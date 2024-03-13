Как дешево добавить Bluetooth в любой автомобиль и слушать музыку со смартфона без проводов

Современные автомобили оснащаются модными магнитолами с большими экранами и поддержкой Bluetooth для беспроводного подключения к смартфонам. Однако далеко не у всех есть деньги на подобное авто, а менять головное устройство в старой машине зачастую очень накладно. Но что делать, если хочется слушать музыку без проводов и ни в чем себя не ограничивать? Как ни странно, но выход из ситуации есть, и потратить на него придется меньше тысячи рублей.

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В Телеграм-канале “Сундук Али-Бабы” мне удалось обнаружить специальный Bluetooth-адаптер, который подключается в AUX, запитывается от любого USB и благодаря этому вы можете слушать музыку со смартфона без проводов практически в любом автомобиле. Но даже если AUX в вашем авто нет, то на такой случай у меня есть для вас запасной вариант.

Автомобильный Bluetooth AUX адаптер

Идея слушать музыку в машине по Bluetooth пришла ко мне достаточно давно, и в какой-то момент я даже был готов поменять головное устройство в авто. Однако цена в 20 тысяч за более-менее приличный вариант и установка в 5-7 тысяч рублей меня откровенно отпугнули. Именно поэтому я отправился на поиски альтернатив, которые позволили бы сэкономить деньги и получить желаемую функциональность. В Телеграм-канале “Сундук Али-Бабы” во время очередной распродажи на АлиЭкспресс я наткнулся на Bluetooth-адаптер от известного производителя аксессуаров Essager.

Причем цена у него была откровенно смешная, всего 280 рублей. Добыв дополнительный купон, мне удалось снизить цену до 256 рублей. Грех не взять, решил я и оформил заказ. Он подключается к AUX, а питание берет от любого свободного USB-порта. Как только вы заводите машину, в списке доступных устройств появляется адаптер с названием EB01, к которому достаточно подключиться одним касанием, и можно начинать слушать музыку. Никаких дополнительных настроек и других головняков. Все быстро и удобно. С учетом того, что разъем 3,5 мм и USB в моем автомобиле расположены рядом друг с другом на расстоянии пары сантиметров, то для меня этот вариант вообще идеальный.

Для тех, у кого они находятся не так близко, предусмотрен провод-пружинка, который растягивается до 1,1 метра. Так что проблем с подключением не возникнет. После того как адаптер подключен, а смартфон к нему подсоединен, переведите магнитолу в режим AUX и можете наслаждаться беспроводной музыкой в автомобиле. Сразу отмечу главное преимущество его использования — это качество звука. Оно нисколько не уступает обычному проводному подключению через AUX, а значит, и низкие частоты находятся на отличном уровне, и отдельные инструменты проработаны как надо, и вокал нисколько не страдает.

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Совсем без минусов, к сожалению, не обошлось, но, как мне кажется, цена их с лихвой перекрывает. Bluetooth-адаптер Essager не всегда после запуска двигателя автоматически подключается к смартфону. Иногда его приходится выбирать вручную. За две недели использования я так и не понял, с чем это связано и есть ли какая-то закономерность, но меня этот факт не сильно парит. В любом случае для запуска музыки мне надо взять телефон в руки, поэтому проверить по значку Bluetooth в строке состояния, есть подключение или нет, не вызывает труда. Отдельно отмечу и тот факт, что на USB-штекере расположен микрофон. Его можно использовать для громкой связи.

Поэтому, выбрав этот адаптер, вы получите не только возможность слушать музыку в машине без проводов, но и откроете для себя комфортные и безопасные разговоры по телефону за рулем. Кстати, этот адаптер можно использовать не только в автомобиле, но и с любым устройством, в котором есть AUX и USB для питания. Так что добавить беспроводное подключение можно практически в любое устройство. Обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал “Сундук Али-Бабы”. Ребята постоянно мониторят скидки и акции на АлиЭкспресс и могут подкинуть классные товары по действительно низким ценам.

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FM-трансмиттер с Bluetooth

Если в вашем автомобиле нет AUX, то не отчаивайтесь. Слушать музыку без проводов вы тоже сможете. Просто для этого придется воспользоваться FM-трансмиттером с Bluetooth. Кстати, такая штука у меня тоже есть. В отличие от AUX, при использовании трансмиттера будет не такое крутое качество звука, но если цель — музыка по Bluetooth в машине, то на это можно не обращать внимания.

Подключаете трансмиттер к прикуривателю, настраиваете его на свободную волну и магнитолу на нее же и цепляетесь к нему по Bluetooth. Теперь можете запускать воспроизведение и ни о чем не переживать. Иногда при движении, особенно в пробках, могут случаться казусы, когда в соседней машине трансмиттер работает на той же волне, то головное устройство может переключиться на него. Но это бывает редко. Так что даже без AUX и современного головного устройства можно слушать музыку в машине без проводов через Bluetooth.

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