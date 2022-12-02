Где смотреть чемпионат мира 2022 и как следить за результатами на смартфоне

Чемпионат мира по футболу 2022 входит решающую стадию: завершается групповой этап и вот-вот начнется плей-офф, где 16 сильнейших сборных сразятся за титул чемпиона мира в играх на выбывание. По этому случаю мы решили напомнить, что смартфон — лучшее устройство для тех, кто хочет смотреть футбольные матчи и следить за новостями из Катара. Если вы тоже хотите оставаться в курсе последних событий, установите специальное приложение, которое поможет узнавать результаты ЧМ-2022 и наслаждаться онлайн-трансляциями решающих игр турнира.

Sports.ru — лучшее приложение ЧМ-2022

Скачать ЧМ-2022 (Sports.ru)

Пожалуй, лучшее приложение ЧМ-2022 сделала команда разработчиков российского портала Sports.ru. В нем можно найти все от результатов матчей и трансляций до авторских материалов с разбором тактик играющих команд и репортажей с места событий. Вот уже более 10 лет Sports.ru остается для меня основным источником спортивных новостей, поэтому и вам рекомендую скачать их приложение, посвященное чемпионату мира по футболу 2022.

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После первого запуска вам будет предложено выбрать любимую команду турнира и настроить уведомления. Далее вы увидите главный экран, на котором собраны результаты футбольных матчей, аналитические статьи и новости по интересам. В разделе «Матч-центр» можно наблюдать за ходом игр и участвовать в голосованиях, а в случае, если одного ЧМ-2022 вам покажется мало, обязательно скачайте флагманское приложение Sports.ru, доступное в Google Play и других аппсторах.

Чемпионат — результаты матчей 2022 и новости

Скачать Чемпионат

В креативе и трудолюбии со Sports.ru может посоревноваться команда еще одного российского издания о спорте — Чемпионат. Под ЧМ-2022 они обновили свое приложение, добавив популярный формат «Stories» с рассказами о главных героях турнира. Помимо новостей на Чемпионате вы можете следить за результатами матчей и составлять собственную ленту на основе выбранных тегов.

В приложении есть матч-центр с очень подробной статистикой, показывающей не только количество ударов по воротам, но и число атак. Во время игр можно общаться с другими болельщиками, используя чат, а для авторизации достаточно войти через свой аккаунт VK или по Сбер ID. Разумеется, по окончании турнира спортивное приложение продолжит работать, чтобы вы могли продолжать следить за новостями, читать авторские материалы и смотреть видеорепортажи с места событий. Ведь ЧМ-2022 — крупное, но далеко не единственное событие в мире спорта.

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Матч — трансляции Чемпионата мира 2022

Скачать Матч

Единственным официальным вещателем ЧМ-2022 в России является телеканал Матч ТВ, поэтому вы уже догадываетесь, где смотреть чемпионат мира по футболу. Фирменное приложение Матча удалено из Google Play, но его до сих пор можно скачать в виде APK-файла. Внутри вы найдете результаты матчей ЧМ, новостную ленту и, конечно же, трансляции чемпионата мира.

Смотреть игры ЧМ-2022 в приложении Матч можно совершенно бесплатно. Просто откройте вкладку «Ленты» и перейдите в раздел «Трансляции». Если же вы хотите полностью окунуться в атмосферу турнира, то загляните во вкладку «Эфир». Здесь представлены все каналы субхолдинга, включая флагманский Матч ТВ, сетка которого на протяжении месяца отдана чемпионату мира по футболу в Катаре.

Sofascore — результаты матчей онлайн

Скачать Sofascore

В случае, если вы испытываете дефицит свободного времени и просто не успеваете смотреть трансляции чемпионата мира по футболу, установите приложение Sofascore. Оно поможет вам следить за результатами матчей и узнавать подробную статистику по каждому игроку, попутно занимаясь своими делами.

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Неоспоримым плюсом этого приложения является наличие собственного виджета. Вам нужно лишь отметить матчи, за которыми вы хотите следить, и вся информация появится на главном экране. Кроме того, на смартфон будут поступать уведомления об изменении в счете и других важных событиях.

365Scores — расписание и результаты матчей

Скачать 365Scores

Приложение 365Scores тоже создано для того, чтобы следить за результатами матчей. В отличие от Sofascore, оно не имеет собственного виджета для рабочего стола, зато может похвастать еще более подробной статистикой и наличием вкладки с новостями. 365Scores подгружает материалы из других источников, поэтому вам придется переходить на сторонние источники, чтобы прочитать текст полностью.

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Отдельного упоминания заслуживает раздел, посвященный результатам матчей ЧМ-2022 и других турниров. Перед началом встречи вы можете принять участие в голосовании, отдав предпочтение той или иной команде, а также ознакомиться с ключевыми игроками и их статистикой. Во время игры 365Scores обновляет данные в режиме реального времени, поэтому от вас не ускользнет ни один опасный момент.