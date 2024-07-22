Это приложение открывает секретные возможности Android, которых нет даже в настройках для разработчиков

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что Android считается открытой операционной системой, она имеет массу ограничений для рядовых пользователей. В частности, ОС запрещает удаление встроенных приложений, а установку игр с кэшем превращает в настоящий ад. Снять ограничения позволяет инструмент программирования Android Debug Bridge, но он требует подключения смартфона к ПК и для многих людей является сложным в освоении. К счастью, есть приложение, делающее доступ к скрытым возможностям Android максимально простым и удобным.

Это приложение открывает секретные возможности Android, которых нет даже в настройках для разработчиков. Приложение Shizuku дает то, что отняли у нас разработчики Android. Фото: Sam Beckman. Фото.

Приложение Shizuku дает то, что отняли у нас разработчики Android. Фото: Sam Beckman

Что такое Shizuku на Андроид

Приложение, о котором сегодня пойдет речь, называется Shizuku, и появилось оно не вчера. Cегодня загрузить его можно как через Google Play, так и при помощи официального сайта утилиты.

Shizuku в Google Play

Скачать APK Shizuku

Программа выступает в качестве прослойки между системными процессами и софтом, позволяя сторонним разработчикам получить доступ к скрытым возможностям Android. Зачем? Чтобы добавить новые функции операционной системы, чья работа невозможна без Android Debug Bridge, а именно:

  • удаление системных приложений;
  • отключение рекламы на Xiaomi одним кликом;
  • распознавание музыки на заблокированном экране, как в Google Pixel;
  • изменение языка в приложениях;
  • установка игр с кэшем без ПК и костылей;
  • скрытие файлов на Android;
  • полная заморозка ненужных приложений для улучшения автономности;
  • активация VoLTE на Google Pixel в России и многое другое.

Фактически список возможностей Shizuku не ограничен, поскольку приложение лишь открывает доступ к скрытым настройкам для сторонних разработчиков. А уж как они воспользуются ими — их дело.

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Как запустить Shizuku

Просто так приложение не запустить, и нам требуется предварительная настройка Shizuka. Вот что нужно сделать:

  1. Активируйте настройки для разработчиков на Android: перейдите в раздел настроек «О телефоне» и несколько раз кликните по строке «Версия ОС» или «Номер сборки» (зависит от вашей прошивки).
    2. Как запустить Shizuku. Жмите, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком». Фото.

    Жмите, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком»

  2. Подключитесь к сети Wi-Fi на телефоне.
  3. Запустите Shizuku.
  4. Нажмите кнопку «Подключение», а затем — «Для разработчиков».
  5. Перейдите в раздел «Отладка по Wi-Fi».
    6. Как запустить Shizuku. Далее нужно включить отладку по Wi-Fi. Фото.

    Далее нужно включить отладку по Wi-Fi

  6. Выберите опцию «Подключить устройство с помощью кода подключения».
  7. Введите появившийся на экране код в окно, которое появится в шторке уведомлений.
    8. Как запустить Shizuku. Активируйте отладку по Wi-Fi и подключите смартфон к Shizuku. Фото.

    Активируйте отладку по Wi-Fi и подключите смартфон к Shizuku

  8. Вернитесь к приложению Shizuku.
  9. Нажмите кнопку «Подключить».

    10. Как запустить Shizuku. Остается только запустить Shizuku и убедиться, что все сделано верно. Фото.

    Остается только запустить Shizuku и убедиться, что все сделано верно

В процессе подключения Shizuku обращайте внимание на пояснения, которые будут появляться на экране, поскольку на отдельных смартфонах придется выполнить дополнительные действия. Так, на Xiaomi нужно изменить стиль уведомлений на вариант «Android», а еще активировать в настройках для разработчиков опцию «Отладка по USB (настройки безопасности)». Поэтому будьте внимательны.

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Скрытые возможности Android

Само по себе включение Shizuku ничего не дает обычным пользователям. Но оно может значительно расширить функциональность Android, если вы установите одно из дополнительных приложений, как раз-таки эксплуатирующих возможности Shizuku. Список таких программ можно найти на GitHub.

Приложения для Shizuku

Страница представлена на английском языке, но вы сможете перевести ее на русский, воспользовавшись переводчиком в своем браузере, будь то Chrome или Яндекс.

Скрытые возможности Android. Приложения для Shizuku можно найти на GitHub. Фото.

Приложения для Shizuku можно найти на GitHub

Затем, изучив описание, остается загрузить и установить на смартфон интересующую программу. Например, AmbientMusicMod, добавляющий функцию «Что играет?» из Google Pixel на устройства других производителей.

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План дальнейших действий напрямую зависит от скачанного приложения. Так, для работы AmbientMusicMod необходимо предоставить доступ к Shizuku, нажать кнопку «Get Started» и выдать все запрашиваемые разрешения.

Скрытые возможности Android. Каждое приложение настраивается по-своему. Фото.

Каждое приложение настраивается по-своему

В отдельном материале мы рассказывали о программе Canta, позволяющей удалить системные приложения Android. Все остальные инструкции вы найдете на страницах утилит в GitHub. Если найдете среди программ что-нибудь интересное и действительно — сообщите об этом в наш телеграм-бот обратной связи, чтобы о полезной находке узнало еще больше людей.

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