Родители у меня живут отдельно, и чем старше они становятся, тем чаще я звоню им не просто поболтать, а проверить, всё ли в порядке. Но сами же знаете, как это обычно бывает. Спросишь, как дела, а в ответ получишь привычное «всё хорошо», даже если по факту там всё не то что не хорошо, а даже не нормально. Например, недавно отец поставил вариться холодец, плиту зажечь забыл и благополучно лег спать. Мама, конечно, все вовремя заметила и отключила, но специальный датчик мне заказать все-таки велела. С этого, кстати, и началась эта подборка.

Датчик утечки газа с электромагнитными клапанами на столе

Датчик утечки газа с электромагнитными клапанами на столе

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Защита от протечек, которая сама перекрывает воду

Контроллер с датчиками протечки и электроклапанами на трубах

Контроллер с датчиками протечки и электроклапанами на трубах

Родители у меня живут в принципе не в самом старом доме, но за инфраструктуру я все-таки переживал. Что будет, думаю, если у них прорвёт шланг под раковиной? Это же будет не только мокрый пол, но и неприятный разговор с соседями снизу. И хорошо еще если просто разговор, а не выплаты по суброгации. Поэтому первым делом я взял и купил им систему защиты от протечек с умными кранами. Устроена она просто: на пол, туда, где может потечь, кладутся датчики, на трубы ставятся два латунных крана с моторчиком, а между ними блок, который питается от розетки. Стоит воде коснуться датчика, как через секунду включается сирена, а краны перекрывают воду меньше чем за пять секунд.

Датчиков в комплекте три, у каждого провод на шесть метров, так что их можно спокойно увести под ванну и за стиралку, а всего блок тянет до восьми штук, и у каждого своя лампочка. Сами датчики маленькие и в глаза не бросаются, правда, сделаны они, на мой взгляд, странновато: скорее под крепление на стенку, чем чтобы лежать на полу. Проверял я всё сначала на сухую, а потом просто обмакнул датчик в тарелку с водой, и система сработала как надо. Только пищит она после этого громко и до победного, так что родителей я предупредил заранее, чтобы не пугались.

Раз в месяц система сама закрывает и открывает краны, чтобы проверить, живы ли они, и отключить это нельзя, так что теоретически вода может пропасть секунд на десять прямо посреди душа. Ну и врезать краны в трубы, честно говоря, работа для сантехника, а не для мамы с папой, зато потом от них уже ничего не требуется, а если вдруг понадобится, краном можно управлять кнопками OPEN и CLOSE прямо на корпусе.

Цена: 6 500 ₽ с купоном

Купить защиту от протечек

Детектор газа KERUI GD13: громкий, но только от розетки

Датчик газа KERUI GD13 на розетке рядом со смартфоном

Датчик газа KERUI GD13 на розетке рядом со смартфоном

Помните батин холодец? Вот это как раз тот датчик, который я купил родителям после того случая. Это детектор газа KERUI GD13. Он втыкается в розетку рядом с плитой и постоянно проверяет воздух, а на экранчике показывает концентрацию газа цифрами. Если газа становится много, он мигает красным, включает сирену и голосовую подсказку, причём сирена действительно очень громкая, а вот голос у него на китайском или английском. Благо, родители и сами не дураки: заорал, значит, закрываешь газ и открываешь окна.

После включения ему нужно минуты три, чтобы прогреться, и только потом он начинает реагировать. Проверял я его зажигалкой: от неё он сработал моментально, а вот от плиты пришлось немного подождать, пока газ поднимется до датчика. Повесил я его на двусторонний скотч, а сбоку есть кнопка самопроверки, так что раз в какое-то время можно нажать и убедиться, что он живой.

Главный минус в питании: батареи у него нет, только розетка, так что при отключении света он тоже выключается. В описании местами мелькает возможность поставить крону как раз на такой случай, но мой приехал без разъёма под неё, поэтому на это я бы не рассчитывал. Для городской квартиры это не критично, а вот если родители много времени проводят на даче, где свет отключают регулярно, держите это в голове.

Цена: 2 100 ₽

Купить детектор газа

Датчик дыма PGST, который пишет мне на телефон

Датчик дыма на потолке в коридоре

Датчик дыма на потолке в коридоре

Раз уж взялся за кухню, туда же отправился датчик дыма PGST. Пищит при задымлении он, как и любой другой, но главное тут не это: он подключается к Wi-Fi и через приложение Tuya или Smart Life шлёт уведомление на телефон. Приложение я поставил себе, так что если что-то задымилось, пока родители ушли в магазин, об этом узнает не только пустая квартира, но и я.

Брать нужно именно Wi-Fi-версию. Есть ещё версия Zigbee, но для неё нужен отдельный шлюз, а заставлять родителей возиться ещё и со шлюзом, на мой взгляд, так себе идея. Крепится датчик к потолку на саморезы или на скотч 3M, оба варианта лежат в коробке, а на корпусе две кнопки: TEST, чтобы проверить сигнал, и MUTE, чтобы заглушить его, если, скажем, просто подгорели котлеты.

Батарейку в комплект не кладут, а с пальчиковыми аккумуляторами на 1,2 В он у меня работать отказался, нужны обычные щелочные батарейки на 1,5 В. Зато о низком заряде он предупреждает сам, так что менять их можно не по календарю, а когда попросит.

Цена: 1 200 ₽

Купить датчик дыма

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ СУНДУК АЛИ-БАБЫ в МАКСЕ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Глюкометр Sinocare GA-3: сахар дома за десять секунд

Глюкометр с результатом измерения на экране

Глюкометр с результатом измерения на экране

Дальше пошла медицина, и этот пункт для тех, кому врач велел следить за сахаром (а с возрастом это велят многим). Глюкометр Sinocare GA-3 — карманный приборчик, которому нужна капля крови из пальца, буквально 0,6 мкл. Прокалываешь палец ручкой из комплекта, касаешься им полоски, и через десять секунд на экране цифра, причём крупная, без очков видно. Помнит он 200 измерений и сам считает средние за неделю, две и четыре, так что видно не только, что сегодня, но и куда всё идёт.

В коробке сам прибор, ручка-прокалыватель, чехол, тест-полоски и ланцеты, от 50 до 150 штук, смотря какой вариант взять. А вот батареек нет, нужны две ААА, так что купите их заранее. Открытую банку с полосками надо израсходовать за три месяца, поэтому, когда посылка придёт, посмотрите на сроки годности (у меня с ними всё было нормально).

На русском тут ничего нет: инструкция не на русском, а сам прибор даже проговаривает результат вслух, но по-китайски. Ну и про точность. Я ради интереса померил себя несколько раз подряд с разных пальцев, и мне показалось, что он слегка завышает, где-то на 0,6–0,8. Поэтому на мой взгляд, для домашнего контроля он вполне себе годится, но хотя бы раз сверьте его с анализом из лаборатории, чтобы понимать, насколько ему верить.

Цена: 1 850 ₽

Купить глюкометр

Тонометр Omron на плечо с одной кнопкой

Тонометр Omron с манжетой на плечо и экраном результатов

Тонометр Omron с манжетой на плечо и экраном результатов

Тонометр, как мне кажется, должен быть у родителей обязательно, и главное, чтобы им было просто пользоваться. Тонометр Omron HEM-7121 как раз такой: садишься за стол, надеваешь манжету на плечо, жмёшь одну кнопку, и на экране крупно появляются давление и пульс. Манжета охватывает руку целиком и сама подстраивается, а точность заявлена в пределах трёх миллиметров ртутного столба.

Кроме цифр он ещё предупреждает о нерегулярном сердцебиении, хранит прошлые измерения (память на 14×2), так что можно посмотреть, что было на днях, а через минуту после замера выключается сам, и забыть его включённым не получится. Питание двойное: работает от батареек, но можно подключить и адаптер на 6 В. Я такой докупил отдельно, чтобы не менять батарейки, потому что в коробке его нет.

Единственное, что смущает: всё на корпусе и в инструкции на китайском, другой версии продавец не предлагает. Но тут, честно говоря, переводить особо нечего, кнопка одна, а цифры давления на любом языке одинаковые. Так что маме я показал один раз, и этого хватило.

Цена: 3 900 ₽

Купить тонометр Omron

Глазок с экраном: видно, кто за дверью, без прищура

Экран дверного видеоглазка с видом лестничной площадки

Экран дверного видеоглазка с видом лестничной площадки

Открывать дверь, не зная, кто за ней, плохая привычка, а смотреть в обычный глазок, когда зрение уже не то, не очень удобно. Поэтому вместо старого глазка я поставил электронный глазок KAK с экраном на 2,4 дюйма. Гость жмёт кнопку снаружи, устройство включается, показывает его на экране изнутри и заодно делает фото, а ночью картинку вытягивает инфракрасная подсветка.

Ставится он в то же отверстие, где стоял старый глазок, винты разной длины лежат в комплекте, и монтаж у меня занял минут пять, причём приехал он сразу заряженным. Аккумулятора на 650 мА*ч, по словам производителя, хватает до полугода в ожидании, а заряжается он по USB. Правда, кабель коротковат, так что заряжать придётся, снимая монитор с двери, да и индикатор заряда у меня показывает то два деления, то три.

Ожидания тоже лучше сразу подрезать. Камера тут на 0,3 Мп, видео он не пишет, только фото во встроенную память, датчика движения нет, а угол обзора мне показался уже заявленных 90 градусов. Но в освещённом коридоре видно неплохо, и в любом случае это лучше обычного глазка, тем более что разглядывать никого через линзу больше не надо.

Цена: 2 450 ₽

Купить глазок с экраном

Звонок KERUI: громкий в квартире и с уведомлением мне

Комплект сигнализации KERUI с датчиком движения и брелоком

Комплект сигнализации KERUI с датчиком движения и брелоком

Когда родители в дальней комнате с включённым телевизором, обычный звонок они, бывает, просто не слышат. Беспроводной звонок KERUI решает это без проводки: сам блок втыкается в розетку в коридоре, а кнопку я наклеил у двери. Громкость у него регулируется вплоть до 110 дБ, мелодий 52, а на ночь звук можно выключить совсем.

При этом он работает через Wi-Fi и приложение Tuya или Smart Life, и когда кто-то нажимает кнопку, уведомление приходит на телефон. Приложение у меня, так что я вижу, что к родителям кто-то пришёл, даже если сам в другом городе. А ещё это, по сути, маленькая сигнализация: к нему можно подключить датчики двери, движения, дыма и газа, а в комплекте есть брелок с кнопкой SOS.

С настройкой, правда, пришлось повозиться. Кнопка у меня приехала привязанной к режиму сигнализации, и при первом нажатии вместо звонка заголосила сирена, так что я удалил её в приложении и привязал заново. Продавец прислал видеоинструкцию, и с ней всё заработало. Зато кнопка водозащищённая, и даже с калитки метров за пятьдесят она до блока добивает. Но это как раз тот случай, когда настраиваю я, а родители просто слышат звонок.

Цена: 2 550 ₽

Купить дверной звонок

Ночник с датчиком движения, чтобы не искать выключатель

Ночник в розетке у плинтуса

Ночник в розетке у плинтуса

Самая дешёвая вещь в списке, а пользы от неё, на мой взгляд, не меньше, чем от остальных. Ночник с датчиком движения — маленькая светящаяся плитка, которую вешаешь у кровати или в коридоре. Встаёшь ночью, и свет загорается сам, а секунд через 15–20 после того, как движение прекратилось, гаснет. Выключатель в темноте искать не надо, а значит, и споткнуться по дороге шансов меньше.

На корпусе переключатель на три положения: выключено, тёплый свет и белый, оба работают от датчика. Ловит он движение на расстоянии нескольких метров и под широким углом, так что ходить мимо него впритык не обязательно. Крепится ночник на магнит к металлической пластинке, которая клеится на стену, поэтому, когда приходит время зарядить, просто снимаешь его, заряжаешь по USB и вешаешь обратно.

В непрерывном режиме аккумулятора хватит минут на восемьдесят, но он же горит только когда кто-то рядом, так что на деле живёт заметно дольше. Один я повесил у себя в туалете, и теперь ночью свет там вообще не включаю. Ещё два поставил бы без раздумий у кровати и в коридоре.

Цена: 650 ₽

Купить ночник

Xiaomi Tag на ключи: работает с iPhone и Android, но не с обоими сразу

Брелок Xiaomi Tag на связке ключей рядом с чемоданом

Брелок Xiaomi Tag на связке ключей рядом с чемоданом

Вечное «где ключи» у родителей теперь решается через телефон. Xiaomi Tag — крошечная метка весом 10 граммов, которую вешаешь на связку ключей или на ручку сумки, и её место видно на карте в телефоне. Работает она с Apple Find My и с Google Find Hub на Android, а ещё присылает уведомление, если за вами катается чья-то чужая метка.

Обе системы одновременно метка не поддерживает, так что сразу решите, к чьему телефону её привязывать. У меня к айфону она подключилась моментально, а вот на Android-телефоне я её так и не завёл, поэтому, если у родителей Android, лучше заранее проверить, что всё подружится. Ну а в остальном брелок как брелок, только умный.

Корпус защищён от пыли и воды по IP67, так что лужа или дождь ему не страшны, а батареи, по словам Xiaomi, хватает больше чем на год. То есть повесил один раз и забыл, что для родителей как раз то, что нужно.

Цена: 1 550 ₽ с купоном

Купить Xiaomi Tag

Солнечные очки со вставкой для чтения

Очки с диоптрийной вставкой рядом с чехлом и смартфоном

Очки с диоптрийной вставкой рядом с чехлом и смартфоном

Когда возраст уже требует очки для чтения, а на улице солнце, приходится таскать с собой две пары и вечно путать, какие где. Очки двойного назначения закрывают это одной оправой: линзы тёмные, солнцезащитные, а внизу у каждой вклеена маленькая увеличивающая вставка от +1 до +3. Опустил глаза, прочитал сообщение в телефоне, поднял, и снова смотришь вдаль. Выглядят они при этом как спортивные солнечные, а не как бабушкины очки на цепочке, и весят всего 33 грамма.

Только важно понимать, что оптика здесь только во вставке, а вся остальная линза просто тёмное стекло без всякой коррекции. Так что, если кому-то из родителей нужны очки и для дали, эти их не заменят, и за руль в них с плохим зрением я бы не садился. Ну и вставки, на мой взгляд, можно было бы сделать пониже: у меня верхний край попадал как раз в поле зрения, когда смотришь прямо, и к этому надо привыкнуть.

Но как очки для прогулки, чтобы и от солнца, и прочитать что-то в телефоне, не доставая вторую пару, они вполне себе рабочие, особенно за такие деньги. А если у вас родители тоже живут отдельно, напишите в комментариях, что вы поставили им сами, мне правда интересно. Остальные находки, в том числе для дома, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX.

Цена: 1 050 ₽ с купоном

Купить очки

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN