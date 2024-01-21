Стоит ли подключать Телеграм Премиум в 2024 году. Личный опыт

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов

Телеграм регулярно обновляется для всех, но чуть больше новых функций уже традиционно получают обладатели Премиум-подписки. Это уже стало нормой: по сути, мессенджер не ограничивает обычных пользователей, но дает чуть больше преимуществ за счет платной услуги. Простые юзеры не подключают ее поголовно, считая бесполезной — и во многом они правы. Однако некоторые плюсы подписки все же есть — в этом я убедился лично, подключив подписку. Что входит в Телеграм Премиум в 2024 году и стоит ли его покупать? Давайте разбираться.

Стоит ли подключать Телеграм Премиум в 2024 году. Личный опыт. Разбираемся, стоит ли подключать Телеграм Премиум в 2024. Фото.

Разбираемся, стоит ли подключать Телеграм Премиум в 2024

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС В ДЗЕНЕ И УЗНАВАЙ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ О СМАРТФОНАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Что входит в Телеграм Премиум

Бытует мнение, что помимо платная подписка в Телеграм бесполезна. Однако все же лучше узнать о функциях платной подписки самому: все, что нужно — зайти в Настройки на телефоне и открыть раздел Telegram Premium в приложении. Там есть полный список всех опций. Среди них я бы выделил следующие.

  • Истории в Телеграм — так и не заработали у обычных пользователей в России. Отличная замена соцсетям, если не сидите в них.
  • Распознавание голосовых сообщений — идеальная функция для тех, кто не любит слушать аудиосообщения или не имеет возможности это сделать. Работает очень точно.
    • Что входит в Телеграм Премиум. Перевод голосового сообщения в текст работает довольно точно, но местами ошибается. Фото.

    Перевод голосового сообщения в текст работает довольно точно, но местами ошибается

  • Ускоренная загрузка файлов — файлы и вправду подгружаются намного быстрее.
  • Переводчик в чате Телеграм — позволяет лишний раз не открывать Google Translate на телефоне.
    • Что входит в Телеграм Премиум. Переводчик в Телеграм — удобное решение, которое экономит время. Фото.

    Переводчик в Телеграм — удобное решение, которое экономит время

  • Отключение рекламы в группах и каналах — не сразу обратил на это внимание, но рекламы и вправду стало меньше.

Именно эти функции Телеграм Премиум я считаю наиболее полезными для большинства пользователей. Лично я привык ко всем, кроме историй, за пару дней, будто они должны быть в принципе. Но позже вспомнил, что все-таки плачу за это почти 300 рублей в месяц.

Лучшие игры для Android про выживание в сложных условиях

Зачем нужен Телеграм Премиум

Когда платная подписка в мессенджере только появилась, в нее входили довольно странные функции — например, значок обладателя Телеграм Премиум, анимированные эмодзи и прочие настройки оформления. Если не следите за обновлениями, то знайте, что и сейчас приложение продолжают улучшать в этом направлении. Стоят ли эти функции того, чтобы за них платить? Объективно, нет. Возможно, от них есть восторг в первые пару дней, но в реальности они избыточны и не дают вам никакого преимущества.

Зачем нужен Телеграм Премиум. Настройки оформления в платной подписки кажутся бесполезными. Фото.

Настройки оформления в платной подписки кажутся бесполезными

Цвет имени, эмодзи возле имени, несколько реакций на сообщение — полная ерунда. Из недооцененных могу назвать разве что возможность закрепить больше стикеров в Телеграм, чтобы лишний раз не искать их. В остальном, можно считать эти функции приятным дополнением, но ради них подключать подписку Телеграм Премиум явно не стоит.

Лучшие смарт-часы на Wear OS для Android, которые можно купить в России. Они даже круче Apple Watch

Полезные функции Телеграм Премиум

Но есть еще несколько функций, который понравились лично мне больше всего. Некоторые из них появились в недавнем обновлении и моментально получили положительные отзывы пользователей.

  • Возможность заблокировать сообщения в Телеграм от незнакомцев, чтобы вам не могли беспокоить спамеры. К сожалению, разработчики решили оставить возможность писать только контактам и Premium-пользователям, но хотелось бы включить полный запрет.
    • Полезные функции Телеграм Премиум. Блокировка сообщений в Телеграм — отличная функция. Фото.

    Блокировка сообщений в Телеграм — отличная функция

  • Отключить уведомления от чатов с незнакомцами и отправить их архив — нереально полезная функция, которая дополняет предыдущую. К счастью, архив еще и скрывается с главного экрана, поэтому чат не мешается на главном экране.
  • Запрет голосовых сообщений в Телеграм — вот здесь уже можно выставить ограничение для всех сразу или добавить исключения. По-моему, это отличный повод подключить Телеграм Премиум, чтобы избавиться от аудиосообщений собеседников.
    • Полезные функции Телеграм Премиум. Премиум-подписка дает возможность заблокировать отправку голосовых. Фото.

    Премиум-подписка дает возможность заблокировать отправку голосовых

  • Отображение времени прочтения сообщения в личных чатах — удобная функция, которая, как по мне, должна быть бесплатной.

А еще недавно в платной подписке появилась возможность узнать, когда пользователь онлайн в Телеграм. Работает в том случае, если пользователь не скрыл отображение времени посещения у себя в настройках. Это нововведение оставило двоякое впечатление: с одной стороны, всегда видишь, заходил ли человек в Телеграм. С другой стороны, очень непривычно, когда индикатор статуса онлайн мерцает у всего списка контактов.

Как Samsung вас обманула: 5 серьезных косяков Galaxy S24, из-за которых его не хочется покупать

Cтоит ли подключать Телеграм Премиум

На мой взгляд, от подписки есть некоторая польза, несмотря на обилие странных функций. Во всяком случае, взять ее на месяц для пробы реально стоит и позже решить, продлевать ее или нет. Мои знакомые, пользовавшиеся ей долго, единогласно считают, что толку от Телеграм Премиум нет и через какое-то время отключают, ни о чем не жалея. В принципе, я согласен с ними, но вы можете считать иначе.

Cтоит ли подключать Телеграм Премиум. Телеграм Премиум переоценен и во многом бесполезен. Фото.

Телеграм Премиум переоценен и во многом бесполезен

К сожалению, у Телеграм Премиум нет пробного периода или возможности подключить других пользователей, чтобы сэкономить, оплатив в складчину. Поэтому лучше всего для начала взять подписку на месяц через Premium Bot за 299 рублей, а чуть позже оплатить 12 месяцев — это значительно выгоднее. Увы, других вариантов нет — Premium в Телеграм стоит значительно дороже других подписок вроде Apple Music и, на мой взгляд, не стоит того.

НЕ СОГЛАСНЫ? ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Не хотите тратить честно заработанные на платный Телеграм? Попробуйте эти приложения для своего смартфона: они бесплатны, заменят вам стандартные и пригодятся даже на флагманских моделях!

Теги
Лонгриды для вас
iMessage появился на смартфонах Nothing, но не спешите радоваться

Сколько же лет мы уже слышим о том, что на Android может появиться доступ к iMessage! Многим это действительно нужно даже несмотря на то, что есть много других отличных кроссплатформенных мессенджеров. Серьезность проблемы совместимости разнится от страны к стране, но ситуация с синими и зелеными пузырями действительно связана с трудностями. И вот теперь компания Nothing запускает платформу обмена сообщениями для Nothing Phone 2, которая принесет iMessage на Android, но для этого нужно немного доверять компании. Конечно, все не так просто, поэтому давайте разбираться в том, как это работает.

Читать далее
7 крутых фишек глобальной версии HyperOS, ради которых я жду обновление Xiaomi

На прошлой неделе компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые первыми получат глобальную версию HyperOS. В него вошли флагманы Xiaomi 13 и 13T, недорогие смартфоны Redmi Note 12 и Note 12S, POCO F5 и планшет Xiaomi Pad 6. Обладатели этих устройств начнут получать апдейт уже в начале 2024 года. И, хотя мы еще не познакомились с глобальной версией прошивки лично, уже сейчас можно выделить главные функции HyperOS, заставляющие с нетерпением ждать обновление.

Читать далее
Почему смартфон быстро разряжается зимой, и что делать, если он отключается на морозе

Зима — сложное время года, чью суровость на себе ощущают не только люди, но и устройства, которыми они пользуются. В частности, смартфоны. Рекомендованная температура эксплуатации наших карманных устройств находится в диапазоне от 0°С до 35°С, и в зимнее время попасть в этот промежуток не представляется возможным. Оттого возникает целый ряд проблем: то аккумулятор быстро разряжается на морозе, то и вовсе телефон отключается сам по себе. Разберемся, почему низкие температуры оказывают столь пагубное влияние, и как с ним бороться.

Читать далее