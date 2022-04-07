Что делать, если пропали фотографии из галереи смартфона

Частенько многие пользователи сталкиваются с тем, что фотографии исчезли из галереи смартфона каким-то магическим способом. Причем ладно бы пропало парочку снимков, ведь исчезают целые альбомы. Также некоторые отмечают, что через какое-то время все фото восстанавливаются сами, ничего делать для этого не приходится. Но как быть, если надо найти фото на телефоне прямо сейчас? Ведь галерея это не только кладезь воспоминаний, но и хранилище для отсканированных документов и прочей важной информации. Сегодня предлагаю разобрать несколько простых, но эффективных способов поиска фото в смартфоне и обсудить детали каждого из них.

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Куда пропали фото с телефона

Причин, по которым фото пропали из галереи смартфона может быть несколько:

Фотографии случайно были удалены самим пользователем.

Приложение Галерея не поддерживает формат файла.

Фото находятся в папке Скрытые.

В приложении Галерея произошла ошибка.

Фото расположены в карте памяти, и смартфон их не отображает.

Понятно, что в каждом конкретном случае придется действовать по-разному. Однако прежде чем начать предпринимать какие-то шаги, постарайтесь вспомнить, что вы делали в ближайшее время со своим устройством.

Где хранятся удаленные фото на Андроиде

Все удаленные фото на Android в течение некоторого времени хранятся в папке Корзина в Галерее. Время хранения удаленных фото обычно составляет 30 календарных дней. Если вы фото на смартфоне пропали недавно, попробуйте найти их здесь:

Откройте приложение Галерея на своем смартфоне.

Перейдите во вкладку Альбомы, найдите альбом «Корзина» (Недавно удаленное).

Если альбома «Корзина» нет, нажмите на три точки в верхнем углу, перейдите в Настройки, пролистайте вниз и нажмите на вкладку Корзина (Недавно удаленные).

Пролистайте все фото и посмотрите, нет ли пропавших фотографий здесь.

Выберите необходимые фотографии, нажмите кнопку «Восстановить».

Если же с момента удаления фотографии прошло больше 30 календарных дней, отсылаю вас к статье автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. В своем материале коллега рассказал о программе, с помощью которой можно восстановить фото на Android.

Как восстановить фотографии в галерее

Если вы уверены, что ничего не удаляли, то попробуйте найти фото в Проводнике (Мои файлы). Делается это следующим способом:

Откройте приложение Проводник (Мои Файлы) на своем смартфоне.

Перейдите во вкладку Внутренняя память (Хранилище, Storage и др.).

Далее откройте папку Camera (DCIM), проверьте наличие нужных фото.

Возможно, что в приложении Галерея на вашем смартфоне произошла какая-то ошибка и фото не отображаются там по этой причине. Также, файл с фото может не поддерживаться приложением Галерея. В таком случае отображаться он не будет.

Если храните фотографии на карте памяти, обязательно проверьте работоспособность карточки. Вполне возможно, что карта памяти не читается вашим устройством. Для этого откройте Проводник (Мои файлы) и найдите раздел Карта памяти. Если его нет, а карта стоит, значит проблема в SD-карте. Вот вам еще одна причина хранить данные в облаке.

Как найти скрытые фото в телефоне

Зачастую бывает так, что пользователь просто скрыл некоторые фотографии на своем смартфоне, а потом совсем о них забыл. Чтобы найти скрытые фото, следуйте инструкции:

Откройте приложение Проводник (Мои Файлы) на смартфоне.

Далее нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Нажмите на пункт Настройки, включите тумблер напротив «Показать скрытые файлы».

Как найти фото на Самсунге

Если вы пользуетесь смартфоном Samsung, обязательно проверьте, не отключено ли приложение «Хранилище мультимедиа». Для этого:

Откройте Настройки на вашем смартфоне, перейдите в раздел Приложения.

Нажмите на три точки в верхней части дисплея, далее Диспетчер разрешений.

Затем нажмите на раздел Файлы и медиаконтент, найдите пункт Галерея.

Нажмите на пункт Разрешить доступ только к медиафайлам.

Настройки на разных моделях смартфонов Самсунг могут отличаться, вместо пункта Диспетчер разрешений может оказаться кнопка Показать системные приложения. Нажмите Включить, если оно выключено.

Пропали фото с телефона Xiaomi

На смартфонах Xiaomi тоже есть свои особенности поиска пропавших фотографий. Дело в том, что в приложении Галерея на Сяоми иногда встречается баг, из-за которого не все фото отображаются в нужном виде.

Для начала попробуйте перейти в Проводник и найти фотографии там. О том, как это сделать, написано выше. Если фото там есть, но в галереи их почему-то нет, попробуйте следующее:

Откройте проводник на своем Xiaomi.

Далее перейдите в папку, где хранятся фото.

Выделите пропавшие фото, нажмите на три точки в верхней части.

Нажмите Скопировать, затем переместите их в другую папку.

После этого верните фотографии на место аналогичным образом.

Не покупайте дорогие смартфоны Xiaomi, если не хотите пожалеть.

При возникновении каких-либо трудностей, обязательно пишите в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже. Если знаете другой способ поиска пропавших фото — тоже пишите. Плюс, не забывайте про наш новостной канал, там выходят все актуальные новости из мира Android.