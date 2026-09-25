Samsung стабильно входит в число самых подделываемых брендов смартфонов, и злоумышленники копируют не только Galaxy S, но и недорогие Galaxy A и M, о чём мы писали в тексте про подделки популярных устройств на Ozon и Wildberries. Отличить копию можно за десять минут: понадобятся IMEI, серийный номер, коробка и несколько кодов, которые набираются в приложении «Телефон». Ниже собран порядок действий для покупки на маркетплейсе или с рук: что выяснить до оплаты, что осмотреть в пункте выдачи и что проверить дома, пока не истёк срок возврата.

Подделывают не только флагманы

Сама Samsung признаёт, что долгие годы злоумышленники копировали в основном топовые модели линейки Galaxy S. Теперь среди подделок всё чаще встречаются бюджетные Galaxy A и Galaxy M, а значит, низкая цена перестала быть подсказкой: копия недорогого смартфона легко продаётся по правдоподобной цене. Разумнее исходить из того, что любой аппарат от частника или мелкого продавца может оказаться подделкой, пока не доказано обратное.

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Место покупки влияет на риск сильнее всего. Мелкие продавцы на маркетплейсах и частные лица — самая опасная категория, крупная розница с собственной гарантией — самая спокойная, причём это касается и б/у-аппаратов, которые сеть проверяет перед продажей. Проверку это не отменяет, но шанс столкнуться с копией снижает заметно.

Что выяснить в карточке товара до оплаты

Сначала смотрите на продавца, а не на фотографии: официальный магазин бренда или крупный ритейлер с тысячами отзывов и безымянный аккаунт с десятком продаж — разный уровень риска. Затем сверьте точную конфигурацию: одна и та же модель выпускается в нескольких вариантах, которые отличаются, например, объёмом памяти, и в карточке должно быть написано, какой именно вариант вы получите.

До оплаты попросите у продавца фото коробки с наклейкой, на которой видны IMEI и серийный номер. По этим цифрам вы заранее пройдёте проверку на сайте Samsung, а отказ прислать фото — повод искать другой лот. Крупные площадки постепенно берут часть этой работы на себя: Wildberries начинает сверять IMEI при выдаче смартфонов, и мы уже разбирали, что это значит для покупателя.

Проверка IMEI и сверка с коробкой

IMEI — международный идентификатор мобильного устройства, у каждого аппарата он уникален. У оригинала один и тот же номер должен совпадать в трёх местах: на наклейке коробки, в настройках и на экране после ввода сервисного кода. Если между ними есть расхождение хотя бы в одной цифре, дальше можно не проверять:

Откройте приложение «Телефон» и наберите *#06#. Кнопку вызова нажимать не нужно: IMEI и серийный номер появятся на экране сами. Зайдите в «Настройки» и откройте раздел «Сведения о телефоне» (на старых прошивках он называется «Об устройстве»). Сравните IMEI и серийный номер с тем, что показал код. Сверьте обе строки с наклейкой на заводской упаковке и, если он есть, с гарантийным талоном. Введите IMEI на странице проверки в разделе поддержки на сайте Samsung: сервис покажет, знает ли производитель такой номер.

Важная оговорка: совпадение IMEI не даёт стопроцентной гарантии подлинности. Мошенники иногда вшивают в подделки настоящие номера, снятые с реальных устройств, поэтому один пройденный тест лишь повышает шансы, что перед вами оригинал. Именно поэтому проверок должно быть несколько, и следующая — программная.

One UI, Samsung Members и Galaxy Store вместо перерисованных иконок

Настоящий Galaxy работает на One UI — фирменной оболочке Samsung поверх Android, про полезные функции которой мы рассказывали в отдельном материале. На копиях обычно стоит обычный Android с иконками, стилизованными под Samsung, а в «Сведениях о телефоне» в пункте «Сведения о ПО» либо нет версии One UI, либо она выглядит бессмысленно.

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Второй признак — фирменные приложения. На оригинале предустановлены Galaxy Store, Samsung Health и Samsung Members: откройте каждое и убедитесь, что магазин загружает список приложений, а Members предлагает диагностику устройства и обращение в поддержку. Подделки этих сервисов не содержат вовсе или подменяют их пустыми ярлыками.

Заодно просмотрите меню целиком. Опечатки, битые символы, частично переведённые пункты и заметные подтормаживания даже в звонках и SMS — типичные приметы копии, у оригинала интерфейс работает ровно и полностью локализован.

Сервисные коды снимают последние сомнения

У каждого производителя есть собственные комбинации для проверки отдельных функций, и работают они только на настоящих устройствах. Набираются они так же, как *#06#: в приложении «Телефон», без кнопки вызова. Для Samsung актуальны такие коды:

*#0*# — сервисное меню с тестами экрана, звука, сенсора и других компонентов;

— сервисное меню с тестами экрана, звука, сенсора и других компонентов; *#1111# — версия программного обеспечения;

— версия программного обеспечения; *#1234# — версия прошивки;

— версия прошивки; *#0011# — сведения о сети;

— сведения о сети; *#2663# — версия сенсорного экрана;

— версия сенсорного экрана; *#34971539# — информация о камере;

— информация о камере; *#0808# — настройки USB-соединения.

Есть нюанс: на отдельных моделях часть кодов не срабатывает, а системные обновления могут заблокировать те, что работают сегодня. Поэтому один молчащий код ещё не доказательство подделки, а вот если не открывается ни один, включая базовое меню *#0*#, вкупе с остальными признаками это серьёзный сигнал.

Корпус и экран: что выдаёт копию в руках

Если маркетплейс разрешает вскрыть коробку в пункте выдачи, осмотрите аппарат до того, как подтвердить получение. Главное отличие подделки — качество материалов и сборки, и его видно без инструментов:

детали корпуса плохо подогнаны друг к другу, есть зазоры;

задняя и передняя панели люфтят и смещаются при нажатии;

грани неровные, покрытие выглядит дёшево;

картинка на экране блёклая даже при максимальной яркости;

система тормозит на простейших задачах вроде набора номера.

Эти же признаки работают и для дорогих моделей вроде Galaxy S Ultra, где копии особенно выгодны мошенникам. Любой из пунктов списка — достаточная причина оформить возврат, не дожидаясь остальных проверок.

Оригинал ещё не значит, что всё в порядке

Даже когда все тесты подтверждают подлинность, у б/у-аппарата остаются вопросы. Та ли это конфигурация памяти, что обещал продавец, не попадал ли смартфон в воду, исправно ли работает всё до последнего динамика и как долго держит аккумулятор — на это стоит потратить ещё несколько минут, пока действует срок возврата.

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Отдельно посмотрите на возраст модели: некоторые аппараты Samsung скоро перестанут обновляться, и покупать их даже оригинальными имеет смысл только с большой скидкой. Подлинность — это минимум, с которого начинается нормальная покупка, а не её итог.