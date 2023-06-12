Как обновить WhatsApp на телефоне? Смотрите, можно даже без Play Маркета

WhatsApp, как и любое другое приложение на вашем смартфоне, нуждается в своевременной установке обновлений. Это позволяет получить доступ к актуальным функциям мессенджера, а также пользоваться оптимизированной версией программы, работающей без сбоев. Каждый владелец Android-устройства может обновить Ватсап бесплатно. И сегодня мы разберемся, как это сделать, проанализировав все способы установки апдейта и ошибки, на которые периодически жалуются пользователи.

Как обновить Ватсап на Андроиде

Если вы являетесь владельцем смартфона Samsung, Xiaomi, realme и массы других производителей, то можете скачать обновление WhatsApp через стандартный магазин приложений Google Play. Его иконка располагается на рабочем столе, а для установки апдейта требуется:

Запустить Google Play. Нажать на иконку профиля и перейти в раздел «Управление приложениями и устройством». Открыть вкладку «Доступны обновления». Нажать кнопку «Обновить», расположенную напротив WhatsApp, или «Обновить все».

Также вы можете сразу перейти на страницу WhatsApp в Google Play, чтобы не выполнять лишних действий, и подтвердить установку апдейта. Вместо кнопки «Обновить» отображается «Удалить»? Значит, вы уже используете последнюю версию Ватсап.

Как обновить Ватсап без Плей Маркета

На некоторых смартфонах нет Play Маркета. Кроме того, не всегда удается установить апдейт мессенджера через привычный апстор из-за ошибок Google Play или банального отсутствия последней версии программы. Поэтому важно держать в голове альтернативные варианты, позволяющие обновить Ватсап без Плей Маркета.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

WhatsApp APK для Андроид

Прежде всего, вы можете обновить Ватсап вручную. Ведь мессенджер не является эксклюзивом Google и распространяется посредством других источников. В частности, через официальный сайт WhatsApp:

Перейдите на страницу whatsapp.com/android, используя браузер на своем смартфоне. Кликните по надписи «Установщик пакета». Подтвердите скачивание WhatsApp APK. Откройте загруженный файл. Нажмите кнопку «Обновить».

Если вы никогда не обновляли приложения подобным образом, прочитайте наш текст, в котором мы подробно рассказывали, как установить файл APK на Android. При возникновении проблем вы можете обратиться к другим способам обновления, благо впереди вас ждет еще одна пара вариантов.

Как обновить Ватсап на HUAWEI

На смартфонах этого китайского производителя нет сервисов Google, включающих в себя Play Маркет. Так что стандартный вариант обновления Ватсап на телефоне сразу отпадает. Вместе с тем, если вы уже знаете, как установить Ватсап на Хуавей, то без труда сможете перейти на актуальную версию программы при помощи встроенного магазина приложений AppGallery:

Запустите магазин. Откройте вкладку «Я». Перейдите в раздел «Обновление приложений». Нажмите кнопку «Обновить», расположенную напротив WhatsApp, и подтвердите установку.

Этот вариант, позволяющий обновить Ватсап без Плей Маркета, работает и на устройствах других производителей. Больше подробностей вы получите, прочитав наш обзор AppGallery, где рассматривались все особенности магазина приложений HUAWEI.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Где еще скачать обновление Ватсап

Держу пари, вы без особых сложностей обновите WhatsApp на Андроид, воспользовавшись одним из проиллюстрированных ранее способов. Тем не менее, есть смысл напомнить о том, где еще можно скачать последнюю версию Ватсап.

Магазин приложений APKPure

Тем, кто хочет получать доступ ко всем свежим функциям мессенджера быстрее других, я настоятельно рекомендую установить APKPure на Андроид. В этом магазине помимо прочего у вас получится скачать бета-версию Ватсап:

Запустите APKPure. Через поисковую строку найдите WhatsApp. Напротив пункта «Что нового» нажмите кнопку «История версий». Нажмите кнопку «Установить» возле необходимой вам версии с пометкой «Бета».

Таким образом, APKPure позволяет не только обновить WhatsApp на Андроиде бесплатно, но и при желании откатиться на предыдущую версию мессенджера. Главное, чтобы в процессе установки апдейта не возникли проблемы, которые все-таки имеют место.

Почему не обновляется Ватсап

Чаще всего у людей не обновляется Ватсап, когда апдейт загружается из другого источника. Допустим, вы устанавливали WhatsApp через Google Play, а обновить решили вручную. В таком случае риск появления ошибки возрастает. Чтобы решить проблему, нужно правильно удалить приложение мессенджера, а потом установить его актуальную версию любым удобным способом.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Разумеется, это не единственная причина, почему не обновляется Ватсап на телефоне. Ошибка может возникнуть даже в том случае, когда установка апдейта выполняется привычным способом через Google Play. Вот еще несколько вероятных причин:

устаревшая версия Android;

мало свободного места на телефоне;

нет подключения к Wi-Fi или к мобильному интернету;

разработчик отозвал обновление.

Если вы всегда устанавливаете апдейты через Google Play, то обратитесь к другим вариантам загрузки (например, вручную). Также предлагаю другой совет, что делать, если Ватсап не обновляется:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Найдите в списке «Google Play». Нажмите кнопку «Закрыть», а затем — «Очистить».

То же самое нужно сделать с приложением «Сервисы Google Play» и AppGallery, если вы являетесь владельцем смартфона HUAWEI. Ничего не помогает? Тогда выполните выход из аккаунта на Андроид, а потом зайдите снова. В крайнем случае прочитайте наш текст, где мы рассказывали, что делать, если не обновляются приложения на телефоне, и воспользуйтесь одним из предложенных там способов устранения неполадок.