Стоит ли подключать Телеграм Премиум в 2024 году. Личный опыт

Телеграм регулярно обновляется для всех, но чуть больше новых функций уже традиционно получают обладатели Премиум-подписки. Это уже стало нормой: по сути, мессенджер не ограничивает обычных пользователей, но дает чуть больше преимуществ за счет платной услуги. Простые юзеры не подключают ее поголовно, считая бесполезной — и во многом они правы. Однако некоторые плюсы подписки все же есть — в этом я убедился лично, подключив подписку. Что входит в Телеграм Премиум в 2024 году и стоит ли его покупать? Давайте разбираться.

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Что входит в Телеграм Премиум

Бытует мнение, что помимо платная подписка в Телеграм бесполезна. Однако все же лучше узнать о функциях платной подписки самому: все, что нужно — зайти в Настройки на телефоне и открыть раздел Telegram Premium в приложении. Там есть полный список всех опций. Среди них я бы выделил следующие.

Истории в Телеграм — так и не заработали у обычных пользователей в России. Отличная замена соцсетям, если не сидите в них.

— так и не заработали у обычных пользователей в России. Отличная замена соцсетям, если не сидите в них. Распознавание голосовых сообщений — идеальная функция для тех, кто не любит слушать аудиосообщения или не имеет возможности это сделать. Работает очень точно.

— идеальная функция для тех, кто не любит слушать аудиосообщения или не имеет возможности это сделать. Работает очень точно. Ускоренная загрузка файлов — файлы и вправду подгружаются намного быстрее.

— файлы и вправду подгружаются намного быстрее. Переводчик в чате Телеграм — позволяет лишний раз не открывать Google Translate на телефоне.

— позволяет лишний раз не открывать Google Translate на телефоне. Отключение рекламы в группах и каналах — не сразу обратил на это внимание, но рекламы и вправду стало меньше.

Именно эти функции Телеграм Премиум я считаю наиболее полезными для большинства пользователей. Лично я привык ко всем, кроме историй, за пару дней, будто они должны быть в принципе. Но позже вспомнил, что все-таки плачу за это почти 300 рублей в месяц.

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Зачем нужен Телеграм Премиум

Когда платная подписка в мессенджере только появилась, в нее входили довольно странные функции — например, значок обладателя Телеграм Премиум, анимированные эмодзи и прочие настройки оформления. Если не следите за обновлениями, то знайте, что и сейчас приложение продолжают улучшать в этом направлении. Стоят ли эти функции того, чтобы за них платить? Объективно, нет. Возможно, от них есть восторг в первые пару дней, но в реальности они избыточны и не дают вам никакого преимущества.

Цвет имени, эмодзи возле имени, несколько реакций на сообщение — полная ерунда. Из недооцененных могу назвать разве что возможность закрепить больше стикеров в Телеграм, чтобы лишний раз не искать их. В остальном, можно считать эти функции приятным дополнением, но ради них подключать подписку Телеграм Премиум явно не стоит.

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Полезные функции Телеграм Премиум

Но есть еще несколько функций, который понравились лично мне больше всего. Некоторые из них появились в недавнем обновлении и моментально получили положительные отзывы пользователей.

Возможность заблокировать сообщения в Телеграм от незнакомцев, чтобы вам не могли беспокоить спамеры. К сожалению, разработчики решили оставить возможность писать только контактам и Premium-пользователям, но хотелось бы включить полный запрет.

от незнакомцев, чтобы вам не могли беспокоить спамеры. К сожалению, разработчики решили оставить возможность писать только контактам и Premium-пользователям, но хотелось бы включить полный запрет. Отключить уведомления от чатов с незнакомцами и отправить их архив — нереально полезная функция, которая дополняет предыдущую. К счастью, архив еще и скрывается с главного экрана, поэтому чат не мешается на главном экране.

и отправить их архив — нереально полезная функция, которая дополняет предыдущую. К счастью, архив еще и скрывается с главного экрана, поэтому чат не мешается на главном экране. Запрет голосовых сообщений в Телеграм — вот здесь уже можно выставить ограничение для всех сразу или добавить исключения. По-моему, это отличный повод подключить Телеграм Премиум, чтобы избавиться от аудиосообщений собеседников.

— вот здесь уже можно выставить ограничение для всех сразу или добавить исключения. По-моему, это отличный повод подключить Телеграм Премиум, чтобы избавиться от аудиосообщений собеседников. Отображение времени прочтения сообщения в личных чатах — удобная функция, которая, как по мне, должна быть бесплатной.

А еще недавно в платной подписке появилась возможность узнать, когда пользователь онлайн в Телеграм. Работает в том случае, если пользователь не скрыл отображение времени посещения у себя в настройках. Это нововведение оставило двоякое впечатление: с одной стороны, всегда видишь, заходил ли человек в Телеграм. С другой стороны, очень непривычно, когда индикатор статуса онлайн мерцает у всего списка контактов.

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Cтоит ли подключать Телеграм Премиум

На мой взгляд, от подписки есть некоторая польза, несмотря на обилие странных функций. Во всяком случае, взять ее на месяц для пробы реально стоит и позже решить, продлевать ее или нет. Мои знакомые, пользовавшиеся ей долго, единогласно считают, что толку от Телеграм Премиум нет и через какое-то время отключают, ни о чем не жалея. В принципе, я согласен с ними, но вы можете считать иначе.

К сожалению, у Телеграм Премиум нет пробного периода или возможности подключить других пользователей, чтобы сэкономить, оплатив в складчину. Поэтому лучше всего для начала взять подписку на месяц через Premium Bot за 299 рублей, а чуть позже оплатить 12 месяцев — это значительно выгоднее. Увы, других вариантов нет — Premium в Телеграм стоит значительно дороже других подписок вроде Apple Music и, на мой взгляд, не стоит того.

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