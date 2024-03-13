5 бесплатных приложений из Google Play, которые круто прокачают даже слабый смартфон на Андроид

Приложения для смартфона первоначально задумывались как специальный инструмент, который должен делать устройство лучше и функциональнее. Однако в последнее время есть ощущение, что всё происходит наоборот: некогда удобные программы превращаются в супераппы с обилием функций, сильно перегружая процессор в смартфоне, или же попросту набиты рекламой и платными подписками. Естественно, что использование софта превращается в сущий ад и приносит сплошной дискомфорт. Чтобы избавить вас от негатива, собрали полезные приложения из Гугл Плей, которые сделают ваш смартфон лучше и удобнее, чем когда-либо.

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Как сделать виджеты iOS на Андроид

Чем хорош Гугл Плей — так это тем, что в нем есть масса приложений для изменения интерфейса. Так что, владельцы смартфонов имеют возможность превратить Андроид в iOS, скажем, в качестве эксперимента. Для этого достаточно скачать утилиту Widgetopia — в ней собраны крутые виджеты для смартфона, причем очень высокого качества. Здесь есть часы, погоды, календари, индикация зарядки, активности и многое другое.

Многие из них выполнены в духе iOS и смотрятся на экране смартфона очень органично. Помимо них есть виджеты от старых версий Андроид, так сказать, для тех, кому не хватает той атмосферы. А еще можно поменять иконки, выбрать обои для смартфона или создать собственный набор. Большая часть библиотеки доступна бесплатно — вам лишь остается скачать приложение.

Виджеты для телефона

Как узнать производительность телефона

Если у вас в руках оказался смартфон, и вы не знаете, на что он способен, то можете посмотреть характеристики. Для этого не нужно переходить на сайт производителя или искать модель в ассортименте магазина электроники — просто скачайте G-CPU. Эта утилита дает полную информацию об устройстве — датчиках, процессоре, состоянии хранилища, батарее и других модулях.

С ее помощью любой новичок сможет узнать нагрузку на ЦП и объем свободной оперативки. Ну, а опытные пользователи оценят возможность ускорить смартфон, проверить работу датчиков или модулей связи. При желание вывести статистику можно прямо на главный экран, добавив виджет приложения.

Утилита для проверки телефона

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Как проверить смартфон на слежку

Обилие приложений для Андроид — это и хорошо, и плохо одновременно. Скачивая их из сторонних источников, вы рискуете не только занести вирусы в смартфон, но и шпионские программы, которые лишат вас данных. Установили софт со стороны? Проверьте его через Anti Spy Detector: это лучшее приложение для проверки смартфона на слежку, по крайней мере, по словам пользователей в отзывах Гугл Плей.

Сканирование проходит по всему хранилищу смартфона по вашему разрешению, в ходе которого выявляются украденные и устаревшие пароли, которые нужно изменить, а также потенциально опасные приложения. Утилита блокирует шпионское ПО и отслеживает попытки несанкционированного отслеживания за вашей деятельность. В общем, очень полезное приложение, без которого не обойтись в 2024 году.

Проверка на шпионское ПО

Скачать обои для AMOLED-экранов

Большинство смартфонов, даже недорогих, оборудуются AMOLED-экранами. Их отличие в том, что они выдают более сочные света и глубокий черный, делая изображение приятным глазу. К сожалению, не все обои для смартфона позволяют на все 100 раскрыть потенциал такой матрицы. Я рекомендую вам приложение AMOLED 4K обои, в котором собраны шикарные изображения для рабочего стола в высоком качестве.

Первоначально приложение определяет вашу модель смартфона и разрешение дисплея, после чего подбирает для него лучшие обои. Их можно не только устанавливать на заставку, но и скачивать в память устройства или добавлять в Избранное. Они разбиты по категориям для простой навигации и не требуют оплаты.

Обои для телефона

Как дешево добавить Bluetooth в любой автомобиль и слушать музыку со смартфона без проводов

Какие гонки скачать на телефон

Если вы любите играть в гонки на телефоне, но вам поднадоела вся эта объёмная графика и обилие эффектов, рекомендую вам Prime Peaks. Она создана для тех, кто буквально вырос на Gravity Defied и Hill Climb Racing, так что, вам всего-то и нужно давить на гашетку и тормоз, сохраняя равновесие во время заездов по бездорожью. В пути вам нужно избегать аварий и собирать бонусы, которые пригодятся для тюнинга авто или покупки нового транспорта.

В отличие от того же Hill Climb, Prime Peaks имеет 3D-графику, но что их объединяет — так это крутой саундтрек и шикарная озвучка происходящего. Эту игру потянет любой смартфон даже со слабым процессором, но к нему я бы рекомендовал подключить хорошие наушники с качественным звучанием — например, эту модель от Anker. Так вы сможете получить максимум удовольствия от игрового процесса.

Наушники для телефона

Гонки для Андроид