5 бесплатных приложений из Google Play, которые круто прокачают даже слабый смартфон на Андроид

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Иван Герасимов

Приложения для смартфона первоначально задумывались как специальный инструмент, который должен делать устройство лучше и функциональнее. Однако в последнее время есть ощущение, что всё происходит наоборот: некогда удобные программы превращаются в супераппы с обилием функций, сильно перегружая процессор в смартфоне, или же попросту набиты рекламой и платными подписками. Естественно, что использование софта превращается в сущий ад и приносит сплошной дискомфорт. Чтобы избавить вас от негатива, собрали полезные приложения из Гугл Плей, которые сделают ваш смартфон лучше и удобнее, чем когда-либо.

5 бесплатных приложений из Google Play, которые круто прокачают даже слабый смартфон на Андроид. Эти приложения сделали мой смартфон круче, а могут и твой. Фото.

Эти приложения сделали мой смартфон круче, а могут и твой

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Как сделать виджеты iOS на Андроид

Чем хорош Гугл Плей — так это тем, что в нем есть масса приложений для изменения интерфейса. Так что, владельцы смартфонов имеют возможность превратить Андроид в iOS, скажем, в качестве эксперимента. Для этого достаточно скачать утилиту Widgetopia — в ней собраны крутые виджеты для смартфона, причем очень высокого качества. Здесь есть часы, погоды, календари, индикация зарядки, активности и многое другое.

Как сделать виджеты iOS на Андроид. Приложение с виджетами позволит освежить внешний вид смартфона. Фото.

Приложение с виджетами позволит освежить внешний вид смартфона

Многие из них выполнены в духе iOS и смотрятся на экране смартфона очень органично. Помимо них есть виджеты от старых версий Андроид, так сказать, для тех, кому не хватает той атмосферы. А еще можно поменять иконки, выбрать обои для смартфона или создать собственный набор. Большая часть библиотеки доступна бесплатно — вам лишь остается скачать приложение.

Виджеты для телефона

Как узнать производительность телефона

Если у вас в руках оказался смартфон, и вы не знаете, на что он способен, то можете посмотреть характеристики. Для этого не нужно переходить на сайт производителя или искать модель в ассортименте магазина электроники — просто скачайте G-CPU. Эта утилита дает полную информацию об устройстве — датчиках, процессоре, состоянии хранилища, батарее и других модулях.

Как узнать производительность телефона. Утилита позволяет быстро проверить работоспособность смартфона. Фото.

Утилита позволяет быстро проверить работоспособность смартфона

С ее помощью любой новичок сможет узнать нагрузку на ЦП и объем свободной оперативки. Ну, а опытные пользователи оценят возможность ускорить смартфон, проверить работу датчиков или модулей связи. При желание вывести статистику можно прямо на главный экран, добавив виджет приложения.

Утилита для проверки телефона

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Как проверить смартфон на слежку

Обилие приложений для Андроид — это и хорошо, и плохо одновременно. Скачивая их из сторонних источников, вы рискуете не только занести вирусы в смартфон, но и шпионские программы, которые лишат вас данных. Установили софт со стороны? Проверьте его через Anti Spy Detector: это лучшее приложение для проверки смартфона на слежку, по крайней мере, по словам пользователей в отзывах Гугл Плей.

Как проверить смартфон на слежку. Просканируйте смартфон, чтобы быстро найти шпионское ПО. Фото.

Просканируйте смартфон, чтобы быстро найти шпионское ПО

Сканирование проходит по всему хранилищу смартфона по вашему разрешению, в ходе которого выявляются украденные и устаревшие пароли, которые нужно изменить, а также потенциально опасные приложения. Утилита блокирует шпионское ПО и отслеживает попытки несанкционированного отслеживания за вашей деятельность. В общем, очень полезное приложение, без которого не обойтись в 2024 году.

Проверка на шпионское ПО

Скачать обои для AMOLED-экранов

Большинство смартфонов, даже недорогих, оборудуются AMOLED-экранами. Их отличие в том, что они выдают более сочные света и глубокий черный, делая изображение приятным глазу. К сожалению, не все обои для смартфона позволяют на все 100 раскрыть потенциал такой матрицы. Я рекомендую вам приложение AMOLED 4K обои, в котором собраны шикарные изображения для рабочего стола в высоком качестве.

Скачать обои для AMOLED-экранов. Эти обои будут идеально смотреться на AMOLED-экране. Фото.

Эти обои будут идеально смотреться на AMOLED-экране

Первоначально приложение определяет вашу модель смартфона и разрешение дисплея, после чего подбирает для него лучшие обои. Их можно не только устанавливать на заставку, но и скачивать в память устройства или добавлять в Избранное. Они разбиты по категориям для простой навигации и не требуют оплаты.

Обои для телефона

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Какие гонки скачать на телефон

Если вы любите играть в гонки на телефоне, но вам поднадоела вся эта объёмная графика и обилие эффектов, рекомендую вам Prime Peaks. Она создана для тех, кто буквально вырос на Gravity Defied и Hill Climb Racing, так что, вам всего-то и нужно давить на гашетку и тормоз, сохраняя равновесие во время заездов по бездорожью. В пути вам нужно избегать аварий и собирать бонусы, которые пригодятся для тюнинга авто или покупки нового транспорта.

Какие гонки скачать на телефон. Эти гонки для Андроид подойдут для любого смартфона. Фото.

Эти гонки для Андроид подойдут для любого смартфона

В отличие от того же Hill Climb, Prime Peaks имеет 3D-графику, но что их объединяет — так это крутой саундтрек и шикарная озвучка происходящего. Эту игру потянет любой смартфон даже со слабым процессором, но к нему я бы рекомендовал подключить хорошие наушники с качественным звучанием — например, эту модель от Anker. Так вы сможете получить максимум удовольствия от игрового процесса.

Наушники для телефона

Гонки для Андроид

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