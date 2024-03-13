Кажется, iPhone реально становятся лучше Android-смартфонов. Спасибо, Apple

Кажется, iPhone действительно становится лучше, чем Android, и это сказано не для красного словца. В последнее время со смартфонами Apple происходят грандиознейшие изменения, в которые не верил практически никто. Спустя много лет борьбы, прений и судов в Купертино пошли на невероятный шаг. Компания взяла и сняла большую часть ограничений, которые мешали популярности iOS все эти годы, разрешив загрузку приложений из неизвестных источников, работу сторонних платежных сервисов и даже браузерных движков. Это не ли не повод бросить Android и пересесть на iPhone?

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Как изменятся iPhone

Несмотря на то что изначально Apple попыталась установить массу заграждений для желающих скачивать софт из-за пределов App Store, заявив, что сама будет проверять приложения в сторонних каталогах, по итогу компания сдалась. Ранее на этой неделе в Купертино объявили, что все-таки разрешат сайдлоадинг на iOS, когда установочные файлы приложений и игр можно будет загружать с сайтов разработчиков напрямую.

Откровенно говоря, это решает массу проблем:

Во-первых, теперь появление как таковых магазинов приложений для Айфонов , условия для создания которых все еще очень строги, будет необязательным.

, условия для создания которых все еще очень строги, будет необязательным. Во-вторых, Apple скорее всего не будет иметь возможности проверять и, соответственно, отказывать в запуске конкретных приложений, как предполагалось ранее.

В-третьих, это приведет к появлению большего количества приложений, которые на iOS при любом другом сценарии просто не появились бы.

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Очевидно, что дешевле смартфоны Apple от этого не станут, а файловая система iOS останется закрытой. Но теперь Айфоны однозначно станут более открытыми и функциональными, нежели раньше. Их владельцы смогут устанавливать все, что захотят, тогда как раньше подобная привилегия была только у пользователей Android. Приложения подсанкционных банков, взломанные версии игр, стриминговые гейминг-сервисы — качайте все, чего душа пожелает.

Чем iPhone лучше Android

Да, в России новые правила пока не действуют. Но нет сомнений, что еще до конца года в стране примут закон, аналогичный европейскому закону о цифровых рынках, и все те же механизмы заработают и у нас. В этом случае iOS станет не просто не хуже Android, а даже лучше. Ведь в том же Google Play у россиян платежи не принимают, а в App Store — принимают и еще как. Через магазин Apple даже сервисы Google, можно оплатить, тогда как пользователи Андроид-устройств такой привилегией не обладают. Например, я сейчас исправно плачу за подписку на Google One именно с Айфона.

Вообще, в перспективе ближайших нескольких месяцев iOS очевидно станет гораздо интереснее, чем Android. Помимо снятых по требованию Евросоюза ограничений, операционка Apple имеет еще ряд ключевых преимуществ:

Отсутствие проблем с кэшем , который мешает работе приложений и тормозит устройство;

, который мешает работе приложений и тормозит устройство; Регулярные системные обновления Apple, которые выходят для всех устройств разом, включая самые старые;

Старые устройства работают так же быстро, как новые за счет лучшей оптимизации;

Теоретически большее количество качественных приложений от именитых разработчиков;

Глобальная экосистема, которая включает в себя широкий спектр устройств и сервисов;

Более развитая технологическая начинка в виде Face ID и углубленной интеграции ИИ;

Развитая интегрированная среда разработки приложений Xcode.

Стоит ли покупать iPhone 15 или лучше взять Android

Останется ли iOS такой хорошей после отмены многих ограничений? Мне кажется, что хуже операционка Apple точно не станет. Все-таки не в интересах компании ослаблять контроль качества при создании новых версий ОС и поддержании существующих. Все обновления будут выходить так же, как и раньше, инструменты разработки не станут менее удобными, как и разработчики не станут меньше интересоваться Айфонами в качестве платформы для своих эксклюзивов.

Да, единственным недостатком Айфоном сегодня является цена. Тот же iPhone 15 стоит вдвое дороже, чем POCO X6 Pro, который превосходит его по производительности и дизайну. Но не забывайте, что Айфон — это в первую очередь про удобство. Поэтому интерфейс на iOS плавнее, прикосновения к экрану отрабатываются лучше, а гайдлайны Apple, которыми руководствуются разработчики, позволяют им делать софта, который лучше, чем аналогичные версии для Android.

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К тому же, Айфоны стремительно дешевеют, и параллельный импорт только способствует этому. Вспомните, сколько iPhone 15 стоил еще в конце прошлого года. Тогда его сложно было купить дешевле 75 тысяч рублей. Сегодня это в среднем 61-62 тысячи рублей. Да, снижению цен поспособствовал Китай, где Айфоны подешевели очень серьезно вследствие снижения продаж. Но какая нам разница, что послужило первопричиной, если это позволяет за дешево купить отличный аппарат, который прослужит не один год и который затем можно будет продать на вторичном рынке по хорошей цене? Вот и думайте.