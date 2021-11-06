7 крутых динамичных игр для Android

Игр разных жанров настолько много, что в них легко потеряться. В последнее время чаще всего встречаются красивые и относительно спокойные игры, вот только они не всем по вкусу и иногда хочется чего-то по-настоящему динамичного. На этот случай есть игры в жанре экшн. Это довольно самобытное образование, которое тоже включает в себя много разных поджанров. В этой подборке мы постарались собрать самые динамичные. В них надо быстро думать, резко двигаться прицельно и часто стрелять или просто ловко уворачиваться. Разминайте пальцы, пока они скачиваются, и давайте начинать.

Ailment — фантастический шутер

Ailment — это научно-фантастический шутер с видом сверху с множеством отсылок к фильмам ужасов. Вам предстоит убить много врагов, пройти одиночную кампанию и отточить свои навыки в режиме PvP. Это жестокая и графическая игра, поэтому она не очень хорошо подходит для всей семьи. Тем не менее, она подарит вам несколько приятных игровых моментов.

В кампании вы просыпаетесь на странном корабле, плывущем сквозь космос. Экипаж стал злым, и вы должны убить их, чтобы выбраться. Впрочем, кроме рубилова, в этой игре есть и элементы юмора, которые заставят вас как минимум улыбнуться. Ретро-пиксельная графика тоже очень хороша.

Лучшие страшные игры для Android.

Режим PvP позволяет сражаться с друзьями или другими игроками в режиме онлайн. Вы можете заработать разнообразное оружие и скины, чтобы настроить свой игровой процесс.

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Huntdown — игра про мрачное будущее

Будущее в городах Huntdown выглядит чертовски мрачным. Лидеры банд правят улицами, а их приспешники сеют хаос, куда бы они ни пошли. Как один из трех охотников за головами, вы должны уничтожить их всех по одному и восстановить некое подобие порядка в этом искаженном мире. Вооружившись до зубов всем оружием, которое вы только можете себе представить (пистолеты, бензопилы, гитара и многое другое), вам нужно будет проложить свой путь к боссам на каждом уровне и успешно уничтожить их, чтобы продолжить играть.

Уровни короткие, но сложные, и удовольствие, которое вы получите от них, станет одной из самых привлекательных сторон Huntdown. Это чистый экшн-платформер, покрытый блестящей атмосферой игр 80-х. Звуковое сопровождение тоже на высоком уровне, а 16-битная графика сделана как-то очень необычно и самобытно. В Huntdown нет рекламы, а оплатить ее вам предложат только после второго демонстрационного уровня. То есть вы сможете ее полноценно попробовать, прежде чем купить.

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Dead Cells — новая игра для Android

Dead Cells вышла на Android совсем недавно, но ожидание того стоило. Эта игра — одна из лучших в жанре инди последнего десятилетия. Она сочетает в себе жестокий бой, который многие сравнивают с Dark Souls, с жульничеством, чтобы гарантировать красочное уничтожение соперника. Каждый раз, когда вы терпите неудачу, вы снова выходите из своей камеры, начинаете заново, учитесь на своих ошибках и пытаетесь добиться большего успеха с каждым новым разом.

Сам порт невероятно качественный и поддерживает контроллеры, если такой способ управления вам ближе. Но и элементы управления на сенсорном экране действительно хороши, хотя, конечно, сложно превзойти внешний контроллер.

Лучшие настольные игры для Android-телефона.

Если вам нравятся сложные игры, наполненные опасными врагами, охотой за добычей и разнообразием локаций, Dead Cells — это то, что вам нужно. Многие признают ее одной из лучших в Google Play.

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Genshin Impact — боевик для Android

Genshin Impact — это приключенческий боевик с открытым миром, ставший неожиданным хитом. Ее история сама по себе довольно увлекательна, а игра великолепна. В Genshin Impact легко пропасть на часы, и вы поймете почему, если попробуете ее.

Самая большая слабость игры — это монетизация. В нее можно играть бесплатно на мобильных устройствах, ПК и PS4 (с перекрестным сохранением между ПК и смартфоном), но с этим связаны дорогие покупки в приложении и резкая остановка, когда дело доходит до финальной игры. Это может сильно расстраивать, но это именно то, с чем вы будете иметь дело.

Лучшие игры для Android, которые заставят подумать.

Механика гача для новых персонажей и оружия не так уж плоха, а сама игра достаточно хороша, чтобы вы смогли проникнутся уважением к разработчику и поделиться с ним деньгами за его труды. Если вы решите ничего не платить, то тоже сможете играть, но вам придется изрядно постараться.

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Grimvalor — ролевая игра

Grimvalor — это ролевая игра, которая отличается четким управлением, отличными возможностями передвижения, интересной, хотя и знакомой историей и красивой графикой.

Вы должны тактично подходить к врагам и повышать уровень своего персонажа. Здесь есть, что исследовать. Секреты спрятаны по всей карте. В общем игра будет всячески стараться, чтобы вы проиграли, но все равно берите свой меч и продолжайте сражаться. Все будет зависеть от ваших навыков.

Сначала можно будет играть бесплатно, но потом придется заплатить. Это отличный способ монетизации. Может быть не очень выгодный для разработчика, но очень честный для пользователей.

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Injustice 2 — вторая часть известной игры

Injustice 2 — это продолжение отмеченной наградами игры Injustice: Gods Among Us, которая также является одним из лучших файтингов для Android. Если вы играли и наслаждались первой игрой, вам обязательно понравится сиквел, в котором будет больше фантастических боев между вашими любимыми героями и злодеями из вселенной DC.

Открывайте новых героев и создайте свою лучшую команду, сражаясь в битвах 3 на 3 с возможностью менять бойцов по мере необходимости. Здесь вы встретите привычных персонажей: Бэтмена, Супермена, Джокера, Харли Квинн, а также множество новых героев и злодеев, которых вы разблокируете во время игры.

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JYDGE — игра про робота полицейского

JYDGE — грубый и жестокий шутер в котором вы будете играть роль кибернетического полицейского, который использует свое оружие, чтобы вершить правосудие в стиле Робокопа. На каждом уровне есть разные задачи, которые необходимы для прогресса.

По пути конфискуя незаконные деньги, вы сможете улучшить своего персонажа и его оружие из широкого выбора аксессуаров. Таким образом JYDGE берет традиционные элементы Neon Chrome, поощряя вас переигрывать уровни с различными комбинациями улучшений, пока вы не выполните все испытания.

Лучшие игры для Android про охоту.

В игре, в которой вы будете проходить уровни снова и снова, совершенно необходимо, чтобы она находила сочетание отличного игрового процесса с интересным саундтреком, не слишком раздражающим и не повторяющимся. JYDGE точно это обеспечивает.

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