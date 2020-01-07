Прямо сейчас проходит потребительская выставка CES 2020. Samsung уже провела презентацию, на которой представила умного робота Ballie и очки дополненной реальности. Теперь пришёл черед рассказать еще об одном продукте, его компания, если верить коллегам из phonearena, планирует показать за закрытыми дверями.

Кто сказал, что складные смартфоны — предел мечтаний? Вовсе нет. Samsung продолжает экспериментировать. И вряд ли теперь производителям удастся остановиться на каком-либо одном форм-факторе, учитывая как много различных вариантов нам предлагают. Одним из таких может стать слайдер со сворачиваемым дисплеем. Этот вариант выглядит более интересным и эффективным по одной простой причине — производителям не нужно тратить ресурсы на дополнительный внешний дисплей. К тому же, если вспомнить старые времена, когда были популярны разные форм-факторы, слайдеры стали новым этапом в развитии кнопочных аппаратов. Все желали заменить «книжки» на них.

В этот раз, как можно заметить, всё повторяется. Сначала нам предлагали смартфоны с прямым экраном, далее появились складные телефоны в форме-факторе книжки и теперь мы с вами обсуждаем демонстрацию слайдеров.

Как же может выглядеть подобное устройство?

Действительно, многие пока не совсем понимают как можно реализовать механизм сворачиваемого дисплея в слайдере. Вот такой сворачиваемый дисплей в 2016 году Samsung представила на SID 2016.

Летом этого года корейцы запатентовали устройство с подобным дисплеем, и это слайдер. Выглядит он следующим образом:

Круто, не правда? В Сети также можно встретить подобные рендеры:

Но выглядят они плохо, по правде говоря. Такое решение неэффективно, и повлечет за собой неприятные ситуации, связанные с поломкой телефона. Вертикальный слайдер кажется гораздо более интересным и привычным решением. А вы такого же мнения? Поделитесь им в Телеграм.

Какова надежность такой конструкции?

Здесь-то мы и сталкиваемся с темой, требующей обсуждений. В случае со складными аппаратами воздействиям подвергается лишь определенная часть экрана. Здесь же, согласно конструкции, при каждой попытке выдвинуть экран он будет подвергаться воздействию на гораздо более широкой области.

Сколько циклов выдержит такой экран пока остается загадкой. К тому же сложность заключается еще и в том, что угол сворачивания очень велик. В Galaxy Fold эту проблему решили путем создания округлой формы в месте сгиба, но там ситуация проще за счёт отсутствия каких-либо механизмов сворачивания.

Кроме того, интересно, как в этом случае будет работать софт. Ведь слайдер наверняка будет раскрываться не очень быстро. В таком случае область экрана, которая ранее скрывалась, может оставаться черной в момент раскрытия, что будет выглядеть не очень презентабельно.

Samsung — одна надежда на тебя

Кто на рынке способен на подобные эксперименты? Только Samsung. Huawei можно списывать со счётов просто потому, что теперь они не могут продавать свои устройства всему миру из-за отсутствия сервисов Google. С LG тоже в последнее время происходят странные вещи. Остаются только корейцы. Apple — главный новатор, но компании попросту нечего предложить. Apple — это больше про софт, нежели про железо. У компании нет собственных заводов по производству дисплеев и интересных технологий в области железа, чтобы проводить подобные эксперименты.

Именно Samsung, на мой взгляд, является самой инновационной компанией сегодня

Конечно, есть BOE, которая производит гибкие дисплеи для Huawei и других. Например, в Moto Razr установлен дисплей от BOE. Однако такой подход будет всегда тормозить процесс разработки, потому что производители дисплеев не имеют тесных контактов с проектировщиками смартфонов.

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В случае же Samsung процесс ускоряется именно за счёт того, что всё производят внутри одной компании, у которой наверняка налажено взаимодействие разных команд друг с другом.

Из всех компаний на рынке только Samsung может полностью обеспечивать себя всеми компонентами. Единственным достойным конкурентом была компания Huawei, однако её успешно «утопили» санкциями.

А что думаете вы? Смогут ли корейцы удивить нас интересным слайдером со сворачиваемым дисплеем в будущем? Мнением делитесь в комментариях.