Это приложение открывает секретные возможности Android, которых нет даже в настройках для разработчиков

Несмотря на то, что Android считается открытой операционной системой, она имеет массу ограничений для рядовых пользователей. В частности, ОС запрещает удаление встроенных приложений, а установку игр с кэшем превращает в настоящий ад. Снять ограничения позволяет инструмент программирования Android Debug Bridge, но он требует подключения смартфона к ПК и для многих людей является сложным в освоении. К счастью, есть приложение, делающее доступ к скрытым возможностям Android максимально простым и удобным.

Что такое Shizuku на Андроид

Приложение, о котором сегодня пойдет речь, называется Shizuku, и появилось оно не вчера. Cегодня загрузить его можно как через Google Play, так и при помощи официального сайта утилиты.

Shizuku в Google Play

Скачать APK Shizuku

Программа выступает в качестве прослойки между системными процессами и софтом, позволяя сторонним разработчикам получить доступ к скрытым возможностям Android. Зачем? Чтобы добавить новые функции операционной системы, чья работа невозможна без Android Debug Bridge, а именно:

удаление системных приложений;

отключение рекламы на Xiaomi одним кликом;

одним кликом; распознавание музыки на заблокированном экране, как в Google Pixel;

изменение языка в приложениях;

установка игр с кэшем без ПК и костылей;

скрытие файлов на Android;

полная заморозка ненужных приложений для улучшения автономности;

активация VoLTE на Google Pixel в России и многое другое.

Фактически список возможностей Shizuku не ограничен, поскольку приложение лишь открывает доступ к скрытым настройкам для сторонних разработчиков. А уж как они воспользуются ими — их дело.

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Как запустить Shizuku

Просто так приложение не запустить, и нам требуется предварительная настройка Shizuka. Вот что нужно сделать:

Активируйте настройки для разработчиков на Android: перейдите в раздел настроек «О телефоне» и несколько раз кликните по строке «Версия ОС» или «Номер сборки» (зависит от вашей прошивки). Подключитесь к сети Wi-Fi на телефоне. Запустите Shizuku. Нажмите кнопку «Подключение», а затем — «Для разработчиков». Перейдите в раздел «Отладка по Wi-Fi». Выберите опцию «Подключить устройство с помощью кода подключения». Введите появившийся на экране код в окно, которое появится в шторке уведомлений. Вернитесь к приложению Shizuku. Нажмите кнопку «Подключить».

В процессе подключения Shizuku обращайте внимание на пояснения, которые будут появляться на экране, поскольку на отдельных смартфонах придется выполнить дополнительные действия. Так, на Xiaomi нужно изменить стиль уведомлений на вариант «Android», а еще активировать в настройках для разработчиков опцию «Отладка по USB (настройки безопасности)». Поэтому будьте внимательны.

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Скрытые возможности Android

Само по себе включение Shizuku ничего не дает обычным пользователям. Но оно может значительно расширить функциональность Android, если вы установите одно из дополнительных приложений, как раз-таки эксплуатирующих возможности Shizuku. Список таких программ можно найти на GitHub.

Приложения для Shizuku

Страница представлена на английском языке, но вы сможете перевести ее на русский, воспользовавшись переводчиком в своем браузере, будь то Chrome или Яндекс.

Затем, изучив описание, остается загрузить и установить на смартфон интересующую программу. Например, AmbientMusicMod, добавляющий функцию «Что играет?» из Google Pixel на устройства других производителей.

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План дальнейших действий напрямую зависит от скачанного приложения. Так, для работы AmbientMusicMod необходимо предоставить доступ к Shizuku, нажать кнопку «Get Started» и выдать все запрашиваемые разрешения.

В отдельном материале мы рассказывали о программе Canta, позволяющей удалить системные приложения Android. Все остальные инструкции вы найдете на страницах утилит в GitHub. Если найдете среди программ что-нибудь интересное и действительно — сообщите об этом в наш телеграм-бот обратной связи, чтобы о полезной находке узнало еще больше людей.