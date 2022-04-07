Что делать, если пропали фотографии из галереи смартфона

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Рахматуллин 0

Частенько многие пользователи сталкиваются с тем, что фотографии исчезли из галереи смартфона каким-то магическим способом. Причем ладно бы пропало парочку снимков, ведь исчезают целые альбомы. Также некоторые отмечают, что через какое-то время все фото восстанавливаются сами, ничего делать для этого не приходится. Но как быть, если надо найти фото на телефоне прямо сейчас? Ведь галерея это не только кладезь воспоминаний, но и хранилище для отсканированных документов и прочей важной информации. Сегодня предлагаю разобрать несколько простых, но эффективных способов поиска фото в смартфоне и обсудить детали каждого из них.

Разбираемся, что делать, если на смартфоне внезапно пропали фотографии.

ПОДПИШИСЬ НА НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕН!

Куда пропали фото с телефона

Причин, по которым фото пропали из галереи смартфона может быть несколько:

  • Фотографии случайно были удалены самим пользователем.
  • Приложение Галерея не поддерживает формат файла.
  • Фото находятся в папке Скрытые.
  • В приложении Галерея произошла ошибка.
  • Фото расположены в карте памяти, и смартфон их не отображает.

Понятно, что в каждом конкретном случае придется действовать по-разному. Однако прежде чем начать предпринимать какие-то шаги, постарайтесь вспомнить, что вы делали в ближайшее время со своим устройством.

Где хранятся удаленные фото на Андроиде

Все удаленные фото на Android в течение некоторого времени хранятся в папке Корзина в Галерее. Время хранения удаленных фото обычно составляет 30 календарных дней. Если вы фото на смартфоне пропали недавно, попробуйте найти их здесь:

  • Откройте приложение Галерея на своем смартфоне.
  • Перейдите во вкладку Альбомы, найдите альбом «Корзина» (Недавно удаленное).
  • Если альбома «Корзина» нет, нажмите на три точки в верхнем углу, перейдите в Настройки, пролистайте вниз и нажмите на вкладку Корзина (Недавно удаленные).
  • Пролистайте все фото и посмотрите, нет ли пропавших фотографий здесь.
  • Выберите необходимые фотографии, нажмите кнопку «Восстановить».

Обычно удаленные фотографии находятся в отдельном альбоме.

Если же с момента удаления фотографии прошло больше 30 календарных дней, отсылаю вас к статье автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. В своем материале коллега рассказал о программе, с помощью которой можно восстановить фото на Android.

Как восстановить фотографии в галерее

Если вы уверены, что ничего не удаляли, то попробуйте найти фото в Проводнике (Мои файлы). Делается это следующим способом:

  • Откройте приложение Проводник (Мои Файлы) на своем смартфоне.
  • Перейдите во вкладку Внутренняя память (Хранилище, Storage и др.).
  • Далее откройте папку Camera (DCIM), проверьте наличие нужных фото.

Обычно найти папку с фотографиями в проводнике не так сложно.

Возможно, что в приложении Галерея на вашем смартфоне произошла какая-то ошибка и фото не отображаются там по этой причине. Также, файл с фото может не поддерживаться приложением Галерея. В таком случае отображаться он не будет.

Если храните фотографии на карте памяти, обязательно проверьте работоспособность карточки. Вполне возможно, что карта памяти не читается вашим устройством. Для этого откройте Проводник (Мои файлы) и найдите раздел Карта памяти. Если его нет, а карта стоит, значит проблема в SD-карте. Вот вам еще одна причина хранить данные в облаке.

Как найти скрытые фото в телефоне

Зачастую бывает так, что пользователь просто скрыл некоторые фотографии на своем смартфоне, а потом совсем о них забыл. Чтобы найти скрытые фото, следуйте инструкции:

  • Откройте приложение Проводник (Мои Файлы) на смартфоне.
  • Далее нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  • Нажмите на пункт Настройки, включите тумблер напротив «Показать скрытые файлы».

    • Вот так вы можете найти скрытые фото в Проводнике.

    Как найти фото на Самсунге

    Если вы пользуетесь смартфоном Samsung, обязательно проверьте, не отключено ли приложение «Хранилище мультимедиа». Для этого:

    • Откройте Настройки на вашем смартфоне, перейдите в раздел Приложения.
    • Нажмите на три точки в верхней части дисплея, далее Диспетчер разрешений.
    • Затем нажмите на раздел Файлы и медиаконтент, найдите пункт Галерея.
    • Нажмите на пункт Разрешить доступ только к медиафайлам.

    Вряд ли вы сами копались в этих настройках, но проверить все же важно.

    Настройки на разных моделях смартфонов Самсунг могут отличаться, вместо пункта Диспетчер разрешений может оказаться кнопка Показать системные приложения. Нажмите Включить, если оно выключено.

    Пропали фото с телефона Xiaomi

    На смартфонах Xiaomi тоже есть свои особенности поиска пропавших фотографий. Дело в том, что в приложении Галерея на Сяоми иногда встречается баг, из-за которого не все фото отображаются в нужном виде.

    Для начала попробуйте перейти в Проводник и найти фотографии там. О том, как это сделать, написано выше. Если фото там есть, но в галереи их почему-то нет, попробуйте следующее:

    • Откройте проводник на своем Xiaomi.
    • Далее перейдите в папку, где хранятся фото.
    • Выделите пропавшие фото, нажмите на три точки в верхней части.
    • Нажмите Скопировать, затем переместите их в другую папку.
    • После этого верните фотографии на место аналогичным образом.

    Скопируйте фото и верните его обратно. Должно помочь.

    Не покупайте дорогие смартфоны Xiaomi, если не хотите пожалеть.

    При возникновении каких-либо трудностей, обязательно пишите в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже. Если знаете другой способ поиска пропавших фото — тоже пишите. Плюс, не забывайте про наш новостной канал, там выходят все актуальные новости из мира Android.

    Теги
    Лонгриды для вас
    Как доказать преимущество Android фанату iPhone

    На днях мы с другом обсуждали интересный вопрос: стоит ли переходить с iOS на Android? Я предложил начать с малого: приобрести недорогой смартфон на Android, чтобы поэкспериментировать и хотя бы немного погрузиться в эту ОС. Шутка ли, но друг назвал покупку смартфона на Android аутоагрессией (т.е., вред самому себе). Разгорелась нешуточная дискуссия о том, что лучше (конечно, iPhone), но я настаивал, что Android - далеко не тот, что был, скажем в 2013 году. Понятное дело, что спор бессмысленный, но, если вдруг не хотите давать Android в обиду, то вот вам несколько пунктов, которые способны поставить владельца iPhone на место.

    Читать далее
    5 игр, которые скоро исчезнут из Google Play в России. Чем заменить

    В последнее время появляется все больше сообщений об удалении игр из Google Play в России. Сначала такое решение приняли разработчики всемирно известной Minecraft, затем подключились команды Supercell и Rovio. Некоторые из игр просто откажутся запускаться в ближайшее время, в некоторых отключат микротранзакции и ограничат доступ к вашему аккаунту с будущим обновлением. В сегодняшней статье расскажем вам про самые популярные игры на Android, которые подверглись блокировке в нашей стране и обсудим чем их заменить.

    Читать далее
    Как быстро перенести файлы с Google Диска на Яндекс.Диск

    После того как Visa и Mastercard приостановили работу с зарубежными онлайн-магазинами, многие пользователи начали задумываться о переносе всех данных с Google Диска. Да, о его полной блокировке заявлений не было, но вот оплатить дополнительное пространство без карт зарубежных платежных систем будет весьма трудной задачей. На помощь приходит отечественный Яндекс.Диск. Сервис от Яндекса ничуть не хуже Гугл диска, а во многом даже лучше. В статье предлагаю поговорить о том, как перенести данные с Гугл Диска на Яндекс.Диск и обсудить все нюансы этой процедуры.

    Читать далее
    Новый комментарий