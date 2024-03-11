На кого подписаться в Telegram? Здесь 10 каналов для всех и каждого

Telegram — уникальная платформа с точки зрения распространения информации. Здесь почти отсутствует цензура, что привлекает на эту площадку самых талантливых журналистов и блогеров. А еще мессенджер ничего не навязывает, и вы можете самостоятельно решить, на кого подписаться в Телеграме. Вот только из-за отсутствия рекомендательной ленты найти что-то стоящее довольно сложно. Поэтому мы отобрали 10 лучших телеграм-каналов, которые пригодятся каждому пользователю мессенджера.

Что дает Telegram Premium

Telegram Premium в Telegram

Раз уж мы говорим о Telegram, то не грех посоветовать канал, связанный с администрацией платформы. Он поможет определиться, стоит ли оформлять платную подписку в Телеграме. Ведь в канале Telegram Premium наглядно демонстрируются фишки этой опции, а также быстрее всего появляется информация о скидках. Поскольку публикации здесь выходят не чаще, чем раз в месяц, причиной появления мешающих уведомлений данный канал точно не станет.

Стоит ли подключать Телеграм Премиум в 2024 году. Личный опыт

Новости Android и лайфхаки в Telegram

AndroidInsider.ru в Telegram

Скорее всего, вы читаете этот текст со смартфона, и, скорее всего, он базируется на операционной системе Android. Поэтому мы никак не можем обойтись без телеграм-канала AndroidInsider.ru. В отличие от сайта, здесь публикуются оперативные новости из мира смартфонов, а еще постоянно проводятся викторины и другие активности. Подпишитесь, чтобы узнать больше о своем смартфоне!

Канал для владельцев техники Apple

AppleInsider.ru в Telegram

Возможно, вы читаете этот текст с iPhone. Тогда более актуальным для вас станет канал AppleInsider.ru, где вам расскажут о секретах техники Apple, а также быстрее всех поведают о новинках, которые точно никого не оставят равнодушным. Не проходите мимо!

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Приколы в Телеграме

Ретранслятор в Telegram

Telegram — это не только новости, но и развлечения. И нет лучше места для потребления подобного контента, чем канал Ретранслятор. Авторы позиционируют его как русскоязычный вестник сайта Reddit. Это значит, что основу Ретранслятора составляют веселые видео и забавные мемы, опубликованные на самом популярном форуме мира, чьи пользователи отличаются острым умом и прекрасным чувством юмора.

Телеграм-канал Наука и факты

Наука и факты в Telegram

Смеяться — это хорошо. Но нельзя забывать о вещах, имеющих практическую пользу. Узнать о них можно через телеграм-канал Наука и факты. Его авторы ежедневно публикуют полезную информацию о том, как, например, сделать ловушку для комаров или сколько дней можно хранить мясо в холодильнике. Такой канал вам точно пригодится!

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Hi-News.ru в Telegram

Hi-News.ru в Telegram

Авторы телеграм-канала Hi-News.ru не только поведают об интересных научных фактах, но и подробно их разжуют. То есть здесь собраны те самые корешки, без которых невозможно блеснуть эрудицией. При этом информация подается максимально понятным языком, чтобы достучаться до как можно большего числа людей.

Интересный канал про новые технологии

Кобура от Теслы в Telegram

Что еще представляет интерес для каждого человека? Конечно же, современные технологии, окружающие нас буквально повсюду. В телеграм-канале Кобура от Теслы вам расскажут и покажут самые интересные новинки техники, способные удивить любого человека. Подписывайтесь, ведь технологии — это совсем не скучно!

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Самые удивительные места на планете

Удивительный Мир в Telegram

И все-таки самые удивительные находки таят в себе не современные технологии, а мир, нетронутый человеком. Всю красоты планеты ежедневно показывает телеграм-канал Удивительный Мир. Здесь вы увидите самые примечательные места, которые точно захочется посетить.

Что заказать на AliExpress

Сундук Али-Бабы в Telegram

Но навести красоту можно и у себя дома, в чем вам определенно поможет телеграм-канал Сундук Али-Бабы. Он полностью посвящен интересным товарам с AliExpress, а его авторы выискивают топовые предложения на маркетплейсе от самых надежных продавцов и по самой низкой цене. Так что подписка обязательна!

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить для себя и в подарок

Где скачать открытки на телефон

Поздравления и Открытки в Telegram

Наконец, не забывайте, что весна — время праздников. Отгремел Международный женский день, но поводов поздравить родных и близких еще предостаточно. Поэтому есть смысл подписаться на Поздравления и Открытки в Telegram, где вы найдете картинки, которыми можно порадовать людей, находящихся на расстоянии.