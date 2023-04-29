Бесплатные приложения на Андроид для хорошего настроения, которые сложно найти в Гугл Плей

В Google Play настолько много приложений, что искать их — довольно сложное занятие. В подборках приложений на главной странице всегда фигурируют платные программы или те, которые есть у каждого на смартфоне. Даже поиск подводит: вверху всегда отображается несколько приложений с таким же названием, а нужного нет даже внизу списка. К счастью, справиться с этим помогают отзывы пользователей: мы изучили их выбрали лучшие бесплатные приложения из Гугл Плей, которые могут развлечь вас на ближайших выходных, если настроение вдруг испортится.

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Wakie — приложение для общения по всему миру

Майские праздники — идеальное время, чтобы встретиться с друзьями. Но если по непонятным причинам вы остались наедине с собой, это не повод отказываться от общения! Скачайте Wakie — приложение, в котором вы выступаете в роли будильника и звоните другим пользователям по всему миру. Если хотите, чтобы с утра позвонили вам, просто устанавливаете входящий звонок вместо мелодии!

Общаться можно на любые темы: достаточно нажать на вызов, чтобы система соединила вас с дружелюбным иностранцем с другой части света. Регистрироваться не нужно — можно войти с помощью учетки Google и начать просматривать ленту или вступить в сообщество. В общем, рекомендую попробовать, тем более, что общаться в Wakie можно бесплатно.

Wakie — общение на Андроид

Carrot Weather — необычная погода на Андроид

В Гугл Плей есть масса приложений с прогнозом погоды, среди которых затесался Carrot Weather. Конечно, вся информация здесь есть, но интересно то, как его преподносит эта утилита! Например, предлагает посмотреть погоду в выдуманных местах или на других планетах, а еще шутит. Причем иногда делает это довольно жестко: прямо при старте программы называет вас meatbag — уже необычно!

Есть даже голосовая озвучка, а в настройках можно выставить предпочтения в юморе, чтобы система шутила не так обидно. В бесплатной версии доступно не все, а рекламные баннеры с несуразными объявлениями всегда поднимают настроение. Есть даже виджеты с погодой и необычными подписями, но за них придется доплатить.

Необычный прогноз погоды

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Tiles Hop: EDM Rush — музыкальная игра для телефона

Если станет совсем скучно на майских праздниках, попробуйте игру Tiles Hop: EDM Rush, в которой нужно управлять шариком, прыгающим в такт электронной музыке. Управлять им нужно так, чтобы он попадал ровно по центру. Промахиваться ни в коем случае нельзя, иначе вы проиграете и игру придется начать заново.

В игре можно разблокировать треки, выбирать шарик, посмотрев видео, и сравнивать достижения с другими игроками. За прохождение уровней дается награда, которую можно тратить на различную кастомизацию. Стоит отметить, что треки постоянно ускоряются, поэтому прохождение — не такое простое, как может показаться. Короче, крутая игра на точность — обязательно попробуйте, но не забудьте надеть наушники!

Скачать Tiles Hop

Memedroid — приложение с мемами

Надоело листать соцсети в поисках смешных картинок и видео? Загляните в Memedroid — простое приложение с мемами со всего мира. Все, что нужно — листать их вправо-влево и круто проводить время. Есть возможность смотреть новые мемы, с высоким рейтингом или просто в рандомном порядке. Понравившиеся можно добавить в Избранное, а при желании — создать собственный через встроенный мем-генератор.

В нем собраны сотни различных заготовок: от классических до самых новых, которые вот-вот появились и начали набирать популярность. После этого можно поделиться мемом в соцсетях, выгрузить на просторы Memedroid или просто сохранить в телефон — на память. Приложение работает бесплатно, но с рекламой, которая вообще никак не мешает.

Memedroid для смартфона

Ultimate Useless Finger Finder — очень странное приложение для Андроид

Если вы находитесь в ожидании важного звонка или планируете выйти из дома, но не знаете, куда потратить пару свободных минут, скачайте Ultimate Useless Finger Finder. Это наипростейший тайм-киллер, который займет вас на несколько минут, но не более. Суть в том, что нужно касаться экрана и следить за тем, как приложение находит ваши отпечатки. Смысла в этом нет — просто развлечение!

При этом приложение распознает сразу несколько пальцев — можно прикладывать их друг за другом и смотреть за откликом. А еще так можно занять собственный детей, если они донимают вас. Приложение с отпечатками работает совершенно бесплатно!

Скачать странное приложение

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