Почему стоит установить умный видеорегистратор в машину и какой лучше выбрать

Считается, что устанавливать видеорегистратор в машине — к беде. Опытные водители уверены, что после установки гаджета в машину непременно попадешь в аварию. Иначе как еще объяснить нарезки видео, в которых автолюбители попадают в весьма странные и где-то даже опасные ДТП? К счастью, как вы понимаете, это всего лишь предубеждение, не больше: гаджет не только помогает фиксировать происшествия, но и записывает все, что происходит на дороге. К слову, если бы россияне не использовали эти гаджеты, мы бы воочию не увидели Челябинский метеорит. Сегодня расскажем, какой компактный видеорегистратор для автомобиля выбрать и на что нужно обратить внимание при покупке.

Видеорегистратор с отличным качеством видео

Первое, на что необходимо обратить внимание при выборе видеорегистратора — это высокое качество изображения, широкий угол обзора и наличие ночной съёмки для фиксации в темноте. Все эти фишки есть в 70mai Dash Cam M500.

Стандартное разрешение 1944P, а также разрешение 1080р при 2,5-кратном зуме;

Угол обзора при съёмке составляет 170 градусов.

Ночное видение с функцией HDR.

Что всё это значит? Смотрите: у 70mai Dash Cam просто потрясающее качество съёмки: номер машины, идущей впереди, обычно тяжело разглядеть при разрешении в 1080р. А вот когда оно почти в два раза больше, никаких проблем не возникнет. Также фиксируются важные детали на дороге: знаки, ямы и другие важные элементы. А широкий угол обзора позволяет захватить намного больше происходящего, особенно, если, например, паркуетесь на очень узкой улочке в центре города или на забитой парковке в новостройке.

Регистратор с ночным видением

Когда зациклен на смартфонах, забываешь о том, что развиваются технологии и в других гаджетах: например, уже давно создают видеорегистраторы с ночным видением. Для этого важная большая диафрагма в устройстве: в 70mai Dash Cam M500 как раз установлена диафрагма F2.0, благодаря чему обеспечивается поступление большого количество света в камеру — за счет этого видеорегистратор хорошо снимает при низкой освещенности. HDR же помогает снимать видео в отличном качестве, регулируя экспозицию и снижая уровень шума.

К слову, вы можете оставить регистратор включенным на ночь: данный гаджет имеет функцию круглосуточного наблюдения на парковке. Внутри встроен G-сенсор (это датчик удара), который сработает, если обнаружит толчки или столкновения: таким образом, 70mai Dash Cam M500 начнет съёмку, даже если вы его отключите на ночь, а утром оповестит вас.

Также вам не придется отсматривать нужную запись за всю ночь целиком: видеорегистратор снимает в режиме таймлапса, сжимая полчаса в одну минуту. Это позволяет не занимать много места в устройстве, а также быстро найти нужный момент благодаря ускоренному воспроизведению.

Функции видеорегистратора

Привычный видеорегистратор висит месяцами в одном положении и его лишь изредка снимают для того, чтобы заменить флэшку или смахнуть пыль. Но это явно не про 70mai Dash Cam M500: умное устройство имеет активную систему помощи водителю (ADAS). Она контролирует зоны в поле зрения, предупреждая об опасности: например, о съезде с полосы движения, о столкновении или приближении к впереди идущему авто.

Водителям, у которых в авто отсутствует система предупреждения о наезде на пешехода, тоже не придется переживать: в устройстве есть и такая функция, основанная на искусственном интеллекте. Алгоритмы позволяют быстро обнаруживать пешеходов и велосипедистов в поле зрения, благодаря чему можно избежать несчастных случаев.

Видеорегистратор 70mai Dash Cam M500 имеет еще одно важное преимущество — это более точное определение местоположения при помощи GPS и Глонасс. Система определения геопозиции в устройстве принимает данные со спутников и обеспечивает прием сигнала даже в самых отдаленных местах, где возникают сложности и помехи в работе GPS. Данные, собираемые о поездке также включают информацию о времени, скорости и точных координатах. В случае чего, их можно отключить в настройках через фирменное приложение на смартфоне.

Как подключить видеорегистратор к телефону

Еще одно важное преимущество 70mai Dash Cam M500 — управление видеорегистратором со смартфона. Вам не нужно подключать устройство к компьютеру, устанавливать утилиты и драйвера. Достаточно скачать приложение на смартфон и подключиться через Wi-Fi Direct, чтобы просматривать записи за предыдущие дни, устанавливать параметры, делать скриншоты, скачивать видео на телефон и даже контролировать давление в шинах (если установлены дополнительные датчики).

Стоит отметить и то, что ваши видео не пропадут с видеорегистратора: внутри него установлен твердотельный накопитель eMMC, который, как вы знаете, в разы надежнее традиционной карточки MicroSD: у него в два раза выше скорость чтения (110 МБ/с против 230 Мб/с), а еще он долговечнее за счет большего количества циклов перезаписи. Видеорегистратор предлагается с тремя объёмами накопителей, а в случае, если память закончится, он просто перезапишет новое видео поверх старого.

Видеорегистратор на 32 Гб

Видеорегистратор на 64 Гб

Видеорегистратор на 128 Гб

Можно с уверенностью сказать, что видеорегистратор 70mai Dash Cam M500 идеален для нынешнего времени, когда автомобиль стал настоящей роскошью. Да и видеорегистратором его назвать язык не поворачивается: скорее — это настоящий помощник для парковки и вождения даже для самых опытных водителей.