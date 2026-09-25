Samsung стабильно входит в число самых подделываемых брендов смартфонов, и злоумышленники копируют не только Galaxy S, но и недорогие Galaxy A и M, о чём мы писали в тексте про подделки популярных устройств на Ozon и Wildberries. Отличить копию можно за десять минут: понадобятся IMEI, серийный номер, коробка и несколько кодов, которые набираются в приложении «Телефон». Ниже собран порядок действий для покупки на маркетплейсе или с рук: что выяснить до оплаты, что осмотреть в пункте выдачи и что проверить дома, пока не истёк срок возврата.

Проверка смартфона Samsung на подлинность

Проверка смартфона Samsung на подлинность

Подделывают не только флагманы

Сама Samsung признаёт, что долгие годы злоумышленники копировали в основном топовые модели линейки Galaxy S. Теперь среди подделок всё чаще встречаются бюджетные Galaxy A и Galaxy M, а значит, низкая цена перестала быть подсказкой: копия недорогого смартфона легко продаётся по правдоподобной цене. Разумнее исходить из того, что любой аппарат от частника или мелкого продавца может оказаться подделкой, пока не доказано обратное.

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Место покупки влияет на риск сильнее всего. Мелкие продавцы на маркетплейсах и частные лица — самая опасная категория, крупная розница с собственной гарантией — самая спокойная, причём это касается и б/у-аппаратов, которые сеть проверяет перед продажей. Проверку это не отменяет, но шанс столкнуться с копией снижает заметно.

Что выяснить в карточке товара до оплаты

Сначала смотрите на продавца, а не на фотографии: официальный магазин бренда или крупный ритейлер с тысячами отзывов и безымянный аккаунт с десятком продаж — разный уровень риска. Затем сверьте точную конфигурацию: одна и та же модель выпускается в нескольких вариантах, которые отличаются, например, объёмом памяти, и в карточке должно быть написано, какой именно вариант вы получите.

Карточки смартфонов Samsung на Wildberries

Карточки смартфонов Samsung на Wildberries

До оплаты попросите у продавца фото коробки с наклейкой, на которой видны IMEI и серийный номер. По этим цифрам вы заранее пройдёте проверку на сайте Samsung, а отказ прислать фото — повод искать другой лот. Крупные площадки постепенно берут часть этой работы на себя: Wildberries начинает сверять IMEI при выдаче смартфонов, и мы уже разбирали, что это значит для покупателя.

Проверка IMEI и сверка с коробкой

IMEI — международный идентификатор мобильного устройства, у каждого аппарата он уникален. У оригинала один и тот же номер должен совпадать в трёх местах: на наклейке коробки, в настройках и на экране после ввода сервисного кода. Если между ними есть расхождение хотя бы в одной цифре, дальше можно не проверять:

  1. Откройте приложение «Телефон» и наберите *#06#. Кнопку вызова нажимать не нужно: IMEI и серийный номер появятся на экране сами.
  2. Зайдите в «Настройки» и откройте раздел «Сведения о телефоне» (на старых прошивках он называется «Об устройстве»). Сравните IMEI и серийный номер с тем, что показал код.
  3. Сверьте обе строки с наклейкой на заводской упаковке и, если он есть, с гарантийным талоном.
  4. Введите IMEI на странице проверки в разделе поддержки на сайте Samsung: сервис покажет, знает ли производитель такой номер.
Проверка смартфона Samsung по IMEI

Проверка смартфона Samsung по IMEI

Важная оговорка: совпадение IMEI не даёт стопроцентной гарантии подлинности. Мошенники иногда вшивают в подделки настоящие номера, снятые с реальных устройств, поэтому один пройденный тест лишь повышает шансы, что перед вами оригинал. Именно поэтому проверок должно быть несколько, и следующая — программная.

One UI, Samsung Members и Galaxy Store вместо перерисованных иконок

Настоящий Galaxy работает на One UI — фирменной оболочке Samsung поверх Android, про полезные функции которой мы рассказывали в отдельном материале. На копиях обычно стоит обычный Android с иконками, стилизованными под Samsung, а в «Сведениях о телефоне» в пункте «Сведения о ПО» либо нет версии One UI, либо она выглядит бессмысленно.

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Второй признак — фирменные приложения. На оригинале предустановлены Galaxy Store, Samsung Health и Samsung Members: откройте каждое и убедитесь, что магазин загружает список приложений, а Members предлагает диагностику устройства и обращение в поддержку. Подделки этих сервисов не содержат вовсе или подменяют их пустыми ярлыками.

Оболочка One UI на смартфоне Samsung

Оболочка One UI на смартфоне Samsung

Заодно просмотрите меню целиком. Опечатки, битые символы, частично переведённые пункты и заметные подтормаживания даже в звонках и SMS — типичные приметы копии, у оригинала интерфейс работает ровно и полностью локализован.

Сервисные коды снимают последние сомнения

У каждого производителя есть собственные комбинации для проверки отдельных функций, и работают они только на настоящих устройствах. Набираются они так же, как *#06#: в приложении «Телефон», без кнопки вызова. Для Samsung актуальны такие коды:

  • *#0*# — сервисное меню с тестами экрана, звука, сенсора и других компонентов;
  • *#1111# — версия программного обеспечения;
  • *#1234# — версия прошивки;
  • *#0011# — сведения о сети;
  • *#2663# — версия сенсорного экрана;
  • *#34971539# — информация о камере;
  • *#0808# — настройки USB-соединения.

Есть нюанс: на отдельных моделях часть кодов не срабатывает, а системные обновления могут заблокировать те, что работают сегодня. Поэтому один молчащий код ещё не доказательство подделки, а вот если не открывается ни один, включая базовое меню *#0*#, вкупе с остальными признаками это серьёзный сигнал.

Корпус и экран: что выдаёт копию в руках

Поддельный смартфон Samsung в руках

Поддельный смартфон Samsung в руках

Если маркетплейс разрешает вскрыть коробку в пункте выдачи, осмотрите аппарат до того, как подтвердить получение. Главное отличие подделки — качество материалов и сборки, и его видно без инструментов:

  • детали корпуса плохо подогнаны друг к другу, есть зазоры;
  • задняя и передняя панели люфтят и смещаются при нажатии;
  • грани неровные, покрытие выглядит дёшево;
  • картинка на экране блёклая даже при максимальной яркости;
  • система тормозит на простейших задачах вроде набора номера.

Эти же признаки работают и для дорогих моделей вроде Galaxy S Ultra, где копии особенно выгодны мошенникам. Любой из пунктов списка — достаточная причина оформить возврат, не дожидаясь остальных проверок.

Оригинал ещё не значит, что всё в порядке

Даже когда все тесты подтверждают подлинность, у б/у-аппарата остаются вопросы. Та ли это конфигурация памяти, что обещал продавец, не попадал ли смартфон в воду, исправно ли работает всё до последнего динамика и как долго держит аккумулятор — на это стоит потратить ещё несколько минут, пока действует срок возврата.

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Отдельно посмотрите на возраст модели: некоторые аппараты Samsung скоро перестанут обновляться, и покупать их даже оригинальными имеет смысл только с большой скидкой. Подлинность — это минимум, с которого начинается нормальная покупка, а не её итог.