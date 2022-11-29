Как обмануть геолокацию на Андроиде

Подменить своё местоположение может быть полезно в разных ситуациях. Например, если вы хотите с кем-то им поделиться, но не хотите сообщать, где находитесь на самом деле. Кроме того, фейковое местоположение иногда нужно для AR-игр вроде Pokemon Go, чтобы собрать редких персонажей, которых нет поблизости. Какой бы ни была причина, подмена местоположения всегда пригодится. Хотите узнать, как это сделать лучше всего? Просто следуйте нашей инструкции, как обмануть геолокацию на Аndroid 13.

Для подмены местонахождения на Android 13 не так давно вышло крутое приложение — iMyFone AnyTo Location Changer, которое ранее было доступно лишь на iOS. Если вы ищите вариант для подделки GPS, то iMyFone AnyTo — то, что нужно.

Как подделать геолокацию на Android

Создать фейковую геолокацию с помощью iMyFone AnyTo очень легко. Если вам нужно элементарно обмануть GPS, то вам подойдет режим Телепорта в приложении. Все очень просто.

Запустите приложение iMyFone AnyTo и нажмите «Определить мое местоположение» в нижнем правом углу.

Используйте режим Телепорта: в приложении нажмите и удерживайте место на карте, которое хотите выбрать.

Внизу экрана появится всплывающее окно «Изменить свое местоположение»: выберите «Переместить», чтобы перейти к цели.

Фейковая геолокация на Андроид 13 без Root

В приложении есть несколько полезных функций, которые позволяют по-разному обманывать GPS. Есть и самый простой, чтобы выбрать рандомную точку на карте, другие способы позволяют создавать сложные маршруты и даже перемещаться по соседним городам в режиме AR. Никто не заметит обмана — смотрите, как это работает.

Режим телепорта . Это основной режим для того, чтобы подделать геолокацию на Android-смартфоне . Функция позволяет создать фейковое местонахождение, переключив его на выбранную точку.

. Это основной режим для того, чтобы . Функция позволяет создать фейковое местонахождение, переключив его на выбранную точку. Режим построения маршрута . Функция, которую можно использовать, когда вы хотите построить маршрут от точки А то до точки Б. С помощью этой опции можно выбрать начало пути и конечную точку, а приложение имитирует ваше перемещение из одного места в другое.

. Функция, которую можно использовать, когда вы хотите построить маршрут от точки А то до точки Б. С помощью этой опции можно выбрать начало пути и конечную точку, а приложение имитирует ваше перемещение из одного места в другое. Маршрут с несколькими остановками . В отличие от предыдущего режима, этот позволяет составить сложный маршрут, чтобы он шёл через несколько точек.

. В отличие от предыдущего режима, этот позволяет составить сложный маршрут, чтобы он шёл через несколько точек. Режим джойстика . Еще одна функция iMyFone AnyTo, которая позволяет свободно передвигаться по местности. Выбираете точку на карте и с помощью джойстика на экране двигаетесь в любом направлении. Удобно для Pokemon Go, когда в вашем городе персонажа нет, но его можно найти в другой локации, обманув GPS.

. Еще одна функция iMyFone AnyTo, которая позволяет свободно передвигаться по местности. Выбираете точку на карте и с помощью джойстика на экране двигаетесь в любом направлении. Удобно для Pokemon Go, когда в вашем городе персонажа нет, но его можно найти в другой локации, обманув GPS. Передвижение по кругу. Этот режим позволяет зациклить движение между двумя точками, когда начальная и конечная находятся рядом. Программа спрашивает вас, хотите ли вы построить круговой маршрут: если да, то приложение объединяет их, будто вы вышли из одной точки и в нее же вернулись.

И это далеко не все, что умеет приложение. Разработчики написали подробную инструкцию о том, как пользоваться утилитой на разных платформах iMyFone AnyTo — обязательно прочтите!

Попробовать iMyFone AnyTo

И это еще далеко не все возможности iMyFone AnyTo, хотя даже за счет вышеописанных функций у приложения есть явные преимущества над аналогами. Давайте посмотрим на другие утилиты для подмены геолокации на Андроид.

Приложение Fake GPS Go Location Spoofer. Оно хорошо справляется с подменой геопозиции , имея сразу несколько возможностей, а также доступно для Android 6.0 и выше. Из минусов: не все функции доступны в бесплатной версии, а платная стоит дороже, чем iMyFone AnyTo.

, имея сразу несколько возможностей, а также доступно для Android 6.0 и выше. Из минусов: не все функции доступны в бесплатной версии, а платная стоит дороже, чем iMyFone AnyTo. Утилита Fake GPS Location: Joystick and Routes. Простое приложение для обмана GPS , управляемое джойстиком. Имеет удобное управление, чтобы перемещаться по карте, и подходит для AR-игр. Удобно, что приложение доступно на Android и не требует рут-прав, однако предварительно нужно зайти в режим разработчика, а еще оно не всегда корректно работает с Pokemon Go.

, управляемое джойстиком. Имеет удобное управление, чтобы перемещаться по карте, и подходит для AR-игр. Удобно, что приложение доступно на Android и не требует рут-прав, однако предварительно нужно зайти в режим разработчика, а еще оно не всегда корректно работает с Pokemon Go. Fake GPS Location 2021 — одно из новых приложений на рынке. Оно очень простое и нем легко разобраться. Оно также не требует рут-прав и им можно пользоваться бесплатно, но в нем нет функции джойстика и поддельное местоположение может быть неточным. Кроме того, сомневаешься, можно ли ему доверять, так как оно появилось недавно.

iMyFone AnyTo для Android

Таким образом, получается, что iMyFone AnyTo лучше аналогов, работает очень просто и без дополнительных настроек, вроде Root-доступа. То есть, вам не придется рисковать безопасностью смартфона и предоставлять приложению полный доступ к системе.

Какое приложение для обмана GPS выбрать

Безусловно, есть масса приложений для обмана геолокации на Андроид и ими довольно легко пользоваться. Но у iMyFone AnyTo есть еще один плюс — вы всегда можете пользоваться полноценным приложением для компьютера на большом экране, подключив смартфон на любой ОС, ведь так намного удобнее.

Таким образом, лучшее приложение для обмана GPS — это iMyFone AnyTo, которое еще имеет ряд дополнительных функций для обмана GPS. Если ищете способ, чтобы создать фейковую геолокацию на Андроид 13, то это самый универсальный способ.

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