все способы

Из-за того, что за последние полгода большое количество приложений исчезло из фирменного магазина приложений Google Play, у пользователей возникли логичные проблемы с их обновлением. Причем новые функции — это не самое важное, чего лишились владельцы смартфонов. Банковские приложения с каждым обновлением усиливают безопасность средств пользователей и закрывают старые уязвимости. И вот эти обновления видятся самыми важными для всех, кто пользуется такими программами. Но у Андроида, в отличие от iOS, есть одна интересная особенность, которая позволит очень легко найти выход из сложившейся ситуации.

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Андроид — это открытая система, и вы не ограничены тем, откуда следует устанавливать приложения на ваш смартфон. Чтобы у вас не возникло проблем с обновлениями, собрали для вас все способы, с помощью которых можно обновить любое приложение на телефонах под управлением операционной системы Андроид.

Обновить приложение через Гугл Плей

Самый простой способ обновить любое приложение на устройстве с операционной системой Андроид — это воспользоваться фирменным магазином приложений Google Play. Если вы уверены, что программа не удалена из магазина, то сделайте следующее:

Откройте Google Play.

Нажмите на кругляшок с вашим аккаунтом в правом верхнем углу.

Перейдите в раздел “Управление приложениями и устройством”.

Выберите пункт “Доступны обновления” или нажмите “Обновить все”.

Обновите необходимые приложения.

Чтобы постоянно не делать это в ручном режиме, можно настроить автообновление:

Откройте Google Play.

Нажмите на кругляшок с вашим аккаунтом в правом верхнем углу.

Перейдите в раздел “Настройки”.

Выберите пункт “Настройки подключения”.

Нажмите “Автообновление приложений” и выберите сеть, через которую будет осуществляться обновление.

После этого приложения будут обновляться автоматически без вашего участия.

АПК скачать на Андроид

Второй, самый простой способ установить обновление — это загрузить apk-файл с сайта разработчика. Если вы являетесь клиентом Сбербанка, то именно таким способом банк предлагает устанавливать обновления своего приложения. Прежде чем загружать установочный файл, необходимо разрешить вашему браузеру установку из альтернативных источников. На примере смартфона Xiaomi и браузера Google Chrome это можно сделать следующим образом:

Задержите палец на иконке браузера до появления контекстного меню.

Нажмите кнопку “О приложении”.

Пролистайте до пункта “Установка из неизвестных источников” и активируйте его.

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После того как подготовка произведена, можно переходить на сайт и загружать нужное приложение. Если вы хотите обновить Сбербанк Онлайн, то вам необходимо:

Перейти на сайт Сбербанка и загрузить apk-файл .

. Или сделать это по прямой ссылке.

Как только файл загрузится, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите раздел “Скачанные файлы”.

Найдите в списке загруженный apk и нажмите на него.

Согласитесь со всем, что спросит у вас система, и установка начнется автоматически.

Таким образом, обновление будет установлено, и вы сможете пользоваться самой свежей версией нужного вам приложения.

APKMirror на Андроид

Если нужное вам приложение разработчик не выкладывает нигде кроме магазина приложений, то можно воспользоваться специальным сайтом apkmirror.com. На нем можно найти практически все интересующие вас установочные файлы, даже тех приложений, которые отсутствуют в Google Play. Перед загрузкой обязательно разрешите вашему браузеру установку приложений из неизвестных источников по инструкции выше.

Перейдите на сайт apkmirror.com и найдите там интересующее вас приложение.

Я решил обновить клиент социальной сети VK.

Загрузите apk-файл и установите его по тому же принципу, что и при обновлении через сайт разработчиков.

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Имейте в виду, что на APKMirror обновленные версии появляются с небольшой задержкой по сравнению с Google Play.

Магазин приложений для Андроида

Некоторые российские приложения лучше всего обновлять через недавно появившиеся отечественные магазины приложений. В большинстве случаев это значительно ускоряет поиск нужной версии и позволяет точно понимать, что программу пора обновить. В России есть три магазина приложений отечественной разработки:

Про каждый из них у нас выходили отдельные материалы. Для обновления можно использовать любой из них, но лично я пользуюсь RuStore, так как в нем есть практически весь необходимый мне софт. Установить его можно следующим образом:

Разрешите вашему браузеру установку приложений из неизвестных источников по инструкции выше.

по инструкции выше. Загрузите по ссылке apk-файл магазина приложений.

Установите загруженный файл на ваш смартфон.

Для обновления приложений через RuStore необходимо:

Задержать палец на иконке приложения до появления контекстного меню.

Нажать кнопку “О приложении”.

Пролистать в самый низ и активировать переключатель “Установка из неизвестных источников”.

Открыть приложение RuStore .

. Перейти во вкладку “Профиль”.

Нажать кнопку “Обновить” напротив интересующих вас приложений и после окончания загрузки согласиться с обновлением.

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Не обязательно ограничиваться только российскими магазинами приложений. Можно воспользоваться и Huawei AppGallery, и ApkMirror имеет свое собственное приложение. Однако имейте в виду, что с установкой магазина Huawei будут установлены и фирменные сервисы HMS. Без них магазин просто не будет работать.