Лучшие приложения для Андроид из топа Гугл Плей, которые я настоятельно рекомендую скачать на телефон

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Иван Герасимов

Чем Гугл Плей объективно круче App Store — так это обилием бесплатных приложений, за которые вообще можно не платить. Вдобавок каталог еще и рекомендует их и создает подборки, где оказывается реально полезный софт без подписок. Apple до этого очень далеко, так как магазин приложений продвигает только условно-бесплатные программы, которым невозможно нормально пользоваться без дополнительной платы. Предлагаем вашему вниманию подборку из топа бесплатных приложений в Гугл Плей: у них нет проблем с совместимостью, зато есть высокая оценка пользователей. Вдобавок этот софт прокачает ваш смартфон без дополнительной оплаты.

Лучшие приложения для Андроид из топа Гугл Плей, которые я настоятельно рекомендую скачать на телефон. Собрали для вас топовый софт из Гугл Плей. Фото: ferra.ru. Фото.

Собрали для вас топовый софт из Гугл Плей. Фото: ferra.ru

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Бесплатный велонавигатор для Андроид

Нашли для вас крутой велонавигатор Bikemap. Это универсальный картографический сервис для фанатов велопутешествий и просто тех, кто хочет открыть для себя новые маршруты. В первую очередь, Bikemap хорош встроенной функцией записи маршрута: просто запускаете его на время поездки, установив в держатель на руле, а в конце получаете полноценную запись поездки.

Бесплатный велонавигатор для Андроид. В этом велонавигаторе вы найдете десятки маршрутов поблизости, которые стоит опробовать. Фото.

В этом велонавигаторе вы найдете десятки маршрутов поблизости, которые стоит опробовать

Но самое интересное — наличие рекомендаций внутри приложения. Другие пользователи предлагают вам свои идеи веломаршрутов, причем не абы каких, а тех, что расположены в вашем городе или других местах поблизости. Все они делятся на разные категории: поездки с подъёмом, спуском, равнинные, холмистые и так далее. Внутри каждого отображается перепад высот и длительность. Файл можно загрузить на телефон и просмотреть карту в офлайн-режиме.

Велонавигатор для Андроид

Держатель на руль

Приложение с погодой на Андроид

В Гугл Плей можно найти массу погодных приложений на любой вкус. Что приятно: вопреки расхожему мнению они не так плохи и имеют продуманный интерфейс. Вот еще одно — под названием Местная погода. Прямо на главном экране расположены все виджеты с осадками, температурой, скоростью ветра и так далее. Есть даже почасовой прогноз, ежедневный и радар для определения осадков — в общем, приложение с Погодой нашпиговано по максимуму.

Приложение с погодой на Андроид. Классное погодное приложение, в котором есть вся подробная информация. Фото.

Классное погодное приложение, в котором есть вся подробная информация

При этом в настройках можно включать уведомления или отображение только дневной погоды. А еще есть возможность настроить макет главного экрана, убрав ненужную информацию. Что немаловажно — есть красивый виджет для Android, которым не сможет похвастаться ни одно стандартное приложение.

Удобная погода для Андроид

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Какой лаунчер скачать для Андроид

Если вам наскучил интерфейс смартфона и хочется его освежить, попробуйте сменить лаунчер. Там есть из чего выбрать, не испортив внешний вид. Лично я рекомендую Niagara Launcher, если хотите простой и гармоничный интерфейс на Андроид. Основная фишка — программы в виде списка на главном экране, что довольно удобно.

Какой лаунчер скачать для Андроид. Лаунчер имеет минималистичный дизайн и делает экран смартфона немного свежее. Фото.

Лаунчер имеет минималистичный дизайн и делает экран смартфона немного свежее

Можно вынести самые используемые в виде иконок повыше, чтобы лишний раз не искать. В лаунчер для Андроид входят еще и виджеты приложений, например, плеера, который органично вписывается в интерфейс. Скорее скачивайте и пользуйтесь — все абсолютно бесплатно!

Стильный лаунчер для телефона

Как сделать рингтон на телефоне

Если вам понравилась песня и есть желание сделать рингтон, попробуйте эту программу? Она позволяет обрезать музыку прямо на телефоне, не задействуя ПК. Бесплатный аудиоредактор для Андроид позволяет взаимодействовать с аудиофайлом любого формата в телефоне без предварительной конвертации.

Как сделать рингтон на телефоне. Простой и понятный аудиоредактор, который вам всегда пригодится. Фото.

Простой и понятный аудиоредактор, который вам всегда пригодится

Внутри вас ждут все самые важные инструменты: аудиоредактор для обрезки песен, эффекты, увеличение темпа, возможность сохранения в подходящем аудиоформате и с нужным битрейтом, чтобы не испортить качество. Пользоваться можно совершенно бесплатно, ограничившись показом баннера внизу экрана.

Аудиоредактор для смартфона

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Игра Три в ряд для Андроид

Любите жанр Три в ряд? Тогда скачивайте Balloon Pop. Незамысловатая игра, в которой всего-то и нужно, что лопать одинаковые шарики, собирая их в одну полоску. В процессе прохождения будут появляться различные бонусы, но нужно иметь в виду, что все это быстро закончится — чем дальше вы окажетесь, тем сложнее это будет сделать. Так что, не забудьте запастись повербанком, чтобы телефон не разрядился.

Игра Три в ряд для Андроид. Просто прикольная игра, которая позволяет расслабиться после рабочего дня. Фото.

Просто прикольная игра, которая позволяет расслабиться после рабочего дня

Balloon Pop не так проста как кажется, но при этом имеет приятный дизайн и мультяшную анимацию, которая привлекает с первого взгляда. Игра расходует мало ресурсов смартфона, поэтому без проблем работает даже на слабом устройстве: анимация не подвисает, а приложение не закрывается при сворачивании. Можно играть в Три в ряд бесплатно — рекламы внутри не так много.

Скачать Balloon Pop

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