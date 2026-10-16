Родители у меня живут отдельно, и чем старше они становятся, тем чаще я звоню им не просто поболтать, а проверить, всё ли в порядке. Но сами же знаете, как это обычно бывает. Спросишь, как дела, а в ответ получишь привычное «всё хорошо», даже если по факту там всё не то что не хорошо, а даже не нормально. Например, недавно отец поставил вариться холодец, плиту зажечь забыл и благополучно лег спать. Мама, конечно, все вовремя заметила и отключила, но специальный датчик мне заказать все-таки велела. С этого, кстати, и началась эта подборка.

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Защита от протечек, которая сама перекрывает воду

Родители у меня живут в принципе не в самом старом доме, но за инфраструктуру я все-таки переживал. Что будет, думаю, если у них прорвёт шланг под раковиной? Это же будет не только мокрый пол, но и неприятный разговор с соседями снизу. И хорошо еще если просто разговор, а не выплаты по суброгации. Поэтому первым делом я взял и купил им систему защиты от протечек с умными кранами. Устроена она просто: на пол, туда, где может потечь, кладутся датчики, на трубы ставятся два латунных крана с моторчиком, а между ними блок, который питается от розетки. Стоит воде коснуться датчика, как через секунду включается сирена, а краны перекрывают воду меньше чем за пять секунд.

Датчиков в комплекте три, у каждого провод на шесть метров, так что их можно спокойно увести под ванну и за стиралку, а всего блок тянет до восьми штук, и у каждого своя лампочка. Сами датчики маленькие и в глаза не бросаются, правда, сделаны они, на мой взгляд, странновато: скорее под крепление на стенку, чем чтобы лежать на полу. Проверял я всё сначала на сухую, а потом просто обмакнул датчик в тарелку с водой, и система сработала как надо. Только пищит она после этого громко и до победного, так что родителей я предупредил заранее, чтобы не пугались.

Раз в месяц система сама закрывает и открывает краны, чтобы проверить, живы ли они, и отключить это нельзя, так что теоретически вода может пропасть секунд на десять прямо посреди душа. Ну и врезать краны в трубы, честно говоря, работа для сантехника, а не для мамы с папой, зато потом от них уже ничего не требуется, а если вдруг понадобится, краном можно управлять кнопками OPEN и CLOSE прямо на корпусе.

Цена: 6 500 ₽ с купоном

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Детектор газа KERUI GD13: громкий, но только от розетки

Помните батин холодец? Вот это как раз тот датчик, который я купил родителям после того случая. Это детектор газа KERUI GD13. Он втыкается в розетку рядом с плитой и постоянно проверяет воздух, а на экранчике показывает концентрацию газа цифрами. Если газа становится много, он мигает красным, включает сирену и голосовую подсказку, причём сирена действительно очень громкая, а вот голос у него на китайском или английском. Благо, родители и сами не дураки: заорал, значит, закрываешь газ и открываешь окна.

После включения ему нужно минуты три, чтобы прогреться, и только потом он начинает реагировать. Проверял я его зажигалкой: от неё он сработал моментально, а вот от плиты пришлось немного подождать, пока газ поднимется до датчика. Повесил я его на двусторонний скотч, а сбоку есть кнопка самопроверки, так что раз в какое-то время можно нажать и убедиться, что он живой.

Главный минус в питании: батареи у него нет, только розетка, так что при отключении света он тоже выключается. В описании местами мелькает возможность поставить крону как раз на такой случай, но мой приехал без разъёма под неё, поэтому на это я бы не рассчитывал. Для городской квартиры это не критично, а вот если родители много времени проводят на даче, где свет отключают регулярно, держите это в голове.

Цена: 2 100 ₽

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Датчик дыма PGST, который пишет мне на телефон

Раз уж взялся за кухню, туда же отправился датчик дыма PGST. Пищит при задымлении он, как и любой другой, но главное тут не это: он подключается к Wi-Fi и через приложение Tuya или Smart Life шлёт уведомление на телефон. Приложение я поставил себе, так что если что-то задымилось, пока родители ушли в магазин, об этом узнает не только пустая квартира, но и я.

Брать нужно именно Wi-Fi-версию. Есть ещё версия Zigbee, но для неё нужен отдельный шлюз, а заставлять родителей возиться ещё и со шлюзом, на мой взгляд, так себе идея. Крепится датчик к потолку на саморезы или на скотч 3M, оба варианта лежат в коробке, а на корпусе две кнопки: TEST, чтобы проверить сигнал, и MUTE, чтобы заглушить его, если, скажем, просто подгорели котлеты.

Батарейку в комплект не кладут, а с пальчиковыми аккумуляторами на 1,2 В он у меня работать отказался, нужны обычные щелочные батарейки на 1,5 В. Зато о низком заряде он предупреждает сам, так что менять их можно не по календарю, а когда попросит.

Цена: 1 200 ₽

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Глюкометр Sinocare GA-3: сахар дома за десять секунд

Дальше пошла медицина, и этот пункт для тех, кому врач велел следить за сахаром (а с возрастом это велят многим). Глюкометр Sinocare GA-3 — карманный приборчик, которому нужна капля крови из пальца, буквально 0,6 мкл. Прокалываешь палец ручкой из комплекта, касаешься им полоски, и через десять секунд на экране цифра, причём крупная, без очков видно. Помнит он 200 измерений и сам считает средние за неделю, две и четыре, так что видно не только, что сегодня, но и куда всё идёт.

В коробке сам прибор, ручка-прокалыватель, чехол, тест-полоски и ланцеты, от 50 до 150 штук, смотря какой вариант взять. А вот батареек нет, нужны две ААА, так что купите их заранее. Открытую банку с полосками надо израсходовать за три месяца, поэтому, когда посылка придёт, посмотрите на сроки годности (у меня с ними всё было нормально).

На русском тут ничего нет: инструкция не на русском, а сам прибор даже проговаривает результат вслух, но по-китайски. Ну и про точность. Я ради интереса померил себя несколько раз подряд с разных пальцев, и мне показалось, что он слегка завышает, где-то на 0,6–0,8. Поэтому на мой взгляд, для домашнего контроля он вполне себе годится, но хотя бы раз сверьте его с анализом из лаборатории, чтобы понимать, насколько ему верить.

Цена: 1 850 ₽

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Тонометр Omron на плечо с одной кнопкой

Тонометр, как мне кажется, должен быть у родителей обязательно, и главное, чтобы им было просто пользоваться. Тонометр Omron HEM-7121 как раз такой: садишься за стол, надеваешь манжету на плечо, жмёшь одну кнопку, и на экране крупно появляются давление и пульс. Манжета охватывает руку целиком и сама подстраивается, а точность заявлена в пределах трёх миллиметров ртутного столба.

Кроме цифр он ещё предупреждает о нерегулярном сердцебиении, хранит прошлые измерения (память на 14×2), так что можно посмотреть, что было на днях, а через минуту после замера выключается сам, и забыть его включённым не получится. Питание двойное: работает от батареек, но можно подключить и адаптер на 6 В. Я такой докупил отдельно, чтобы не менять батарейки, потому что в коробке его нет.

Единственное, что смущает: всё на корпусе и в инструкции на китайском, другой версии продавец не предлагает. Но тут, честно говоря, переводить особо нечего, кнопка одна, а цифры давления на любом языке одинаковые. Так что маме я показал один раз, и этого хватило.

Цена: 3 900 ₽

Купить тонометр Omron

Глазок с экраном: видно, кто за дверью, без прищура

Открывать дверь, не зная, кто за ней, плохая привычка, а смотреть в обычный глазок, когда зрение уже не то, не очень удобно. Поэтому вместо старого глазка я поставил электронный глазок KAK с экраном на 2,4 дюйма. Гость жмёт кнопку снаружи, устройство включается, показывает его на экране изнутри и заодно делает фото, а ночью картинку вытягивает инфракрасная подсветка.

Ставится он в то же отверстие, где стоял старый глазок, винты разной длины лежат в комплекте, и монтаж у меня занял минут пять, причём приехал он сразу заряженным. Аккумулятора на 650 мА*ч, по словам производителя, хватает до полугода в ожидании, а заряжается он по USB. Правда, кабель коротковат, так что заряжать придётся, снимая монитор с двери, да и индикатор заряда у меня показывает то два деления, то три.

Ожидания тоже лучше сразу подрезать. Камера тут на 0,3 Мп, видео он не пишет, только фото во встроенную память, датчика движения нет, а угол обзора мне показался уже заявленных 90 градусов. Но в освещённом коридоре видно неплохо, и в любом случае это лучше обычного глазка, тем более что разглядывать никого через линзу больше не надо.

Цена: 2 450 ₽

Купить глазок с экраном

Звонок KERUI: громкий в квартире и с уведомлением мне

Когда родители в дальней комнате с включённым телевизором, обычный звонок они, бывает, просто не слышат. Беспроводной звонок KERUI решает это без проводки: сам блок втыкается в розетку в коридоре, а кнопку я наклеил у двери. Громкость у него регулируется вплоть до 110 дБ, мелодий 52, а на ночь звук можно выключить совсем.

При этом он работает через Wi-Fi и приложение Tuya или Smart Life, и когда кто-то нажимает кнопку, уведомление приходит на телефон. Приложение у меня, так что я вижу, что к родителям кто-то пришёл, даже если сам в другом городе. А ещё это, по сути, маленькая сигнализация: к нему можно подключить датчики двери, движения, дыма и газа, а в комплекте есть брелок с кнопкой SOS.

С настройкой, правда, пришлось повозиться. Кнопка у меня приехала привязанной к режиму сигнализации, и при первом нажатии вместо звонка заголосила сирена, так что я удалил её в приложении и привязал заново. Продавец прислал видеоинструкцию, и с ней всё заработало. Зато кнопка водозащищённая, и даже с калитки метров за пятьдесят она до блока добивает. Но это как раз тот случай, когда настраиваю я, а родители просто слышат звонок.

Цена: 2 550 ₽

Купить дверной звонок

Ночник с датчиком движения, чтобы не искать выключатель

Самая дешёвая вещь в списке, а пользы от неё, на мой взгляд, не меньше, чем от остальных. Ночник с датчиком движения — маленькая светящаяся плитка, которую вешаешь у кровати или в коридоре. Встаёшь ночью, и свет загорается сам, а секунд через 15–20 после того, как движение прекратилось, гаснет. Выключатель в темноте искать не надо, а значит, и споткнуться по дороге шансов меньше.

На корпусе переключатель на три положения: выключено, тёплый свет и белый, оба работают от датчика. Ловит он движение на расстоянии нескольких метров и под широким углом, так что ходить мимо него впритык не обязательно. Крепится ночник на магнит к металлической пластинке, которая клеится на стену, поэтому, когда приходит время зарядить, просто снимаешь его, заряжаешь по USB и вешаешь обратно.

В непрерывном режиме аккумулятора хватит минут на восемьдесят, но он же горит только когда кто-то рядом, так что на деле живёт заметно дольше. Один я повесил у себя в туалете, и теперь ночью свет там вообще не включаю. Ещё два поставил бы без раздумий у кровати и в коридоре.

Цена: 650 ₽

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Xiaomi Tag на ключи: работает с iPhone и Android, но не с обоими сразу

Вечное «где ключи» у родителей теперь решается через телефон. Xiaomi Tag — крошечная метка весом 10 граммов, которую вешаешь на связку ключей или на ручку сумки, и её место видно на карте в телефоне. Работает она с Apple Find My и с Google Find Hub на Android, а ещё присылает уведомление, если за вами катается чья-то чужая метка.

Обе системы одновременно метка не поддерживает, так что сразу решите, к чьему телефону её привязывать. У меня к айфону она подключилась моментально, а вот на Android-телефоне я её так и не завёл, поэтому, если у родителей Android, лучше заранее проверить, что всё подружится. Ну а в остальном брелок как брелок, только умный.

Корпус защищён от пыли и воды по IP67, так что лужа или дождь ему не страшны, а батареи, по словам Xiaomi, хватает больше чем на год. То есть повесил один раз и забыл, что для родителей как раз то, что нужно.

Цена: 1 550 ₽ с купоном

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Солнечные очки со вставкой для чтения

Когда возраст уже требует очки для чтения, а на улице солнце, приходится таскать с собой две пары и вечно путать, какие где. Очки двойного назначения закрывают это одной оправой: линзы тёмные, солнцезащитные, а внизу у каждой вклеена маленькая увеличивающая вставка от +1 до +3. Опустил глаза, прочитал сообщение в телефоне, поднял, и снова смотришь вдаль. Выглядят они при этом как спортивные солнечные, а не как бабушкины очки на цепочке, и весят всего 33 грамма.

Только важно понимать, что оптика здесь только во вставке, а вся остальная линза просто тёмное стекло без всякой коррекции. Так что, если кому-то из родителей нужны очки и для дали, эти их не заменят, и за руль в них с плохим зрением я бы не садился. Ну и вставки, на мой взгляд, можно было бы сделать пониже: у меня верхний край попадал как раз в поле зрения, когда смотришь прямо, и к этому надо привыкнуть.

Но как очки для прогулки, чтобы и от солнца, и прочитать что-то в телефоне, не доставая вторую пару, они вполне себе рабочие, особенно за такие деньги. А если у вас родители тоже живут отдельно, напишите в комментариях, что вы поставили им сами, мне правда интересно. Остальные находки, в том числе для дома, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX.

Цена: 1 050 ₽ с купоном

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