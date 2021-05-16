Что купить вместо AirTag для Android? Нашёл замену в 5 раз дешевле

В прошлом месяце Apple представила AirTag – свой первый поисковый маячок, выхода которого ждали почти два года. Он оказался даже лучше, чем все о нём думали: компактный, энергоэффективный, точный и, что самое главное, безопасный. Заплатить за такой даже 3 тысячи рублей, которые за него просят в России, не жалко. Другое дело, что половина заявленных Apple функций AirTag работает либо через пень-колоду, либо не работает вообще, как, например, трекинг по Ultra Wideband. Стало быть, тратиться на оригинал не имеет смысла. Но чем его заменить?

Как ни странно, на AliExpress уже давно продаются компактные блютуз-маячки для поиска пропавших предметов. Возможно, они не такие стильные, как AirTag (хотя это большой вопрос) и не такие функциональные, но поскольку Android всё равно не распознаёт AirTag, если вам его подкинули для слежки, а в России чип U1 всё равно не работает из-за ограничений по частотам, значит, с практической точки зрения нам с вами лучше брать именно китайский трекер. Тем более что и стоят они обычно в 3-5 раз дешевле.

Bluetooth-трекер от Baseus

Смарт-трекер Baseus – это очень недорогая, но чрезвычайно эффективная штука, которая кое в чём превосходит даже AirTag. Ведь у него нет ограничений на работу с Android-смартфонами. Работает трекер Baseus по Bluetooth, а сопрягается со смартфоном через специальное приложение. Но это ещё не всё:

Во-первых, в корпусе Baseus уже есть небольшое отверстие для крепления ремешка, а значит, не придётся покупать чехол за дополнительные деньги;

Во-вторых, Baseus имеет кнопку на корпусе, которая позволяет искать телефон, сопряжённый с трекером, если вы вдруг его потеряли;

В-третьих, Baseus выходит в разных цветах, а значит, вам не придётся заморачиваться с гравировкой, чтобы отличать трекеры друг от друга;

В-четвёртых, трекеры Baseus стоят меньше 700 рублей за штуку, то есть почти впятеро дешевле, чем стоит AirTag.

Купить трекер Baseus

Производитель утверждает, что дальность сигнала составляет от 30 до 40 метров, что довольно неплохо. А при нахождении пользователя в радиусе досягаемости и при условии активации режима пропажи трекер сам начнёт издавать звук мощностью до 50 дБ. Заявленная автономность – полгода.

Bluetooth-трекер со встроенным аккумулятором

Если вам нужно кое-что покруче, рекомендую взять смарт-трекер Tuya. Tuya – это не производитель, а платформа устройств интернета-вещей. То есть вам подойдёт одно единственное приложение для управления всеми своими гаджетами с поддержкой Tuya. Но это не единственное преимущество этого трекера:

Как и у Baseus, этот мачок поставляется в корпусе с отверстием для брелока, а также металлическим кольцом, чтобы его было удобно повесить на что-то;

В отличие от Baseus, этот трекер имеет встроенный аккумулятор на 120 мА*ч, который можно перезаряжать сколько угодно раз и который обеспечивает ему автономность до 3 месяцев;

Трекер Tuya издаёт очень мощный сигнал – даже мощнее, чем Baseus, — 85 дБ, потерять такой, находясь на расстоянии 20-30м точно не удастся;

Маячок фиксирует свои перемещения и запоминает последнее место, где был разорван сигнал, так что найти его не составит никакого труда, ориентируясь по карте.

Купить трекер Tuya

Стоит трекер Tuya чуть дороже, чем Baseus, — целых 1100 рублей. Но, учитывая, что вам не придётся заморачиваться с заменой батареек, а также учитывая универсальность приложения, которым можно им управлять, пожалуй, переплатить действительно стоит.

Самый дешёвый Bluetooth-маячок

Ну, и, третий вариант для тех, кто хочет сэкономить по максимуму. В это сложно поверить, но решение под названием iTag стоит всего 70 рублей. Несмотря на то что этот трекер стоит так дёшево, он оснащается и Bluetooth-модулем, посредством которого он сопрягается со смартфоном, и функцией запоминания координат разрыва соединения, и даже встроенным динамиком, который будет сигнализировать о своём местоположении, если его найдут.

Как и все трекеры из нашего сегодняшнего списка, iTag имеет корпус с отверстием для крепления на ключи или любой другой предмет. Правда, чтобы сэкономить, производителю пришлось отказаться от комплектной батарейки. Докупить её нужно будет самостоятельно. Благо аккумуляторы стандарта CR2032 стоят на АлиЭкспресс сущие копейки, поэтому вы можете запастись сразу пачкой с 10-20 батарейками.

Купить трекер iTag

Производитель заявляет своё решение как средство для трекинга животных, но ничто не мешает использовать его как маячок для ключей, багажа, велоспедов и самокатов и других вещей. Тем более что работает он ничуть не хуже, чем Baseus или Tuya. Просто выглядит немного менее привлекательно. Но, по сути, какая разница? Ведь это не аксессуар для красоты, а сугубо утилитарная штука для поиска пропавших предметов.