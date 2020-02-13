По запросу «браузер» в Google Play можно найти десятки (а то и сотни) разных приложений, и разобраться в этом ассортименте зачастую очень сложно. Масло в огонь подливают и новости о том, что некоторые разработчики браузеров и VPN передают третьим лицам данные о сетевой активности своих пользователей. Во времена, когда «приватность» стала не просто красивым маркетинговым словом, а необходимостью для миллионов пользователей смартфонов, это просто недопустимо. Но как же найти браузер, создатели которого действительно заботятся о конфиденциальности?

Такие приложения сейчас называются «приватными» браузерами. Их суть как раз в том, чтобы не дать никому нарушить конфиденциальность вашего пребывания в Сети, поскольку даже сами разработчики не имеют доступ к пользовательской активности, не говоря уже о рекламных трекерах и сторонних сайтах. Одним из самых популярных браузеров данного типа является Алоха — многие читатели наверняка хотя бы раз его скачивали (а часть пользуется до сих пор). В поисках идеального браузера для Android, мы решили обратить на него внимание и рассмотреть ключевые функции.

Алоха Браузер полностью сосредоточен на том, чтобы максимально обезопасить пользователя от каких-либо неудобств и угроз в Сети. И речь сейчас вовсе не про вирусы (хотя и против этого есть защита) — таргетинговая реклама зачастую может достать не меньше, чем троян, пойманный на просторах интернета. В этот браузер уже встроен блокировщик рекламы — никаких всплывающих окон и трекеров. Кроме того, в приложении отдельный раздел посвящен приватности в Сети: здесь можно посмотреть, сколько раз браузер уберег вас от рекламных трекеров, количество подмен IP-адреса, даже количество неправильного ввода паролей.

Приложение не ведет никаких записей о посещенных сайтах или ваших IP-адресах и не собирает никакой личной информации — в этом одна из его ключевых фишек. Ну и какой же приватный браузер может быть без VPN, спросите вы? Он здесь есть, причем бесплатный и доступный в любой точке мира. Разработчики используют сеть собственных VPN серверов с повышенной защитой. Для включения и выключения VPN в приложении нажмите на иконку с изображением щита в адресной строке. Владельцам премиум-подписки доступна возможность поменять страну VPN, если это необходимо.

В данном случае понятно, на чем зарабатывают разработчики — на премиум-подписках. Многие часто ведутся на полностью бесплатный VPN без каких-либо ограничений, но помните, что если разработчик предоставляет вам полностью бесплатный сервис VPN — значит, он зарабатывает на другом. И зачастую под этим «другим» оказываются ваши данные — посещения страниц, геолокация и так далее, которые с радостью покупают компании из рекламного бизнеса.

Помимо того, что Алоха Браузер обеспечивает безопасность в Сети, браузер также заботится о том, чтобы никто из посторонних не получил доступ к вашей активности, даже если ему в руки попадет ваш смартфон. Для этого в браузере предусмотрена функция установить пароль на приватные вкладки и загрузки, также есть защищенное хранилище для приватных видео, фото и музыки. Данные надежно зашифрованы и закрыты паролем или отпечатком пальца.

Ну и, конечно, в первую очередь это браузер, причем с расширенной функциональностью. Так, в Алоха Браузер встроен мощный загрузчик, который позволяет скачивать видео, музыку и файлы. Есть поддержка загрузок аудио и видео файлов напрямую из плеера и по ссылкам. Также он поддерживает проигрывание 360-видео и Cardboard / Daydream устройства для полного погружения в виртуальную реальность. Про закладки/частный доступ/фоновое воспроизведение и не говорим — в любом уважающем себя браузере в 2020 году этот набор функций считается базовым.

К премиум-функциям также относится постоянный VPN, автоматическое подключение к нему, полная поддержка ZIP-архивов и многое другое. Мы бы посоветовали попробовать бесплатную версию Алоха Браузер по ссылке ниже, а уже потом понять для себя, есть ли необходимость в премиум-функциях. Хотя сейчас на самом деле лучшее время купить премиум-версию, поскольку ее раздают со скидкой 50% ограниченное время. Кстати, если вы пользуетесь iOS-устройством, этот браузер доступен и для гаджетов Apple.

Скачать бесплатный браузер с VPN