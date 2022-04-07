6 крутых приложений для изменения внешности для Android

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Иван Герасимов 0

Несмотря на то, что 2010-е давно позади и в моде, вроде как, снова естественность, многие по-прежнему пользуются бьюти-приложениями для того, чтобы улучшить себя на фото. Решать, нужно ли использовать такие приложения — исключительно пользователям, а нам по традиции остается лишь подобрать крутые приложения: сегодня поговорим о классных программах для смартфонов, с помощью которых можно подкорректировать селфи и другие снимки, на которых вы сами себе не нравитесь. С их помощью можно убрать не только недостатки на лице, но и подправить фигуру.

Вот вам несколько топовых приложений для корректировки фотографий

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Скачать приложение для красоты

Самое простое и понятное приложение для изменения внешности

Как исправить неплохое фото, на котором вы получились недостаточно хорошо? Попробуйте удобное приложение Perfect Me: в нем можно незаметно отредактировать любую часть тела, при этом вас точно не заподозрят в небольших махинациях со снимками: приложение отлично сохраняет пропорции и симметрию. Также вам не придется долго блуждать по меню — интерфейс интуитивно понятен, а инструменты удобно расположены.

Что удобно — функция ретуши лица: сможете отбелить зубы, подкачать губы, подправить форму носа. Все фильтры уже встроены в приложение — скачивать ничего не нужно. Также Perfect Me позволяет изменить фон, размыть его или удалить ненужные объекты. Пригодится на все случаи жизни!

Скачать Perfect Me

Как увеличить рост на фото

Отличное приложение, в котором можно изменить рост

Многие девушки переживают из-за своего роста на фотографии: скажем прямо, очень зря! Тем не менее, даже это можно исправить с помощью приложения Bodytune! Основная фишка фоторедактора — визуальное увеличение роста. Приложение автоматически определяет части тела, после чего вы выбираете, какое изменение произвести.

Например, можно увеличить бедра, уменьшить талию или сделать руки побольше и так далее. Выбирайте любой вариант коррекции из предложенных! Одновременно, кстати, можно вносить несколько незаметных изменений: увеличить объём бёдер и удлинить ноги. Также в приложении есть целая коллекция татуировок, поэтому можно попробовать поэкспериментировать.

Скачать BodyTune

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Лучшее приложение для редактирования фото

Самое популярное приложение для редактирования внешности — это PicsArt

Многие любители мобильной фотографии согласятся с тем, что PicsArt — одна из самых удобных утилит для редактирования. С его помощью можно наложить фильтры, подобрать нужны формат, вырезать ненужные объекты или просто создать стикеры.

Также оно идеально подходит для изменения внешности или фигуры: можно уменьшить живот, ноги, убрать родинки или «подправить» другие части тела. Удобно то, что все инструменты находятся снизу. Приложение умеет редактировать снимки в ручном или автоматическом режиме, предлагая готовый результат. Пробуйте!

Скачать PicsArt

Приложение для ретуши лица

С помощью приложения сможете исправлять даже незначительные недочеты внешности

Самый универсальный фоторедактор для улучшения внешности — это RetouchMe. В нем также есть все необходимые функции: сделать фигуру стройнее, отретушировать лицо, добавить аксессуары. Но самая главная фишка — это исправление незначительных изменений. Грубо говоря, можете незаметно убрать лишнюю складку на руке, родинку на шее или шрам на икроножной мышце.

Так детально исправлять недостатки умеет далеко не каждое приложение! Функция ретуши поможет убрать морщины, уменьшить нос, подтянуть щеки, добавить загар или скрыть второй подбородок. Незаметно можно даже убрать непослушный локон волос, который появился внезапно. В общем, таким образом, красавчиком может стать каждый!

Скачать RetouchMe

Как добавить макияж на фото

Сделать макияж можно прямо со смартфона!

У прекрасных дам иногда нет возможности прямо с утра, но жизнь такова, что иногда нужно сделать фотографию. Женщины прекрасны с утра — любой мужчина подтвердит! Тем не менее, прекрасная половина человечества не совсем согласна с этим утверждением. Лучший способ сделать макияж — приложение YouCam Makeup!

Цвет губ, подводка для глаз, ресницы — приложение способно сделать всё. Одним кликом можно примерить и другие готовые бьюти-образы, придать коже загар, отбелить зубы или сменить стрижку онлайн. Это далеко не полный перечень функций — пробуйте!

Скачать YouCam Makeup

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Как поменять маникюр на фото

Самый лучший способ сменить маникюр онлайн!

Для того, чтобы поменять маникюр, нужно выбрать цвет, оттенок или узор. Чтобы не рисковать и не нарваться на неподходящий оттенок, попробуйте примерить его онлайн в приложении Nail Studio. В нём вы сможете найти желаемый цвет, подобрать необычный оттенок, возможно, даже непривычно смелый и яркий. Очевидным достоинством приложения является то, что примерять «ноготочки» вы будете прямо на своей руке — спасибо дополненной реальности за это. Таким образом сможете выбрать цвет лака, подходящий к вашему оттенку кожи.

Приложение OPI Nail Studio

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