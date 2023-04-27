Чем Samsung Galaxy A54 отличается от A34 и A14. Какой из них лучше купить в 2023

Samsung каждый год представляет пользователям множество смартфонов, но традиционно делает это в разное время. Тем не менее, за год от южнокорейского бренда выходит с десяток устройств, из-за чего пользователи начинают в них путаться. Особенно, это касается линейки A-серии, которая пополнилась тремя устройствами в 2023 году. Речь о Samsung Galaxy A54, А34 и А14, которые внешне мало чем отличаются друг от друга, но имеют совершенно разные характеристики и, соответственно, цены. Попытаемся разобраться, чем отличаются смартфоны Samsung Galaxy A и какой из них лучше.

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Стоит отметить, что в этом году дизайн Samsung Galaxy изменился — модули камер расположены вертикально друг за другом вместо общего блока год назад. Такая фишка традиционно отсылает нас к флагманским моделям, а вместе с ними — закругленные углы.

Samsung Galaxy A54 — характеристики

Новый Galaxy A54 — прямой наследник А53, который в 2023 году получил стеклянный корпус вместо пластикового. Так что, назвать смартфон дешевым язык точно не повернется — теперь он крепкий среднебюджетник, выглядящий как флагман. А54 получил 6.4-дюймовый Super AMOLED-дисплей на 120 Гц, который достается далеко не всем смартфонам А-серии. Между прочим, самый яркий — 1000 нит, что равно аналогичным показателям базового iPhone 14.

На данный момент, именно он самый старший в линейке: в него установлена 50-мегапиксельная камера с шириком на 12 Мп и 5-мегапиксельной макрокамерой. А еще в Galaxy A54 есть электронная стабилизация видео при съёмке в Full HD и оптическая — для фото. Разрешение фронталки A54 — 32 Мп, что также является преимуществом над двумя другими смартфона наряду с возможностью снимать в 4К.

Во флагманских моделях Samsung отказалась от своих процессоров, но в Galaxy A54 — нет: он работает на основе Exynos 1380, благодаря чему выдает в бенчмарках около 500к очков. Комплектуется новый смартфон Самсунг 6 или 8 Гб оперативки, а также 128 или 256 Гб встроенной памяти.

Все три смартфона имеют одинаковую емкость аккумулятора — 5000 мА*ч, но быстрая зарядка на 25 Вт — фишка более дорогих А54 и А34. В любом случае, Galaxy A54 — самый мощный из недорогих Самсунгов, но до производительности S23 ему далековато.

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Недорогой Самсунг с хорошей камерой

Выше я уже сказал, что новые смартфоны Samsung — практически братья близнецы, но на деле это немного не так. Оказывается, Galaxy A34 и А14 — чуть крупнее в размерах и имеют корпус из пластика. Первый почти на 3 мм длиннее А54, а второй — почти на 1 см! А14 еще и «толще» более старших собратьев — 9,1 мм против 8,2, а вот защиты от воды у него нет — все ради экономии.

Дисплеи Galaxy A34 и А14 имеют диагональ 6,6 дюйма, но у первого используется высококачественная Super AMOLED-матрица, а у самого дешевого Самсунга — IPS-матрица с 90 Гц. А34 хоть и промежуточный вариант, но в плане дисплея он ближе к старшей модели, даже яркость та же — 1000 нит и частота обновления дисплея — 120 Гц.

Характеристики камер Samsung Galaxy A34 также близки к старшей модели: основная — 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп и фронталка — 13 Мп. Снимают они одинаково, а вот качество снимков у 50-мегапиксельной камеры Galaxy A14 немного хуже — как минимум, сказывается отсутствие оптической стабилизации и более слабый процессор, отвечающий за постобработку.

О близости Galaxy A34 к A54 говорит еще и производительность: смартфон имеет чип MediaTek 1080, благодаря которому в AnTuTu он находится рядом с А54 в таблице и набирает около 500к очков в базовой комплектации на 6 Гб. А вот дешевый Samsung Galaxy A14 на чипе Exynos 1330 довольствуется лишь 200 000 очков в бенчмарке.

Galaxy A34 дешево

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Какой Galaxy A купить в 2023

Итак, давайте еще раз взглянем на характеристики этих смартфонов. Судя по таблице, мы получаем, что Galaxy A34 и A54 — практически идентичны, тогда как дешевый Galaxy A14 — слабый и совершенно лишний в этой линейке. На самом деле, все немного не так. Смотрите, почему стоит купить недорогой Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A34 Samsung Galaxy A14 Экран 6,4 дюйма, AMOLED , 120 Гц 6,6 дюйма, AMOLED , 120 Гц 6,4 дюйма, IPS, 90 Гц Основная камера 50 МП + 12 МП + 5 МП 48 МП + 8 МП + 5 МП 50 МП + 5 МП + 2 МП Фронтальная камера 32 МП 13 МП 13 МП Процессор Exynos 1380 MediaTek 1080 Exynos 1330 Память 6/128 ГБ, 8/128 ГБ или 8/256 ГБ 6/128 ГБ, 8/128 ГБ или 8/256 ГБ 4/64 ГБ, 6/64ГБ или 6/128ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 25 Вт 25 Вт 15 Вт

Во-первых, за счет менее производительного процессора он работает дольше — его хватит почти на 9 часов активного использования, тогда как других смартфонов — максимум на 8. Хоть и с обычной зарядкой на 15 Вт.

Во-вторых, цена: стоит он около 12 тысяч рублей, что за такой хороший смартфон не так уж дорого.

В Сети пользователи отмечают, что это топ за свои деньги, в частности, из-за хорошей камеры: vivo Y35 за те же деньги снимает заметно хуже. Можно смело покупать его в качестве второго смартфона для работы или кому-то из родственников — хватит надолго.

Купить Galaxy A14

А вот Galaxy А34, на мой взгляд, совершенно лишний в линейке. По сути, это облегченная версия Galaxy А54, который и без того является флагманом на минималках. Зачем так много моделей — не очень понятно, тем более, что отличие в цене у них минимальное — в пределах 5-7 тысяч.

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Получается, Galaxy A54 — топ и надо покупать именно его? Это хороший смартфон для всех задач и его явно не стыдно купить после Айфона. Но вот торопиться я бы не стал: совсем скоро выйдет Samsung Galaxy S23 FE, который должен оказаться близким по мощности к флагманам, а по цене — к линейке Galaxy A. Не так давно мы собрали все подробности о грядущей новинке в одной статье — обязательно прочтите!