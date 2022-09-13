Попробовал сделать вырез в стиле iPhone 14 Pro на Андроид. Посмотрите, что из этого вышло

Как бы вы ни относились к компании Apple, она часто задает тренды, которые становятся востребованы в том числе на рынке Android-устройств. Вспомните iPhone X и, как в 2018 году каждый второй смартфон на Андроид имел вырез в виде челки. Возможно, нечто похожее нас ждет в ближайшие месяцы, поскольку у iPhone 14 Pro появилась новая характерная фишка — овальный вырез Dynamic Island. И, хотя смартфон еще даже не поступил в продажу, китайцы придумали софт, позволяющий сделать вырез на Андроид в стиле динамического острова. Я протестировал несколько приложений и теперь предлагаю вам узнать, что из этого вышло.

Вырез на iPhone 14 Pro

Если вы все пропустили и не смотрели презентацию Apple 7 сентября 2022 года, то важно уточнить, что из себя представляет этот Dynamic Island. Так американская компания назвала новый вырез, который пришел на смену челке в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Под ним скрывается фронтальная камера и пара датчиков Face ID. А динамическим он стал за счет анимаций, элегантно обыгрывающих внешне непрезентабельный овал.

Подробную информацию о Dynamic Island вы сможете узнать, ознакомившись с тематическим материалом на Appleinsider. А сейчас я лишь замечу, что визуально динамический остров смотрится интересно, как бы адаптируя вырез под интерфейс прошивки. Поскольку на уровне системы в Андроид ничего подобного нет, нам, уважаемые владельцы Xiaomi, Samsung и прочих Android-устройств, приходится смотреть на это великолепие только со стороны. Альтернативный вариант — установить приложение, позволяющее сделать вырез как на Айфоне.

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Как изменить шторку уведомлений

Самый простой способ сделать вырез как на Айфоне — установить приложение Edge Mask. Откровенно говоря, он наименее продуктивный, но в то же время очень доступный, потому что скачать программу можно через Google Play. Что из этого получится? Ну, вы действительно сможете изменить дизайн шторки уведомлений, выбрав один из нескольких вариантов. Также в Edge Mask можно настроить их цвет и размер, чтобы шаблон перекрывал вырез.

Безусловно, это мало чем напоминает Dynamic Island. Во-первых, работает фишка только для отображения входящих сообщений. Во-вторых, при использовании рекомендованного стиля «Samsung message style» уведомления не подстраиваются под вырез, а показываются под ним. Больше всего интерфейс Apple напоминает вариант «Ripple style». Но мне не удалось изменить его цвет, адаптировав тем самым шторку под каплю в экране. Если вас это не смущает, сделайте следующее:

Установите Edge Mask и запустите приложение. Выдайте программе все разрешения через вкладку «Accessibility», чтобы напротив нее не было цифр красного цвета. Перейдите в раздел «Message». Выберите понравившийся стиль уведомлений и при желании настройте его под себя.

Имеет ли это приложение право на жизнь? Да, но точно не в качестве замены или альтернативы Dynamic Island. Поэтому продолжаем искать дальше…

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Вырез как на Айфоне

Приблизиться к вырезу iPhone 14 Pro удалось китайским умельцам, которые создали приложение Smart Bird. Его нет в Google Play, плюс ко всему программа не переведена даже на английский язык. Впрочем, с горем пополам мне удалось включить довольно аутентичные анимации, обыгрывающие вырез при подключении периферийных устройств и при зарядке.

Раз уж речь идет о приложении, работающем только на китайском языке, вот вам наглядная инструкция для взаимодействия с ним:

Скачайте APK-файл Smart Bird. Установите приложение, используя APK. Запустите программу и выдайте ей все разрешения.

Настраивая вырез, я просто нажимал на все кнопки. Согласен, это максимально глупо, но с ходу как-то не получилось додуматься, как можно быстро перевести китайское приложение. Возможно, у вас есть более рациональный вариант. Что касается Smart Bird, то это приложение и правда делает интерфейс смартфона ближе к тому, что представила Apple, но до Dynamic Island ему все равно далеко, ведь работает анимация только при выполнении пары-тройки сценариев.

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Темы в стиле iPhone 14

Ближе всего к реализации Dynamic Island оказался китайский дизайнер под ником Mu Ye. Он создал тему Grumpy UI для смартфонов Xiaomi, которая, судя по его демонстрации, очень умело обыгрывает вырез. В частности, пользователям доступно окошко плеера, наезжающее на точку в экране.

На данный момент Grumpy UI проходит модерацию в магазине тем Xiaomi, а потому ее можно установить только вручную. Если что-то изменится — обязательно об этом сообщу, а пока придется действовать так:

Установите на смартфон приложение MTZ Tester. Скачайте тему Grumpy UI. Запустите MTZ Tester. Нажмите кнопку «Chose MTZ». Выберите файл темы.

К сожалению, мне не удалось установить Grumpy UI на свой смартфон, и инструкция, размещенная в аккаунте автора в Weibo, ничем не помогла. Приложение выдало ошибку «Package not .mtz». Возможно, ваши руки окажутся прямее. Ну а я подожду, когда эта и другие похожие темы появятся в официальном магазине Xiaomi, а установить их удастся без танцев с бубном.