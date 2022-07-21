Как заработать с помощью планшета на Андроид

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Иван Герасимов 0

Одна из главных ошибок любого начинающего предпринимателя — неправильный выбор ПО для учета продукции и покупка дорогстоящих компьютеров. Моноблоки, ноутбуки на Windows — эти штуки стоят крайне дорого, особенно сейчас, но зачастую работают не так как надо. Обратите внимание на то, чем пользуются в популярных кофейнях и ресторанах: недорогие планшеты на Android, названия которых даже не знаешь. Железо тут второстепенно — важна лишь программа, которая помогает автоматизировать процессы, оформлять заказы и даже создавать меню. Рассказываем, какая программа для управления рестораном будет работать без глюков даже на старом планшете или смартфоне.

Нашли отличную программу для управления общепитом. Как ей пользоваться

Российский софт — импортозамещение

Разобраться в программе не составит труда, а интерфейс прост

Президент поручил большим компаниям как можно скорее перейти на российские аналоги зарубежных программ. Если думаете, что это касается только компаний банковского, транспортного секторов, а также здравоохранения, то сильно ошибаетесь: это отличный повод пересесть на отечественное ПО для всех. И даже для рестораторов и владельцев небольших заведений общепита есть удобное приложение — Fusion POS.

Подсчитать стоимость заказа можно офлайн

Это программа с понятным интерфейсом от российских разработчиков, которая помогает принимать официанту заказы через приложение, проводить оплату. Важно отметить, что Fusion POS работает без Интернета: если подключение пропадет, то программа синхронизируется с кассой после восстановления доступа к Сети.

Для каждого клиента можно настроить скидку по любому принципу

Система позволяет быстрее обслуживать посетителей, поэтому за столиками не будет недовольных клиентов, а официант не перепутает заказ. Для владельца заведения ревизия не превратится в сущий кошмар — все данные будут храниться в базе, поэтому вероятность хищений со стороны персонала (и такое бывает) сводится к нулю.

Какую программу выбрать для учета товаров

Удобство программы в том, с ее помощью можно производить складской учет товаров на предприятии любого масштаба, будь то кофейня или же двухэтажный ресторан в центре города. Для начала работы вам не потребуется тратить день и ночь, чтобы заполнить весь объём товаров — можно внести минимум, а остальное добавить «на лету». Удобно и то, что запуск системы происходит через 15 минут после подключения оборудования — большое преимущество Fusion POS перед конкурентами. А вот еще несколько крутых фишек программы.

Программа уведомит вас об остатках на складе и необходимости их пополнения

  • Если у вас несколько заведений, то создавать новое меню не потребуется — оно автоматически перенесется на все точки.
  • Fusion POS является самым быстрым ПО среди остальных POS-систем — это подтверждают пользователи.
  • Программа подойдет для любого формата заведения: есть даже функция переноса заказа с одного столика на другой, разделение оплаты, а также моментальная передача заказа на кухню.

А еще Fusion POS позволяет настраивать скидки: на товары, по часам, накопительные или в качестве бонусов. Причем, все это интуитивно понятно — добавить скидку сможет даже пользователь, который изучает приложение по наитию.

Попробовать Fusion POS бесплатно

Программа для кафе и ресторанов

Кстати, если вы не знали, то помимо Fusion POS существует еще и отдельное приложение для владельца заведения — Fusion Bord. Оно позволяет отслеживать остатки товара и ингредиентов на складе, количество продаж и средний чек, движение денежных средств, получаемую прибыль и многие другие показатели работы отдельного заведения или всей сети.

Через Fusion Bord можно просматривать статистику, необходимую руководителю

  • Количество заказов.
  • Остатки на складе.
  • Суммы чеков.
  • Количество посетителей.

Приложение позволяет оптимизировать работу заведения на основе статистики: грубо говоря, управляющий всегда точно будет знать, сколько официантов нужно в определенный день недели, на какой товар низкий спрос, а также вовремя пополнить запасы на складе.

Кроме того, Fusion POS умеет создавать большое количество разнообразных настраиваемых отчетов. Чего стоит только отчет по критическим остаткам — приложение уведомит вас о том, что на складе заканчивается определенный товар, поэтому постоянный клиент не останется без любимого тирамису и венских вафель, за которыми каждое утро приходит на завтрак! В этом вам также поможет отслеживание движения средств, чтобы понять, какой товар покупают в определенный промежуток времени.

Программа для управления персоналом

Человеческий фактор — вот, что важно в работе любого заведения. Менеджер всегда должен знать статистику каждого сотрудника, чтобы иметь представление о его вовлеченности в работу и производительности. Fusion POS реально будет знать все детали о ваших подчиненных. С его помощью можно отслеживать эффективность работы сотрудника исходя из количества заказов и выручки и даже рассчитывать зарплату: этот процесс и вправду лучше автоматизировать, чтобы исключить ошибки и не обидеть сотрудников — всё максимально прозрачно и объективно.

У Fusion POS есть веб-интерфейс с подробной статистикой по каждому сотруднику

А еще Fusion POS — программа, которая всегда позволит вам оставаться в курсе происходящего: допустим, вы владелец небольшого кафе и уехали в отпуск. Сервис для автоматизации процессов всегда даст вам необходимую информацию о статусах заказов, движении денежных средств, остатках на складе и отслеживать кассовые операции — главное, чтобы работал Интернет.

Попробовать Fusion POS бесплатно

Программа абсолютно безопасна в плане хранения данных клиентов, а еще позволяет разграничивать права доступа — у управляющего будет намного больше сведений, чем у бариста. Удобно и то, что у программы есть три тарифа — идеально подойдут для тех владельцев заведений, кому не хочется платить лишнего, а также для управленцев, кому необходим расширенный доступ и дополнительные функции, например, бонусная система. Впрочем, определиться поможет удобный промо-период 14 дней, после чего можно будет оплатить наиболее подходящий тариф.

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