Способы обхода аккаунта Google (FRP) после сброса

Наверное, каждый владелец iPhone знает, что такое блокировка активации. Для пользователей Android поясню. Это специальный механизм, который блокирует смартфон Apple, препятствуя его активации в случае кражи. Во многом из-за него красть Айфоны для личного пользования практически не имеет смысла, потому что защита просто не даст что-либо с ним сделать. Но немногие знают, что на Android тоже есть аналогичный механизм, который называется Factory Reset Protection, или просто FRP. Он привязывает аппарат, объявленный в розыск, к аккаунту Google и не даёт его отвязать. Но это не значит, что обходных путей нет.

Как обойти подтверждение аккаунта на Самсунг

Несмотря на то что FRP призван защитить устройство от несанкционированного использовать, отвязать смартфон от аккаунта Гугл всё-таки можно. Для этого есть специальная утилита под названием PassFab Android Unlocker. С её помощью можно отключить защитный механизм, даже если у вас нет пароля от учётной записи, к которой привязан заблокированный аппарат. Утилита настолько продвинута и умна, что почти всё сделает за вас. Вам лишь понадобится только подключить смартфон к компьютеру, выбрать нужные действия и дождаться их завершения.

Скачайте себе на компьютер PassFab Android Unlocker;

Подключите смартфон к компьютеру с помощью кабеля;

Теперь выберите «Удалить блокировку аккаунта Google»;

Выберите версию ОС смартфона и получите инструкцию;

Следуя инструкции, переведите смартфон в режим DFU;

После этого перезагрузите смартфон и отключите от ПК.

PassFab Android Unlocker

К сожалению, PassFab Android Unlocker позволяет отвязывать от учётной записи Google только смартфоны Samsung. Устройства остальных брендов отключить от FRP не удастся. Всё дело в том, что для того, чтобы выполнить подобную манипуляцию, необходимо адаптировать утилиту под каждый аппарат и его прошивку в отдельности. А это, как вы понимаете, довольно непросто. Поэтому, если вы пользуетесь аппаратом другого бренда, переходите к альтернативным вариантам.

Как сбросить FRP-блокировку

Второй по популярности метод обхода Гугл-аккаунта заключается в использовании утилиты Pangu FRP Bypass Unlocker. Нет, это не та же самая программа, которая делает джейлбрейк iPhone, но её разработали те же самые люди. Поэтому в эффективности взлома можно не сомневаться. Эти ребята прекрасно отдают себе отчёт в том, как нужно обходить всевозможные блокировки, а значит, результат вас гарантированно устроит. Тем более, что ничего сложного в этом процессе нет.

Скачайте на смартфон утилиту Pangu FRP Bypass Unlocker;

Скачайте и установите себе на смартфон Apex Launcher;

Запустите Apex Launcher, а затем передите в «Настройки»;

Откройте «Безопасность» — «Другие настройки безопасности»;

Отключите Find My Device и вернитесь во вкладку «Приложения»;

Отключите Google Play Services и добавьте Google-аккаунт;

Включите все отключённые сервисы в разделах «Приложения» и «Безопасность»;

Перезагрузите смартфон и завершите процедуру, следуя инструкциям на экране.

Несмотря на то что утилита Pangu является более универсальной, к сожалению, для любого смартфона она не подойдёт. Мы проверяли её работу на разных смартфонах, и пришли к выводу, что на аппаратах Huawei и Honor она либо не работает вообще, либо работает, но с перебоями. Видимо, это зависит от версии операционной системы, на базе которой работает смартфон, или прошивки, используемой производителем. Например, с One UI от Samsung никаких проблем не было. А может, просто корейцы хуже защищают свои аппараты.

Как обойти Гугл-аккаунт на Андроиде

Третий способ удалить блокировку FRP с Android тоже предполагает использование стороннего софта. В принципе, это логично. Было бы странно, если бы Google изначально встроила в свою ОС инструмент, позволяющий обойти блокировку активации. Поэтому не удивляйтесь. Других способов разблокировать смартфон и получить доступ к его содержимому полностью всё равно нет. Главное — скачивать сторонние утилиты в правильных местах, чтобы избежать вирусов.

Скачайте и установите на смартфон Google Account Manager;

Теперь скачайте и установите на смартфон утилиту FRP_Bypass;

Запустите FRP_Bypass и откройте контекстное меню (три точки);

Выберите Start и авторизуйтесь в любой учётной записи Google;

Нажмите Next и перезагрузите смартфон, а потом активируйте.

Важное уточнение: чем новее версия Android, на которой работает ваш смартфон, тем большее количество шагов для разблокировки может потребоваться. Это естественно, потому что в каждом следующем обновлении Google расширяет защитные функции своей операционки, в результате чего взламывать её становится всё сложнее и сложнее. Более того, Android 12 — так как это самая новая версия ОС — взломать пока что нельзя вообще. Но зато с другими вроде бы проблем нет.

Блокировка FRP. Всё что нужно знать

Что такое FRP? FRP — это Factory Reset Protection — специальный механизм, запрещающий использование другого аккаунта Google, если ранее смартфон был привязан к другому и объявлен в розыск.

Можно ли снять блокировку FRP? В принципе, да. Несмотря на то что штатных инструментов для этого не существует, есть сторонние утилиты, которые позволяют снять блокировку.

Способы обхода блокировки FRP на Android. По факту существует несколько способов, но самые популярные — это с помощью утилит PassFab Android Unlocker, Pangu FRP Bypass и FRP_Bypass.

Сложно ли обойти блокировку FRP? Это зависит от версии Android. Чем новее версия ОС, тем сильнее защитные механизмы и тем сложнее будет обойти их. А, если версия Android старая, проблем не будет.

Как разблокировать Google аккаунт на Samsung? Для владельцев смартфонов Samsung существует очень простой способ — PassFab Android Unlocker, который обходит блокировку в считанные минуты почти без вашего участия.