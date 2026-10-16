Каждый новый Samsung я настраиваю по одному и тому же сценарию. Часть настроек One UI по умолчанию включена не ради удобства владельца, а ради самой Samsung: магазину нужно показывать акции, а сервисам — подсовывать контент и собирать данные о том, чем я занимаюсь. Ничего из этого не ломает смартфон, но каждая мелочь понемногу раздражает. Вот три настройки, которые я выключаю в первые же минуты, а последняя из них — самая неочевидная.

Медиастраница слева от рабочего стола

Если пролистать главный экран до упора влево, Samsung покажет отдельную страницу с новостями, видео и подборками. Я попадаю на неё только случайно, когда листаю рабочие столы, а подборки там мне ни разу не пригодились. К тому же эта страница подгружает контент из сети, то есть понемногу тратит трафик и батарею. Убирается она так:

Зажмите пустое место на главном экране или сведите на нём два пальца. Пролистайте экраны до самой левой страницы. Выключите переключатель над этой страницей. Нажмите кнопку «Назад» или на пустое место, чтобы выйти из режима редактирования.

Сама страница никуда не денется, её в любой момент можно вернуть тем же переключателем. Но листать рабочие столы станет спокойнее.

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Реклама в уведомлениях Galaxy Store

Фирменный магазин Samsung присылает не только сообщения об обновлениях, но и акции, подборки и прочий маркетинг. Большинство приложений и так обновляется через Google Play и RuStore, а Galaxy Store нужен в основном для фирменных программ Samsung. Поэтому я оставляю только полезные уведомления, а рекламные выключаю:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения». Найдите в списке Galaxy Store. Откройте «Уведомления», а затем «Категории уведомлений». Оставьте включёнными загрузки и текущие действия, а остальные категории выключите.

Если пункта с категориями нет, сначала включите его в «Настройки» — «Уведомления» — «Дополнительные параметры»: там есть переключатель управления категориями уведомлений для каждого приложения. После этого магазин сообщает только о том, что действительно касается моих приложений.

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ИИ, который анализирует мои личные данные

Последняя настройка самая неочевидная. В новых версиях One UI есть функция, которая разрешает системе анализировать ваши личные данные на смартфоне, чтобы ИИ-функции давали более точные подсказки. В английской прошивке она называется Personal data intelligence. Samsung обещает, что данные остаются в защищённом хранилище на устройстве. Но я почти не пользуюсь ИИ-функциями Galaxy, а её подсказки ни разу не оказались настолько полезными, чтобы держать её включённой. Выключается она так:

Откройте «Настройки» и перейдите в «Безопасность и конфиденциальность». Пролистайте раздел до конца и откройте «Дополнительные настройки конфиденциальности». Найдите переключатель «Анализ личных данных» и выключите его. Подтвердите отключение во всплывающем окне.

Названия пунктов в разных версиях One UI могут немного отличаться, поэтому, если не нашли переключатель, воспользуйтесь поиском в настройках. Если позже захочется попробовать ИИ-подсказки, функцию можно включить обратно в том же месте.

Пять минут, и смартфон перестаёт навязываться

На все три настройки уходит минут пять. Скорость смартфона от этого заметно не изменится, но меняется ощущение: телефон перестаёт подсовывать подборки и акции и не анализирует мои данные ради подсказок, которыми я не пользуюсь. Самой важной я считаю последнюю, потому что о ней большинство владельцев Galaxy даже не подозревает.

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Это не всё, что стоит поменять в новом Samsung. Ещё несколько функций мы собрали в подборке настроек One UI, которые стоит отключить сразу после покупки. А если хочется, чтобы смартфон ещё и работал быстрее, посмотрите, какие функции One UI я отключил ради скорости.