Почему приходят коды авторизации с Госуслуг и других сервисов, которые вы не запрашивали

Телефон издает знакомый сигнал: пришло SMS. Вы открываете сообщение и видите код авторизации от сервиса, в который даже не пытались войти. Первая мысль — вас пытаются взломать. Такая ситуация знакома многим владельцам смартфонов. Неожиданные коды могут вызвать тревогу, но паниковать не стоит. Гораздо важнее разобраться, откуда берутся эти сообщения, кто их присылает и, что самое главное, как на них реагировать. В этой статье мы разберемся, почему приходят коды авторизации, которые вы не запрашивали, какие риски они несут, и как защитить себя и свои аккаунты в цифровых сервисах от несанкционированного доступа.

Что такое код авторизации?

Код авторизации — это временный пароль, обычно состоящий из нескольких цифр, который отправляется на ваш телефон при попытке входа в аккаунт или совершении важной операции. Это часть системы двухфакторной аутентификации (2FA), которая значительно повышает уровень безопасности вашего аккаунта.

Принцип работы двухфакторной аутентификации прост: для доступа к аккаунту нужно предоставить два разных типа данных. На первом этапе вы вводите свой постоянный пароль, который помните или храните в менеджере паролей, а второй — одноразовый код, который приходит на доверенное устройство, к которому у вас есть постоянный доступ. Чаще всего его роль исполняет ваш телефон. Поэтому, даже если злоумышленник узнает ваш пароль, без доступа к вашему телефону он не сможет войти в аккаунт.

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Иногда коды авторизации приходят в виде пуш-уведомлений, но принципиально это ничего не меняет. Главное, что такой пароль сохраняет свою одноразовость и действителен в течение всего лишь нескольких минут. Как правило, пуш приходит если у вас уже установлено приложение сервиса и есть подключение к интернету. В его отсутствие пароль придет просто в смске.

Почему приходят коды от Госуслуг

Существует несколько причин, по которым вам могут начать приходить незапрошенные коды авторизации. Иногда спровоцировать их рассылку могут технические сбои в работе сервисов. Система может отправить код по ошибке или с задержкой — и тогда вам придет пароль доступа, который не пришел когда-то ранее.

Кроме того, существуют фишинговые атаки, когда злоумышленники используют поддельные номера или сайты, которые имитируют веб-клиенты оригинальных сервисов, но по факту ими не являются, а только и делают, что собирают учетные данные своих жертв. Чаще всего от Госуслуг.

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Но наиболее распространенная ситуация — это попытка несанкционированного доступа к вашему аккаунту. В этом случае высока вероятность, что ваш постоянный пароль, который вы вводите вручную, уже известен злоумышленникам. Однако не стоит паниковать – до тех пор, пока вы никому не сообщите код авторизации, ваш аккаунт будет оставаться в безопасности.

Российские сервисы, использующие коды авторизации

Многие популярные российские сервисы используют систему двухфакторной аутентификации. Среди них:

Госуслуги — для подтверждения личности при входе и важных операциях.

Сбербанк Онлайн и ВТБ Онлайн — для защиты финансовых операций.

Яндекс и Mail.ru — для доступа к различным сервисам, включая почту и электронные кошельки.

Avito и ЦИАН — для защиты аккаунтов на площадках объявлений.

HeadHunter (hh.ru) — для сохранения конфиденциальности резюме и переписки с работодателями.

Wildberries и Ozon — для подтверждения покупок и изменения данных профиля.

Особенно распространена практика взлома аккаунтов на Госуслугах. Все-таки через них можно получить доступ к документам пользователя, а при особых стечениях обстоятельств даже оформить на жертву кредит прямо в режиме онлайн. Поэтому очень важно соблюдать простые меры предосторожности, которые помогут обеспечить вашу цифровую безопасность.

Как поменять пароль на Госуслугах

Если вы получили неожиданный код авторизации, не паникуйте. Главное — не сообщайте код другим людям, даже если они представляются сотрудниками банка или техподдержки. Это первое правило, которое вообще необходимо запомнить: коды авторизации приходят строго для вас и не должны быть известны никому, кроме вас.

Немедленно смените пароль на новый, сложный и уникальный. Например, вот как поменять пароль авторизации на Госуслугах:

Зайдите на сайт Госуслуг со своего устройства.

Авторизуйтесь в своем личном кабинете, используя текущий логин и пароль.

В правом верхнем углу нажмите на свое имя, чтобы открыть профиль пользователя.

Выберите пункт «Учетная запись» и нажмите «Сменить пароль».

Введите ваш текущий пароль, а затем придумайте и введите новый.

Повторно введите новый пароль для подтверждения.

Нажмите кнопку «Сохранить».

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После этого система попросит вас заново авторизоваться с использованием нового пароля. Помните, что после смены пароля вам может потребоваться обновить данные для входа на всех устройствах, где вы использовали аккаунт Госуслуг. Эксперты рекомендуют менять пароль не реже одного раза в полгода, а также немедленно при малейших подозрениях на компрометацию вашего аккаунта.

Что делать, если приходят одноразовые коды

Неожиданные коды авторизации могут быть тревожным знаком, но они также являются напоминанием о важности цифровой безопасности. Следуя простым правилам и проявляя бдительность, вы можете значительно снизить риск взлома ваших аккаунтов.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников, а также расскажите об этих правилах пожилым родственникам, которые обычно более доверчивы к тем, кто представляется сотрудниками банков и Госуслуг. Помните, что легитимные организации никогда не запрашивают коды авторизации по телефону или в сообщениях. Если у вас возникли подозрения, лучше самостоятельно связаться с службой поддержки соответствующего сервиса.

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В мире, где цифровые технологии становятся все более важной частью нашей жизни, умение защищать свои данные становится необходимым навыком. Относитесь к кодам авторизации как к ключам от вашего цифрового дома — храните их в безопасности и не делитесь ни с кем.