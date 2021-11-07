Павел Дуров: Телеграм введёт подписку для отключения рекламы

Телеграм уже давно завоевал звание лучшего мессенджера в сети. Спорить с этим просто глупо. Его простота и функциональность сведут с ума любого пользователя. Кроме того, видно, как команда чувствует перспективу и регулярно вносит правки в свой продукт. Но, как и любой другой проект, Телеграм нуждается в монетизации. Павел Дуров уже не один раз говорил, что содержит свое детище в убыток. И совсем недавно решился на радикальный шаг — добавление рекламы. Понятно, что все сразу сбежались на неприятное слово и повалили хейта, толком не разобравшись в сути. Но люди с головой посмотрели в корень и увидели, что его подход к вопросу — один из лучших на рынке. Теперь Павел и вовсе объявил о подписке, с помощью которой можно от нее избавиться. Браво!

Обратите внимание, как Павел Дуров тонко чувствует свою аудиторию. Те, кто подписан на его блог, точно заметили это. Регулярные опросы, постоянный поиск лучшего — все это делает из него настоящего гения. Да, большинство фишек мессенджера не уникальны, но как они работают. Загляденье!

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Реклама в Телеграм

Слухов о рекламе в Телеграм ходило очень много. Непонятно было одно: как это будет реализовано. Вы видели рекламу на YouTube? Нет, по-другому. Вы видели что-нибудь хуже, чем реклама на YouTube? Два ролика перед просмотром полностью убивают желание вообще что-то дальше смотреть. А если вы хотите избавиться от этого, надо платить.

Павел Дуров поступил иначе. Он предупредил всех пользователей еще задолго до появления рекламы в мессенджере. Так сказать, подготовил почву. И когда все уже ждали увидеть там ужас, представил нам абсолютно обычные сообщения, которые мы обычно отправляем друг другу. Единственное, что дает понять, что перед вами реклама — маленькая надпись Sponsored, появляющаяся в правом верхнем углу сообщения.

Таргетированная реклама в Telegram

Также руководитель пообещал, что алгоритмы не будут анализировать запросы под конкретных пользователей, и вы не увидите проспонсированных сообщений в личных чатах:

Telegram не отслеживает, нажимают ли пользователи на спонсируемое сообщение, и не профилирует их на основе активности. Мы также предотвращаем внешние ссылки в спонсируемых сообщениях, чтобы третьи стороны не могли шпионить за нашими пользователями. Мы считаем, что каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, и технологические платформы должны уважать это.

Так что вопросов общения нововведение точно не коснется. Собственно, не наврал. Спонсируемые сообщения появились в Телеграм-каналах с более чем 1000 подписчиками и ограничены 160 символами. При этом, спонсорские сообщения основаны исключительно на теме общедоступных каналов, на которых они показаны.

Что касается вопросов контекстной рекламы, здесь все просто. Рекламодатели сами определяют приблизительную тематику или добавляют конкретные каналы, где она будет отображаться. Это позволит сохранить конфиденциальность пользователей.

По поводу разделения бюджета Павел Дуров пока не дал никаких комментариев и ограничился лишь фразой, что как только спонсируемые сообщения будут запущены и позволят Telegram покрыть свои расходы, команда начнет делиться доходом с владельцами публичных каналов.

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Как отключить рекламу в Телеграме

Спустя пару дней после запуска, на своем канале Дуров заявил, что многие пользователи предложили ему ввести возможность отключения официальных объявлений в каналах Telegram, поэтому в приложении появится еще два нововведения:

Пользователи смогут отключать официальные рекламные объявления.

Авторы каналов смогут отключать официальные рекламные объявления в своих каналах для всех пользователей.

Я не знаю, кто эти «многие пользователи», которые предложили что-то вводить. Как я понял, их смущает сам факт рекламы, а все остальное уже вторично. Но ведь Павел и сам говорил, что не хотел вводить ее в массы, обстоятельства заставляют.

Ожидается, что возможность отключения рекламы будет оформлена в виде недорогой подписки. Так, пользователи смогут напрямую «подогревать телегу» и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах.

Реформа коснулась и авторов каналов (нас). Павел Дуров подчеркивает, что экономическая сторона вопроса еще не обсуждается. Не знаю, как решит руководство нашего ресурса, но я строго против отключения. Реклама должна быть качественной везде. И чем больше пользователей увидит «как правильно», тем лучше станет реклама в мире в целом.

О том, что вы думаете по этому поводу предлагаю написать в нашем чате. Нам крайне интересно узнать ваше мнение.