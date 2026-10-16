Каждый новый Samsung я настраиваю по одному и тому же сценарию. Часть настроек One UI по умолчанию включена не ради удобства владельца, а ради самой Samsung: магазину нужно показывать акции, а сервисам — подсовывать контент и собирать данные о том, чем я занимаюсь. Ничего из этого не ломает смартфон, но каждая мелочь понемногу раздражает. Вот три настройки, которые я выключаю в первые же минуты, а последняя из них — самая неочевидная.
Медиастраница слева от рабочего стола
Если пролистать главный экран до упора влево, Samsung покажет отдельную страницу с новостями, видео и подборками. Я попадаю на неё только случайно, когда листаю рабочие столы, а подборки там мне ни разу не пригодились. К тому же эта страница подгружает контент из сети, то есть понемногу тратит трафик и батарею. Убирается она так:
- Зажмите пустое место на главном экране или сведите на нём два пальца.
- Пролистайте экраны до самой левой страницы.
- Выключите переключатель над этой страницей.
- Нажмите кнопку «Назад» или на пустое место, чтобы выйти из режима редактирования.
Сама страница никуда не денется, её в любой момент можно вернуть тем же переключателем. Но листать рабочие столы станет спокойнее.
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Реклама в уведомлениях Galaxy Store
Фирменный магазин Samsung присылает не только сообщения об обновлениях, но и акции, подборки и прочий маркетинг. Большинство приложений и так обновляется через Google Play и RuStore, а Galaxy Store нужен в основном для фирменных программ Samsung. Поэтому я оставляю только полезные уведомления, а рекламные выключаю:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения».
- Найдите в списке Galaxy Store.
- Откройте «Уведомления», а затем «Категории уведомлений».
- Оставьте включёнными загрузки и текущие действия, а остальные категории выключите.
Если пункта с категориями нет, сначала включите его в «Настройки» — «Уведомления» — «Дополнительные параметры»: там есть переключатель управления категориями уведомлений для каждого приложения. После этого магазин сообщает только о том, что действительно касается моих приложений.
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ИИ, который анализирует мои личные данные
Последняя настройка самая неочевидная. В новых версиях One UI есть функция, которая разрешает системе анализировать ваши личные данные на смартфоне, чтобы ИИ-функции давали более точные подсказки. В английской прошивке она называется Personal data intelligence. Samsung обещает, что данные остаются в защищённом хранилище на устройстве. Но я почти не пользуюсь ИИ-функциями Galaxy, а её подсказки ни разу не оказались настолько полезными, чтобы держать её включённой. Выключается она так:
- Откройте «Настройки» и перейдите в «Безопасность и конфиденциальность».
- Пролистайте раздел до конца и откройте «Дополнительные настройки конфиденциальности».
- Найдите переключатель «Анализ личных данных» и выключите его.
- Подтвердите отключение во всплывающем окне.
Названия пунктов в разных версиях One UI могут немного отличаться, поэтому, если не нашли переключатель, воспользуйтесь поиском в настройках. Если позже захочется попробовать ИИ-подсказки, функцию можно включить обратно в том же месте.
Пять минут, и смартфон перестаёт навязываться
На все три настройки уходит минут пять. Скорость смартфона от этого заметно не изменится, но меняется ощущение: телефон перестаёт подсовывать подборки и акции и не анализирует мои данные ради подсказок, которыми я не пользуюсь. Самой важной я считаю последнюю, потому что о ней большинство владельцев Galaxy даже не подозревает.
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Это не всё, что стоит поменять в новом Samsung. Ещё несколько функций мы собрали в подборке настроек One UI, которые стоит отключить сразу после покупки. А если хочется, чтобы смартфон ещё и работал быстрее, посмотрите, какие функции One UI я отключил ради скорости.