VK представила свой магазин приложений для Android — RuStore

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Иван Кузнецов 0

В России вот-вот запустится новый магазин приложений для Android. Это будет RuStore, разработанный социальной сетью ВКонтакте. Он, как и NashStore, призван заменить Google Play, который начал работать с ограничениями из-за санкционного давления США. RuStore включат уже 25 мая. Правда, это будет бета-версия, но открытая всем желающим. Пользователи смогут установить его на свои смартфоны вне зависимости от бренда, а впоследствии его планируется добавить в список обязательных для предустановки по закону о российском софте.

VK

У VK появится свой магазин приложений для Android

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С названием нового магазина приложений в VK особо не заморачивались. Они просто взяли и скрестили имена двух других платформ — RuMarket и NashStore — и получили RuStore. Впрочем, это вам не корабль, и плавучесть каталога от наименования не зависит. Куда важнее, чтобы его содержимое было достаточным для замены Google Play, который в последнее время теряет свою актуальность в России всё больше и больше.

Приложения в RuStore

На старте в RuStore будет всего около 100 приложений, зато каких!

Судя по слайдам презентации, ассортимент РуСтора будет более привлекательным, чем у NashStore. Несмотря на то что на момент запуска в магазине приложений VK будет доступно всего лишь около сотни позиций, их ценность будет несравнимо выше, чем у того, что предлагает NashStore. Вот лишь несколько примеров тех программ, которые можно будет скачать из RuStore сразу после запуска 25 мая:

  • Premier
  • Госуслуги
  • IVI
  • Wildberries
  • ВКонтакте
  • Метро Москвы
  • Почта России
  • hh.ru
  • Магнит
  • Skyeng
  • Моя Москва
  • Boxberry
  • Мой Tele2
  • INVITRO

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Кажется, что 100 приложений на старте — это ничтожно мало. Даже тот же NashStore предлагает почти 400. Однако нужно учитывать качество этих приложений. Мой личный опыт показал, что до половины всего ассортимента NashStore — это софт сомнительного происхождения. Абсолютное большинство игр, которые доступны в каталоге, — это либо подделки, либо низкопробный шлак, который попал туда из-за отсутствия должных требований к качеству и безопасности.

Чтобы не допустить попадания в РуСторе вредоносных приложений, VK заручилась поддержкой Лаборатории Касперского, которая предоставила магазину собственный антивирус для премодерации софта. Его будут проверять на предмет вредоносной активности и киберугроз. Это позволит обезопасить пользователей от потенциальных заражений, краж их персональных данных и слежки.

Российский аналог Google Play

RuStore заработает 25 мая, но пока в бета-режиме

В планах у VK сделать из RuStore полноценный аналог Google Play — если не по ассортименту, то по крайней мере, по функциональности и уровню комфорта. Разработчики планируют добавить в свой магазин приложений поддержку механизма автообновления, пуш-уведомления и встроенную платёжную систему. Благодаря ей можно будет оплачивать платные приложения, встроенные покупки и подписки.

Примечательно, что VK хочет установить заведомо более низкую комиссию, чем была в Google Play. Несмотря на то что Google снизила сбор до 15% для некоторых категорий разработчиков, наши хотят, чтобы его размер был ещё ниже. Поэтому можно смело рассчитывать на то, что с разработчиков платного софта будут взимать меньше 15%. Это должно побудить их разместить свои приложения в RuStore.

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Однако рассчитывать на то, что новый магазин приложений обретёт популярность благодаря сарафанному радио, не приходится. Поэтому в VK совместно с Минцифры приняли решение о том, что RuStore войдёт в список ПО, обязательного для предустановки по закону о российском софте. Производители будут обязаны устанавливать его на свои смартфоны наряду с остальными приложениями.

Разумеется, о замене Google Play речи не идёт. В конце концов, фирменный каталог поискового гиганта входит в пакет Google Mobile Services, и без ничего не будет работать абсолютное большинство сервисов компании. Поэтому RuStore будет предлагаться просто в качестве альтернативы с софтом, который недоступен в Google Play. Там будут приложения подсакнционных банков, а также платные программы и игры, за которые сейчас пользователи не могут заплатить из-за ограничений.

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