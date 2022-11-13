Антирадар для Андроид. 5 лучших приложений

Смартфон является незаменимым устройством для каждого автолюбителя. Как правило, он используется в качестве навигатора, но может выполнять и другие не менее важные функции. К примеру, телефон способен рассказать водителю о наличии или отсутствии камер и радаров на дороге, чтобы тот мог скорректировать свое движение. Для выполнения этой задачи потребуется скачать антирадар на Андроид. И, прежде чем мы перейдем к обзору лучших приложений, нужно сделать несколько пояснений.

Антирадар — закрепившееся в народе, но неправильное определение устройства, предназначенного для обнаружения радаров на дороге. В своем исконном значении аппарата для создания помех они запрещены в большинстве стран мира, в том числе в России. Поэтому сегодня речь пойдет о радар-детекторах, которые тоже запрещены на территории некоторых государств, но в нашей стране запрет на подобные устройства отсутствует. Так как большинство людей по привычке называют детекторы антирадарами, мы сохраняем это определение для нашего текста, но с оговорками, обозначенными выше.

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Что касается антирадара на телефон, то это приложение, выполняющее роль радар-детектора. В отличие от физического устройства, оно не умеет засекать полицейские приборы по радиосигналу. Программное обеспечение работает иначе и основывается на информации, которую передают сами водители. В этой связи не стоит ожидать от приложения такой же точности, как от сигнатурного радар-детектора.

GPS АнтиРадар LITE — бесплатный антирадар

Скачать GPS АнтиРадар Lite

Открывает наш список бесплатный антирадар для Андроид, разработанный студией AIRBITS & Reactive Phone. Это не только самая популярная (более 5 миллионов скачиваний), но и самая любимая (4,8 балла) программа в своем классе. Приложение GPS АнтиРадар LITE показывает расположение полицейских приборов в радиусе до полутора километров. Обнаружение радара сопровождается голосовым предупреждением.

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Этот антирадар на телефон имеет приятный интерфейс, но стоит учесть, что большинство его функций доступно только после оформления премиум-доступа за 199 рублей в год или 499 рублей на бессрочный период. Оплатив подписку, вы сможете самостоятельно добавлять или редактировать объекты, быстрее обновлять базу данных и автоматически запускать приложение при включении телефона или магнитолы.

HUD Speed Lite — скачать антирадар на Андроид

Скачать HUD Speed Lite

Также вы можете скачать антирадар на телефон, который распространяется в Google Play под названием HUD Speed Lite. Это еще одна программа от команды разработчиков AIRBITS & Reactive Phone с похожим интерфейсом, но выполняющая сразу несколько функций:

спидометр;

радар-детектор;

проекция на стекло.

Как и GPS АнтиРадар LITE, этот антирадар на Андроид в своей бесплатной версии характеризуется ограничениями. В частности, без оформления премиум-доступа, программа не будет работать в фоновом режиме. Зато у вас есть возможность стать обладателем подписки бесплатно, заработав 25 баллов рейтинга. Для этого нужно активно участвовать в жизни сообщества, добавляя новые объекты в базу данных.

ContraCam — скачать антирадар на телефон

Скачать ContraCam

Этот антирадар на телефон создан разработчиком Дмитрием Черевко и, в отличие от двух других приложений, обладает встроенными картами, позволяя использовать программу сразу в нескольких сценариях. ContraCam обладает не столь приятным и оптимизированным интерфейсом, но предоставляет доступ к большинству функций совершенно бесплатно.

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Вы можете бесплатно установить антирадар на телефон и отслеживать расположение полицейских приборов на карте, а также устанавливать предупреждение голосом или вибрацией. Для точности рекомендуется предварительно выбрать в настройках профиль местности, по которой вы передвигаетесь. Среди функций, доступных после совершения платежа на сумму 299 рублей, стоит выделить наличие ежедневных обновлений базы данных, отслеживание камер в спину и контроля разметки.

Антирадар Стрелка — русский на Андроид

Скачать Антирадар Стрелка

Как и многие другие российские приложения, Антирадар Стрелка для Андроид нельзя скачать через Google Play. Но программа доступна во многих отечественных магазинах, включая RuStore. Несомненным плюсом, заставляющим скачать Антирадар Стрелка, является бесплатное распространение ПО. В такой версии вы сможете регулярно обновлять базы данных и устанавливать ограничения на отображения тех или иных объектов на радаре.

Pro-версия стоит 249 рублей и расширяет радиус действия бесплатного антирадара на телефон до 2 км. Также в премиум-версии есть возможность изменить оформление приложения, настроить звуковые оповещения и получить более объемную базу данных.

SmartDriver — видеорегистратор с антирадаром

Скачать SmartDriver

Наконец, вы можете скачать бесплатно на телефон антирадар SmartDriver, который порадует вас не только приятным оформлением, но и широким набором функций. Так, помимо радар-детектора программа выполняет роль видеорегистратора. И все это антирадар на телефон предлагает бесплатно и без регистрации. Также приложение показывает интересную статистику о том, сколько денег на штрафах сэкономил водитель при использовании Smart Driver.

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С точки зрения бесплатных приложений это, возможно, лучший антирадар на Андроид. Однако повод оформить премиум-доступ за 599 рублей в год или за 990 рублей бессрочно все-таки есть. С расширенной версией вы будете получать обновления базы данных в круглосуточном режиме (вместо 1 раза в неделю), сможете разрешить программе работу в фоне и снять ограничение на размер записываемого видео через регистратор.