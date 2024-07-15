Как удалить любые системные приложения на Android без компьютера. Новый простой способ

Android-смартфоны часто поставляются с множеством предустановленных приложений, которые могут занимать ценное место в памяти устройства и замедлять его работу. Хотя некоторые виды софта представляют определенную пользу, чаще всего пользователи предпочитают их удалить, просто чтобы не видеть лишний раз на рабочем столе ненужные им иконки. Другое дело, что производители нередко блокируют такую возможность, и в этой статье мы рассмотрим рабочий способ удаления любых предустановленных приложений на Android.

Почему не удаляются приложения со смартфона

Производители смартфонов и планшетов на базе Android часто включают в свои устройства ряд приложений еще на заводе. Как правило, это:

Фирменные приложения производителя

Партнерские приложения (например, SwiftKey, WPS Office и т.д.)

Дополнительные утилиты и сервисы

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Многие из этих приложений вшиты в прошивку на системном уровне, поэтому удалить их обычным способом через настройки устройства чаще всего не представляется возможным. Однако существует обходной метод, который позволяет обойти это ограничение, даже если его установил сам производитель. Для этого нам нам понадобятся два инструмента: Shizuku и Canta.

Удаление системных приложений на Android без компьютера

Shizuku — это утилита, которая упрощает доступ к расширенным функциям службы отладки Android Debug Bridge (ADB), не требуя подключения к компьютеру. Установить ее можно прямо из Google Play. Но перед этим включите режим разработчика в настройках — он нам понадобится сразу после установки.

Перейдите по этой ссылке на своем смартфоне

Нажмите на кнопку загрузки и установите приложение

Запустите Shizuku

В разделе «Запуск через отладку по Wi-Fi нажмите на кнопку «Подключение»

Разрешите Shizuku отправлять уведомления

На следующем этапе перейдите в раздел «Для разработчиков» и включите Отладку по Wi-Fi, подтвердив активацию кодом

Если все пройдет успешно, вы получите уведомление, что Shizuku запущен

Скачать Shizuku

Если ваше устройство работает на Android 11 или новее, вы можете запустить Shizuku без использования компьютера. Но на смартфонах Huawei, где нет отладки по Wi-Fi, и смартфонах с более ранней версией придется использовать ПК.

Теперь переходим к установке Canta. Данный инструмент использует Shizuku для выполнения ADB-команд, необходимых для отключения выбранных программ. По сути, это просто удобный графический интерфейс для удаления приложений, которого нет у командной строки и терминала.

Откройте браузер на вашем смартфоне и перейдите на страницу проекта Canta на GitHub

В разделе Assets найдите и нажмите на ссылку app-release.apk

После загрузки APK-файла, откройте его для установки

Если система запрашивает разрешение на установку из неизвестных источников, разрешите установку, следуя инструкциям на экране

Скачать Canta

Установка Canta для удаления приложений на Андроид

Теперь, когда у нас установлены все необходимые инструменты, мы можем приступить к удалению нежелательных предустановленных приложений.

Откройте приложение Canta

В главном окне вы увидите две вкладки: список установленных приложений и список отключенных приложений

Используйте поисковую строку в верхней части экрана для поиска конкретных приложений

В боковом меню вы можете найти опцию «Only system», которая отфильтрует список, показывая только системные приложения

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Canta классифицирует приложения по степени их важности для системы:

Recommended — приложения, которые можно безопасно отключить Advanced — важные приложения, но им можно найти замену Expert — необходимые для работы системы, но их отключение, вероятно, не вызовет серьезных проблем Unsafe — отключение может привести к нестабильной работе устройства или его зависанию

Для удаления приложения:

Выберите одно или несколько приложений, отметив их галочкой

Нажмите на красную кнопку с иконкой корзины в нижнем углу экрана

Подтвердите действие, нажав «Ok» во всплывающем окне

При первом использовании Canta предоставьте ему разрешение на доступ к Shizuku

Дождитесь завершения процесса отключения

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Если вы решили вернуть ранее отключенное приложение, это можно сделать также с помощью Canta. Перейдите во вторую вкладку Canta, где отображаются отключенные приложения. Там выберите приложения, которые вы хотите восстановить, и нажмите на кнопку восстановления. Все, что вам остается, — это подтвердить действие и дождаться завершения процесса. Обратите внимание, что после восстановления приложения вам придется заново пройти процесс его настройки, так как при отключении все данные приложения удаляются из памяти устройства.

Стоит ли удалять системные приложения на Андроид

Удаление предустановленных приложений на Android вряд ли значительно улучшит производительность вашего устройства и освободит много места в памяти. Однако их отсутствие на рабочем столе определенно сделает его чище и визуально легче. Поэтому не будет ничего плохого, если вы удалите то, что давно мозолит вам глаза.

Комбинация Shizuku и Canta предоставляет мощный и относительно безопасный способ управления предустановленными приложениями. Тем не менее, всегда рекомендуется сначала ознакомиться с функциями приложения, прежде чем его отключать, и быть готовым к возможным последствиям.

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Некоторые приложения могут быть критически важными для работы вашего устройства, поэтому всегда лучше начинать с отключения приложений, помеченных как «Recommended» в Canta. Если вы не уверены в функциях какого-либо приложения, лучше оставить его включенным или поискать дополнительную информацию перед отключением.