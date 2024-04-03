Какие беспроводные наушники JBL стоит купить в 2024 году: обзор лучших моделей

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Герман Вологжанин

Как бы ни старалась компания Sony угодить всем аудиофилам, а Samsung и Xiaomi ни убеждали владельцев смартфонов брать свои носимые устройства, наибольшей популярностью у массового покупателя пользуются беспроводные наушники JBL. Для многих людей именно этот американский бренд является знаком качества, и даже некоторые фанаты Apple готовы отказаться от AirPods в пользу более доступного аналога. Но какие наушники JBL купить, ведь в магазинах так много моделей, что можно легко запутаться?

Какие беспроводные наушники JBL стоит купить в 2024 году: обзор лучших моделей. Посмотрим на самые разные модели наушников JBL. Фото.

Посмотрим на самые разные модели наушников JBL

Недорогие наушники JBL Wave

Беспроводные наушники JBL Wave представляют собой недорогие устройства начального уровня для прослушивания музыки и общения по телефону без каких-либо изысков в плане аудио. Очевидный плюс такого подхода — цена. Купить JBL Wave можно всего за 3-5 тысяч рублей в зависимости от конкретной модели.

Недорогие наушники JBL Wave. JBL Wave Flex — самая ходовая модель. Фото: MrYouWho. Фото.

JBL Wave Flex — самая ходовая модель. Фото: MrYouWho

Кстати, о моделях. JBL предлагает 3 варианта, которые отличаются исключительно форм-фактором:

  • JBL Wave Flex — классические затычки для музыки и общения по телефону;
  • JBL Wave Beamвнутриканальные Bluetooth-наушники похожей формы для тех, кто хочет слушать музыку и общаться по телефону без лишнего шума;
  • JBL Wave Buds — спортивная модель внутриканальных наушников, делающая упор на плотную посадку в ушах.

В плане начинки отличий у JBL Flex, Beam и Buds нет. Это недорогие Bluetooth-наушники, имеющие скромную защиту от брызг по стандарту IP54 и работающие от одного заряда 8 часов (с кейсом — 32 часа). К смартфону они подключаются по протоколу Bluetooth 5.2 и поддерживают гибкую настройку через фирменное приложение JBL Headphones. В то же время никаких откровений в плане звука здесь нет, несмотря на раскрученный бас JBL.

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Наушники JBL Tune с шумоподавлением

Помимо дизайнерских новшеств JBL Wave от JBL Tune отличает функция активного шумоподавления вторых. За счет дополнительных микрофонов она отсекает внешние звуки, позволяя не отвлекаться на раздражители, а при необходимости переходить в режим прозрачности, чтобы слышать речь собеседника, не снимая наушники.

Наушники JBL Tune с шумоподавлением. А это JBL Tune Beam и JBL Tune Buds с активным шумоподавлением. Фото: Trakin Tech English. Фото.

А это JBL Tune Beam и JBL Tune Buds с активным шумоподавлением. Фото: Trakin Tech English

Как и в случае с Wave-серией, линейка Tune включает в себя 3 модели, которые отличаются форм-фактором:

При этом наушники JBL Tune Flex выделяются на фоне двух других уменьшенным сроком службы аккумулятора (8/32 часа против 12/48 часов), а также менее современной версией Bluetooth (5.2 вместо 5.3).

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Все беспроводные наушники JBL Tune поддерживают настройку через фирменное приложение, но при этом не предлагают никаких аудиофильских фишек. Для этих целей предусмотрена серия JBL Live, но она пока не представлена на российском рынке.

Накладные беспроводные наушники JBL

Накладные беспроводные наушники JBL. JBL Tune 720BT очень популярны среди любителей полноразмерных наушников. Фото: Jstech. Фото.

JBL Tune 720BT очень популярны среди любителей полноразмерных наушников. Фото: Jstech

Если вас интересуют большие беспроводные наушники JBL (накладные), то выбор должен пасть на одну из этих трех моделей:

  • JBL Tune 720BT. Недорогие Bluetooth-наушники без изысков по довольно низкой цене, работающие до 76 часов на одном заряде.
  • JBL Tune 770NC. Беспроводные наушники с шумоподавлением, чей аккумулятор выдает до 70 часов работы.
  • JBL Live 770NC. Лучшие наушники JBL, помимо активного шумоподавления предлагающие функцию пространственного звучания и персонификации звука Personi-Fi 2.0. Работают до 65 часов на одном заряде.

Нужны беспроводные наушники с хорошей автономностью — берите JBL Tune 720BT, хочется избавиться от внешнего шума — покупайте JBL Tune 770NC, есть желание насладиться действительно классным звуком — выбирайте JBL Live 770NC. Логика у американского бренда такая.

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